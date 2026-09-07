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Revanth Reddy: కమ్యూస్టుల పోరాటం చేస్తే.. కాంగ్రెస్ పరిష్కారం చూపిస్తుంది: రేవంత్‌ రెడ్డి

Revanth Reddy Speech In Sarampalli Mallareddy Memorial Meeting: కమ్యూనిస్టులు పోరాటం చేస్తే కాంగ్రెస్ పరిష్కారం చూపిస్తుందని రేవంత్‌ రెడ్డి తెలిపారు. కమ్యూనిస్టులు లేవనెత్తిన ప్రతీ సమస్యను కాంగ్రెస్ పరిష్కరించిందని.. ఎర్రజెండా కనిపిస్తే పేదవాడికి ఒక భరోసా అని తెలంగాణ సీఎం ప్రకటించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 07, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 03:51 PM IST
Revanth Reddy: కమ్యూస్టుల పోరాటం చేస్తే.. కాంగ్రెస్ పరిష్కారం చూపిస్తుంది: రేవంత్‌ రెడ్డి
Image Credit: Sarampalli Mallareddy Memorial Meeting

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Revanth Reddy: కమ్యూస్టుల పోరాటం చేస్తే.. కాంగ్రెస్ పరిష్కారం చూపిస్తుంది: రేవంత్‌ రెడ్డి
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