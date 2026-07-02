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రేవంత్ రెడ్డి 20 యేళ్ల రాజకీయ ప్రస్థానం.. ZTPTC నుంచి సీఎం పీఠం వరకు ఎందరికో స్పూర్తి..

Telganan CM Revanth Reddy Completes 20 Years Political Journey: అవకాశాలకోసం పరుగులు తీస్తే.. అవి అందనంత దూరం చేరుతాయి. వచ్చిన అవకాశాలను ప్రణాళికాబద్ధంగా సద్వినియోగం చేసుకుంటే… ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా మారుస్తాయని రేవంత్ రెడ్డి నిరూపించారు. ఆయన ZTPTCగా ప్రస్థానం ప్రారంభించనపుడు మంత్రులుగా ఉన్న వాళ్లు ప్రస్తుతం ఆ క్యాబినేట్ సహచరులుగా ఉండటం రేవంత్ రెడ్ది తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఏ స్థానంలో ఉన్నారో చెప్పకనే చెబుతుంది. తాజాగా ఈ నెల4తో 20 యేళ్ల రాజకీయ ప్రస్థానం పూర్తి చేసుకోబోతున్న రేవంత్ రెడ్డి పొలిటికల్ జర్నీపై స్పెషల్ ఫోకస్..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 02, 2026, 05:04 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:05 AM IST
రేవంత్ రెడ్డి 20 యేళ్ల రాజకీయ ప్రస్థానం.. ZTPTC నుంచి సీఎం పీఠం వరకు ఎందరికో స్పూర్తి..
Image Credit: Revantha Reddy (File /Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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