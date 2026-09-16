KCR Farm House Lands: భూముల వ్యవహారంపై అసెంబ్లీ వేదికగా రేవంత్ రెడ్డి సంచలన ప్రకటన చేశారు. మొన్న కాంగ్రెస్ నాయకులు తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ ఫామ్హౌస్పై దాడికి పాల్పడగా.. ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ భూములను సర్వే చేస్తామని.. వాటిని దళితులకు పంచి పెడతామని ప్రకటించారు. కేసీఆర్ కుటుంబానికి అన్ని ఎకరాల భూమి ఎలా వచ్చిందని ప్రశ్నించారు. కేసీఆర్ ఫామ్హౌస్ ఆధీనంలో 700 ఎకరాలు ఉన్నాయని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు.
తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో భాగంగా బుధవారం రేవంత్ రెడ్డి కీలక ప్రసంగం చేశారు. ఈ సందర్భంగా 22ఏ భూముల వ్యవహారంపై కీలక ప్రసంగం చేశారు. 22ఏపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వేధిస్తోందని ఆరోపిస్తున్నారని.. కానీ అది నిజం కాదని స్పష్టం చేశారు. 'కేసీఆర్ కుటుంబం పేరుతోనే 440 ఎకరాల భూమి ఉంది. ఎర్రవల్లి ఫాంహౌస్ పరిసరాల్లో వివాదంలో ఉన్న భూమి 385 ఎకరాలు ఉంది. కేసీఆర్ ఆధీనంలో 700 ఎకరాలకు పైగా భూమి ఉందా.? లేదా.? రెవెన్యూ అధికారులకు ఆదేశాలు ఇస్తున్నా' అని రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటన చేశారు.
కేసీఆర్ ఆధీనంలో ఉన్న భూమి ఎంత? అక్కడ ప్రభుత్వం భూమి ఎక్కడ ఉందో ఎంత ఉందో తేల్చాలని అసెంబ్లీ నుంచి అధికారులకు రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. 30 రోజుల్లో చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.లేదంటే అధికారులు, జిల్లా మంత్రుల మీద చర్యలు తీసుకుంటానని రేవంత్ రెడ్డి సంచలన ప్రకటన చేశారు.
'సిద్దిపేట మార్కూక్ మండలంలో కేసీఆర్కి 27 ఎకరాలు ఉండాలి. 67 ఎకరాలు ఉంది. మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కుటుంబంలో నలుగురి పేరుపై 123 ఎకరాల భూమి ఉంది. కేటీఆర్ కుటుంబానికి 49 ఎకరాలు. కేటీఆర్ సతీమణి శైలిమ పేరుమీద 17 ఎకరాలు, వారి కుమారుడు హిమాన్షు పేరు మీద 43 ఎకరాల భూమి' అని రేవంత్ రెడ్డి వెల్లడించారు. 'మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావుకి 21 ఎకరాలు, ఆయన సతీమణి పేరు మీద 8.5 ఎకరాల భూమి ఉంది. సంతోశ్ రావు కుటుంబానికి 79 ఎకరాల భూమి ఉంది. సంతోశ్ పేరుపై 18.21 ఎకరాలు, ఆయన భార్యపై 7.2 ఎకరాలు ఉంది' అని అసెంబ్లీలో రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు.
'2010లో ఒడిశాలో ధరణి ప్రారంభమైంది. కానీ కేసీఆర్ నేనే ధరణి తెచ్చానని చెప్పుకున్నారు' అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ధరణి తీసుకువచ్చిన కేసీఆర్ దందాలకు తెరలేపారని ఆరోపించారు. ధరణి చిట్టా చెప్పాలనే కేసీఆర్ను పదే పదే సభకు రావాలని అడిగినట్లు చెప్పారు. భూముల విషయాలు బయటపడతాయనే సభ నుంచి పారిపోయారని రేవంత్ రెడ్డి విమర్శించారు.