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KCR Farm House: అసెంబ్లీలో రేవంత్ రెడ్డి సంచలన ప్రకటన.. కేసీఆర్‌ ఫామ్‌హౌస్‌ భూములు దళితులకు పంచుతా!

Revanth Reddy Sensation Statement On KCR Farm House: తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ ఫామ్‌హౌస్‌పై కాంగ్రెస్‌ నాయకులు దాడులకు తెగబడగా ఇప్పుడు రేవంత్‌ రెడ్డి ఆ భూములపై అసెంబ్లీ వేదికగా సంచలన ప్రకటన చేశారు. కేసీఆర్‌ ఫామ్‌హౌస్‌ భూములను దళితులకు పంచి పెడతామని ప్రకటించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 16, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 04:15 PM IST
KCR Farm House: అసెంబ్లీలో రేవంత్ రెడ్డి సంచలన ప్రకటన.. కేసీఆర్‌ ఫామ్‌హౌస్‌ భూములు దళితులకు పంచుతా!
Image Credit: KCR Farm House Lands

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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KCR Farm House: అసెంబ్లీలో రేవంత్ రెడ్డి సంచలన ప్రకటన.. కేసీఆర్‌ ఫామ్‌హౌస్‌ భూములు దళితులకు పంచుతా!
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