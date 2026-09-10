Telangana CM: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతున్న '80s' వింటేజ్ ఛాలెంజ్లోకి తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సరికొత్త మాస్ అవతార్తో ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ సాయంతో తనను తాను 80ల కాలం నాటి రఫ్ అండ్ టఫ్ కుర్రాడిగా రీ-క్రియేట్ చేసుకున్న ఒక సంచలన ఫొటోను ఆయన తన అధికారిక 'ఎక్స్' (ట్విట్టర్) ఖాతాలో పోస్ట్ చేశారు. వింటేజ్ స్టైల్లో కనిపించిన రేవంత్ రెడ్డి ఈ డాషింగ్ ఫొటోను పంచుకోవడమే ఆలస్యం, ఇంటర్నెట్లో లైకులు, షేర్ల వర్షం కురుస్తోంది. సీఎం మాస్ లుక్ చూసి "అప్పట్లో కూడా హీరోనే" అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్ల తుఫాన్ సృష్టిస్తుండటంతో ఈ ఏఐ పిక్ ప్రస్తుతం నెట్టింట హల్చల్ చేస్తోంది.
ఈ ఫొటోలో రేవంత్ రెడ్డి డాషింగ్ లుక్ లో మనకు కనిపిస్తున్నారు. అప్పటి యూత్ కు ఐకానిక్ గా నిలిచిన యమహా ఆర్ ఎక్స్ 100 బైక్ పక్కన స్టైలిష్ గా నిల్చుని ఉన్నారు. ఫోటోలో పాతకాలపు వాతావరణం కనిపించే విధంగా పక్కనే ఒక వెంటేజ్ రేడియోను కూడా ఉంచారు. హెయిర్ స్టైల్, దుస్తులు, బ్యాక్ గ్రౌండ్ అన్నీ 80 ల నాటి కాలాన్ని గుర్తు చేసే విధంగా ఉన్నాయి. తాను కూడా 80 ట్రెండ్ లో జాయిన్ అయ్యాయని రేవంత్ రెడ్డి ఈ ఫొటోకు క్యాప్షన్ జోడించారు. పోస్ట్ చేసిన కొద్దిసేపటికే ఈ ఫొటో వైరల్ గా మారింది. నెటిజన్లు, ఫ్యాన్స్ దీనిపై చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా రియాక్ట్ అవుతున్నారు. అన్నా సూపర్.. టాలీవుడ్ నుంచి ఓ మంచి హీరోను మిస్ అయ్యాం.. డాషింగ్ లుక్ అంటూ కామెంట్స్ జల్లులు కురిపిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో సెలబ్రిటీల నుండి సామాన్యుల వరకు చాలా మంది ఏఐ (AI) సహాయంతో సోషల్ మీడియాలో ఇలాంటి ఫోటోలను క్రియేట్ చేసి షేర్ చేస్తున్నారు. గతంలో యువతకు మాత్రమే పరిమితం అని భావించిన ఈ ట్రెండ్లో ఇప్పుడు ప్రముఖ రాజకీయ నాయకులు కూడా చేరడం మరింత ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.
Joining 80’s trend… pic.twitter.com/LpfG6CxpGA
— Revanth Reddy (@revanth_anumula) September 10, 2026
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