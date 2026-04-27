Revanth Reddy: కవిత పార్టీ గురించి రేవంత్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు.. ఉన్న పార్టీకే దిక్కులేదు అంటూ కౌంటర్!

Revanth Reddy Strong Counter: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో తాజాగా మాటల యుద్ధం మరింత వేడెక్కింది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి. ఒక మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుతం ఉన్న భారత్ రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) భవిష్యత్తుపై ఆయన సందేహాలు వ్యక్తం చేశారు.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Apr 27, 2026, 04:23 PM IST

Bank Holidays This Week: ఈ వారం ఏప్రిల్ 27 నుండి మే 3 బ్యాంక్ వరస సెలవులు..బ్యాంక్ పనులు లేట్ చేస్తే సమస్యలు!
7
bank holidays April May 2026
Bank Holidays This Week: ఈ వారం ఏప్రిల్ 27 నుండి మే 3 బ్యాంక్ వరస సెలవులు..బ్యాంక్ పనులు లేట్ చేస్తే సమస్యలు!
Home Loan: HOME LOAN టెన్షన్ వద్దు.. 20 ఏళ్ల అప్పు 10 ఏళ్లలోనే ఖతం.. రూ. 30 లక్షలు ఆదా చేసే సింపుల్ ట్రిక్ ఇదే..!!
5
Sbi home loan top up emi calculator
Home Loan: HOME LOAN టెన్షన్ వద్దు.. 20 ఏళ్ల అప్పు 10 ఏళ్లలోనే ఖతం.. రూ. 30 లక్షలు ఆదా చేసే సింపుల్ ట్రిక్ ఇదే..!!
RBI Jobs 2026: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. డిగ్రీ అర్హతతో ఆర్బీఐలో ఉద్యోగాలు.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే!
5
RBI Jobs 2026
RBI Jobs 2026: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. డిగ్రీ అర్హతతో ఆర్బీఐలో ఉద్యోగాలు.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే!
Bank Holidays: మేలో భారీ సెలవులు.. మొత్తం 11 రోజులు బ్యాంకులకు బ్రేక్!
5
May 2026 bank holidays
Bank Holidays: మేలో భారీ సెలవులు.. మొత్తం 11 రోజులు బ్యాంకులకు బ్రేక్!
Revanth Reddy About Kavitha Party: కొత్త పార్టీలు వస్తున్నాయా లేదా అన్నది పక్కన పెడితే, ఇప్పటికే ఉన్న పార్టీని కొనసాగించాలా లేదా అనే విషయంలో కేసీఆర్ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన సమయం వచ్చిందని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఆ పార్టీ అవసరం తగ్గిపోయిందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రజలు ఇప్పటికే తమ తీర్పు ఇచ్చారని, గత ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీని అధికారం నుంచి తప్పించడం దానికి ఉదాహరణ అని తెలిపారు.

రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, ఉద్యమ కాలంలో ప్రజలు ఇచ్చిన మద్దతును ఆ పార్టీ సరిగా వినియోగించుకోలేదని అన్నారు. పదేళ్ల పాలనలో అహంకారం పెరిగిందని, అదే ప్రజలను దూరం చేసిందని ఆయన అభిప్రాయం. అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేయడం, కుటుంబ ఆధిపత్యం పెరగడం వల్లే ఆ పార్టీ బలహీనపడిందని చెప్పారు.

ఇంకా, ఆ పార్టీ లోపల కూడా సమస్యలు పెరుగుతున్నాయని ఆయన సూచించారు. ముఖ్యంగా కుటుంబంలోనే విభేదాలు పెరిగి, అవే బయటకు కనిపిస్తున్నాయని అన్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో ఆ పార్టీకి భవిష్యత్తు కనిపించడం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. గతాన్ని మాత్రమే ఆధారంగా చేసుకుని ముందుకు సాగడం కష్టమని కూడా పేర్కొన్నారు.

ఇక కేసీఆర్ ఆరోగ్యం గురించి వస్తున్న వార్తలపై కూడా రేవంత్ స్పందించారు. తనపై వస్తున్న ప్రచారాన్ని ఆయన ఖండించారు. ఎవరి ఆస్తులు వారికే చెందుతాయని, తనకు వాటితో సంబంధం లేదని స్పష్టం చేశారు. కేసీఆర్ తనకు కేవలం రాజకీయ ప్రత్యర్థి మాత్రమేనని, ఆయన ఆరోగ్యంగా ఉండాలని తాను కోరుకుంటానని అన్నారు.

తెలంగాణ రాజకీయాల్లో అధికార పార్టీ మరియు ప్రతిపక్షం మధ్య పోరు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో ఈ వ్యాఖ్యలు మరిన్ని రాజకీయ పరిణామాలకు దారితీసే అవకాశం ఉంది.

Read more: BRS Formation Day Celebrations: నేడు బీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావ దినోత్సం.. కేసీఆర్ ప్రసంగంపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ..

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

Revanth ReddyKavitha PartyKCRbrs partyTelangana Politics

