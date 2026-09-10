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యమహా బైక్‌...డేరింగ్‌ డ్యాషింగ్‌ లుక్.. 80s ట్రెండ్‌లో రేవంత్‌ని చూస్తే మతిపోతుంది అక్కా!

Revanth Reddy: ఫోటోలో పాతకాలపు వాతావరణం కనిపించే విధంగా పక్కనే ఒక వెంటేజ్ రేడియోను కూడా ఉంచారు. హెయిర్ స్టైల్, దుస్తులు, బ్యాక్ గ్రౌండ్ అన్నీ 80 ల నాటి కాలాన్ని గుర్తు చేసే విధంగా ఉన్నాయి. తాను కూడా 80 ట్రెండ్ లో జాయిన్ అయ్యాయని రేవంత్ రెడ్డి ఈ ఫొటోకు క్యాప్షన్ జోడించారు. పోస్ట్ చేసిన కొద్దిసేపటికే ఈ ఫొటో వైరల్ గా మారింది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 10, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 02:04 PM IST
యమహా బైక్‌...డేరింగ్‌ డ్యాషింగ్‌ లుక్.. 80s ట్రెండ్‌లో రేవంత్‌ని చూస్తే మతిపోతుంది అక్కా!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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