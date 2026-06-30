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దమ్ముంటే రాజీనామా చేయాలని అంటున్నారు. నీ అయ్య జాగీరా? రేవంత్‌ రెడ్డి ఫైర్‌

Revanth Reddy Slams To KCR And BRS Party: అన్నింట్లో విఫలమైన తనను రాజీనామా చేయాలని కోరుతున్న వారిపై రేవంత్‌ రెడ్డి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నీ అయ్య జాగీరా? అని రాజీనామా చేయడానికి అని నిలదీశారు. బుద్ధి మారనంత వరకు దేవుడు వాళ్లను క్షమించరు అని ప్రకటించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 30, 2026, 09:43 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:43 PM IST
దమ్ముంటే రాజీనామా చేయాలని అంటున్నారు. నీ అయ్య జాగీరా? రేవంత్‌ రెడ్డి ఫైర్‌
Image Credit: Revanth ReddySource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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దమ్ముంటే రాజీనామా చేయాలని అంటున్నారు. నీ అయ్య జాగీరా? రేవంత్‌ రెడ్డి ఫైర్‌
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