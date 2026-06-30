/దమ్ముంటే రాజీనామా చేయాలని అంటున్నారు. నీ అయ్య జాగీరా? రేవంత్‌ రెడ్డి ఫైర్‌

Farmers Welfare: 'ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు విడతల వారీగా జీతాలు ఇచ్చారు. కష్టమైనా ఫస్టు తారీఖున జీతాలు ఇవ్వాల్సిందేనని అధికారులను ఆదేశించా. బడి పిల్లల కూరగాయలు, బట్టలకు కూడా చెల్లించకుండా బకాయిలు పెట్టారు. సర్పంచ్లకు వందల కోట్లు బకాయిలు పెట్టారు. సర్పంచ్లు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు. సర్పంచ్లు, ఎంపీటీసీలు, జెడ్పీటీసీలు ధర్నాలు చేశారు. బకాయిలు పెట్టింది బకాసురులు కట్టే పని మాత్రం నాకు పడింది. ఇనుప కంచెలు వేసుకుని నేను లోపల లేను' అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు.
నవాబులం కాదు బీకారులం
హైదరాబాద్ మాదాపూర్లో రైతులకు రైతు బంధు నిధులు విడుదల చేసిన అనంతరం రేవంత్ రెడ్డి కీలక ప్రసంగం చేశారు. బీజేపీతోపాటు బీఆర్ఎస్ పార్టీపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. షేర్వానీ వేసుకుని నవాబు అని చెప్పుకోలేం.. మనం నవాబులం కాదు బీకారులం అని తెలిపారు. 'స్వయం సహాయక మహిళలు బడి పిల్లలకు వండి పెడితే వాళ్లకు కూడా డబ్బులు ఇవ్వలేదు. హాస్టళ్లలో చదువుకునే పిల్లలకు మెస్ ఛార్జీలు, కాస్మోటిక్ ఛార్జీలు ఇవ్వలేదు' అని రేవంత్ రెడ్డి బీద అరుపులు అరిచారు. అప్పులతో పాటు అడ్డగోలుగా తప్పులు కూడా చేశాడు.. ఢిల్లీకి పోయే పరిస్థితి లేకుండా చేశాడని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
చర్చకు సిద్ధమా?
'రైతుల కోసం ప్రత్యేక అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఏర్పాటు చేద్దాం. చర్చకు సిద్ధమా? పదేళ్లలో మీరు ఏం చేశారో, రెండున్నర యేళ్లలో మేం ఏం చేశామో చర్చకు సిద్ధం' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీకి రేవంత్ రెడ్డి సవాల్ చేశారు. కాళేశ్వరం కోసం రూ.లక్షా రెండు వేల కోట్లు చెల్లిస్తే రెండేళ్లలో కూలిపోయి కూలేశ్వరం అయింది. డబ్బులు గోదావరిలో కలిసిపోయాయి. ఏ ఊరిలో రైతులు పంటలు పండించినా కాళేశ్వరం నీళ్లతోనే పండాయి అన్నారు. మూడేళ్లలో కాళేశ్వరం నుంచి చుక్క నీరు రాకపోయినా 2 కోట్ల 80 లక్షల టన్నుల ధాన్యాన్ని తెలంగాణ రైతులు పండించారు. కేసీఆర్ ఎంత కాలం కాశీ మజలీ కథలు చెపుతావు?' అని రేవంత్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు.
తెలంగాణలో ఆటలు సాగవు
'చిన్న రాక్షసులు బయలుదేరి కేసీఆర్ రావాలని కోరుకుంటున్నారని చెపుతున్నాడు. కేసీఆర్ రావాలని ఎవరు కోరుకుంటున్నారు? రూ.లక్ష రుణమాఫీ చేయలేదు. దళితులకు మూడెకరాలు ఇవ్వలేదు. కోటీ ఎకరాలకు నీళ్లు ఇస్తానని చెప్పి ఇవ్వలేదు' అని రేవంత్ రెడ్డి విమర్శించారు. 'ప్రతి పేదవాడి ఖాతాల్లో రూ.15 లక్షలు వేస్తానని మోదీ చెప్పాడు. ఏడాదికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తానన్నాడు.. 24 కోట్ల ఉద్యోగాలు రావాలి ..వచ్చాయా..?' అని ప్రశ్నించారు. తెలంగాణలో బండి సంజయ్, కిషన్ రెడ్డికి మాత్రమే ఉద్యోగాలు ఇచ్చాడని ఎద్దేవా చేశారు. బీజేపీ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ వచ్చే ప్రభుత్వం మాదే అంటున్నాడు.. ఏందీ వచ్చేది.. తెలంగాణలో ఆటలు సాగవు అని హెచ్చరించారు.
'పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులకు రూ.8 వేల కోట్ల బకాయిలు పెట్టిపోయారు. ఆర్టీసీ రూ.వెయ్యి కోట్ల లాభాల్లోకి వచ్చింది.. సింగరేణి లాభాల్లోకి తెచ్చాం. ధరణిని బంగాళాఖాతంలో వేసి భూభారతి తెచ్చి సమస్యలు పరిష్కరిస్తున్నాం. ఆర్టీసీలో మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం కల్పిస్తున్నాం. ఇప్పటివరకు రూ.11 వేల కోట్లు ఆర్టీసీకి ప్రభుత్వం చెల్లించింది. ఆర్టీసీ ఉచిత బస్సు ప్రయాణం వద్దని ఆటో వాళ్లను రెచ్చగొట్టి ధర్నాలు చేయించే ప్రయత్నం చేశారు. వెయ్యి బస్సులకు మహిళా సంఘాలను యజమానులను చేశాం' అని రేవంత్ రెడ్డి చిట్టా విప్పారు.
నీ అయ్య జాగీరా?
'దమ్ముంటే రాజీనామా చేయాలని అంటున్నారు. నీ అయ్య జాగీరా? నీ తాత గడీలు అనుకుంటున్నావా? గడీల ముందు బానిసలమా రాజీనామా చేయడానికి' అని ప్రతిపక్షాలపై రేవంత్ రెడ్డి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'ఒక్క నిజం చెప్పితే తలకాయ వెయ్యి వక్కలు అవుతుందన్న శాపం కల్వకుంట్ల కుటుంబానికి ఉన్నట్లుంది. ఒకరికి మించి ఒకరు అబద్దాలు చెబుతున్నారు. కేసీఆర్ను మించి అబద్దాలు చెపుతున్నారు. బుద్ది మారనంత వరకు దేవుడు వాళ్లను క్షమించరు' అని విమర్శించారు. 'బతుకమ్మ చీరలను జొన్న చేను కాడ పిట్టలు కొట్టడానికి కట్టారు. మేం పెట్టిన చీరలను ఆడబిడ్డలు సంతోషంగా కట్టుకుంటున్నారు' అని తెలిపారు.