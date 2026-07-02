/రేవంత్ రెడ్డి 20 యేళ్ల రాజకీయ ప్రస్థానం.. ZTPTC నుంచి సీఎం పీఠం వరకు ఎందరికో స్పూర్తి..

Revanth Political Journey Up and Downs: మాటల్లో కరుకు దనం.. పనితీరులో చురుకు దనం… రాజకీయాలతో సంబంధం లేకుండా ఆయనవేసిన అడుగులు రాజకీయ నేతగా తీర్చి దిద్దాయి. రాజకీయ పార్టీలు కోరుకున్న నాయకుడయ్యారు. వ్యక్తిగత పనితీరుతో పొలిటికల్ ఫైర్ బ్రాండ్గా మారారు. ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్నారు. దశాబ్దాలుగా రాజకీయాల్లో ఉన్నవారికి సాధ్యంకాని రికార్డుల్ని ఆయన సొంతం చేసుకున్నారు. ప్రజాప్రతినిధిగా… రాజకీయ నాయనేతగా 20 ఏళ్ల రాజకీయ ప్రస్థానంలో అసాధ్యాలను సుసాధ్యం చేశారు. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో చెరగని ముద్ర వేసుకున్నారు. ఇపుడు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న రేవంత్ రెడ్డి రాజకీయ ప్రస్థానం ఎందరికో స్పూర్తి.
ABVP నుంచి రాజకీయ ప్రస్థానం..
చదువుకునే రోజుల్లో రాజకీయాలపట్ల అవగాహన పెంచుకున్న పాలమూరు కుర్రోడు… తలపండిన ఉద్ధండులున్న తెలంగాణలో చిరుప్రాయంలోనే ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని సొంతం చేసుకున్నాడు. రాజకీయాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే గిట్టని బీజేపీ విద్యార్థి విభాగం ABVP నుంచి విద్యార్థి రాజకీయాల నుంచి సీఎం స్థాయికి ఎదిగారు. రాజకీయాల్లో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశారు. తాత్కాలిక ప్రయోజనాలకోసం పాకులాడటం వేరు… దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలకోసం ప్రణాళిక ఉంటే అనుకున్నది సాధించగలమని నిరూపించారు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి.
ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కొండారెడ్డి పల్లికి చెందిన ఎనుముల రేవంత్ రెడ్డి 1969 నవంబరు 8తేదీన జన్మించారు. అమ్మ రామచంద్రమ్మ, నాన్న నర్సింహారెడ్డి. సాధారణ రైతు కుటుంబంలో పుట్టిన రేవంత్ రెడ్డి చదువుకునే రోజుల్లోనే తల్లిదండ్రులు పడే కష్టాన్ని స్వయంగా చూశారు. స్వతగాహా ఎదగాలి.. పొరుగు వారిపై ఆధారపడకూడదనే భావనతో పెరిగారు. డిగ్రీ చదువుకునే రోజుల్లో భారతీయ జనతాపార్టీకి అనుబంధ విద్యార్థి సంఘం అఖిలభారత విద్యార్థి పరిషత్ లో పనిచేశారు. విద్యార్థి నాయకుడిగా నాయకత్వ లక్షణాలను పెంచుకున్నారు. ఆర్ఎస్ఎస్కు చెందిన 'జాగృతి' అనే వార పత్రికలో పని చేశారు. ఆ క్రమంలో సంఘ్ పరివార్ తో రేవంత్కు మంచి అనుబంధం ఉంది. డిగ్రీ పూర్తయ్యాక ఉద్యోగ అవకాశాలకోసం ఎదురు చూడకుండా స్వయంశక్తితో ఎదిగేందుకు ప్రయత్నించారు.
చిన్న వయసులోనే రాజకీయ అరంగేట్రం..
చిన్నవయసులోనే రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీపడే అవకాశం వచ్చింది. రాజకీయ పార్టీలు ఆఫర్ ఇచ్చినా.. ఖచ్చితంగా గెలుస్తామనే విశ్వాసంతో స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగారు. తదనంతరం అప్పటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ (బీఆర్ఎస్)లో చేరి కార్యకర్తగా పని చేశారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీలో రేవంత్ గులాబీ కార్యకర్తగా చురుగ్గా పాల్గొన్నారు. ఆ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు, ప్రస్తుత మాజీమంత్రి హరీశ్ రావు వెంట రేవంత్ రెడ్డి తిరిగాడు. స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా 2006లో జెడ్పీటీసీగా పోటీచేసిన రేవంత్ రెడ్డి అప్పటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ మద్దతుతో గెలిచారు. ఆ తర్వాత జరిగిన శాసనమండలి ఎన్నికల్లో స్థానిక సంస్థల కోటాలో ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్గా గా పోటీ చేసి విజయం సాధించారు. రాజకీయాలకు అతీతంగా ప్రజాధరణ లభించడంతో మిత్రుల సూచనలు, సలహాలతో అప్పటి రాజకీయ పరిస్థితులను బేరీజు వేసుకున్న రేవంత్ రెడ్డి తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరారు.
తెలుగుదేశం పార్టీలో యువ నేతగా, క్రియాశీలక నేతగా ఎదిగారు. 2009ఎన్నికల్లో కొడంగల్ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీచేసి ఎన్డీయే ఉమ్మడి అభ్యర్ధిగా టీడీపీ టికెట్ పై విజయం సాధించారు. ప్రతిపక్ష పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా అసెంబ్లీలో తన గళాన్ని వినిపించారు. ప్రజాసమస్యలను ప్రస్తావిస్తూ తక్కువ సమయంలోనే తనదైన మార్క్ చూపించారు. అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి ఆహ్వానం వచ్చినా.. చంద్రబాబుతోనే ఉండిపోయారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలోనూ రేవంత్ రెడ్డి అంత దూకుడు ప్రదర్శించలేదనేది ఆయన ప్రత్యర్దుల చెప్పేమాట. కానీ రేవంత్ తెలంగాన ఉద్యమాల్లో పాల్గొన్న సందర్భాలు తక్కువనే చెప్పాలి. కానీ తెలంగాణ పై తన వాణిని వినిపించడంలో ముందుండే వారు. తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత జరిగిన ఎన్నికల్లోనూ రేవంత్ రెడ్డి కొడంగల్ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు. ఆ సమయంలోనూ అధికార పక్షాన్ని తనదైన శైలిలో నిలదీయడంలో రేవంత్ రెడ్డి గుర్తింపు పొందారు.
ఓటుకు నోటు కేసులో జైలు పాలైన రేవంత్ రెడ్డి..
తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి కొడంగల్ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. ఎమ్మెల్సీ ఓటు విషయంలో ఓటుకు నోటుకు పాల్పడుతూ అడ్డంగా దొరికిపోయారు. ఈ కేసులో అరెస్ట్ కావడం రేవంత్ జీవితాన్ని కీలక మలుపు తిప్పింది. ఇప్పటికీ ఈ కేసులో కోర్టులో పెండింగ్ లో ఉంది.
తెలుగు దేశం పార్టీకి రాజీనామా.. కాంగ్రెస్లో చేరిక..
తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు టీఆర్ఎస్ లో చేరడంతో ఆ పార్టీ బలహీనపడింది. అప్పటికే కేసీఆర్ పై తీవ్ర స్థాయిలో పోరాడుతున్న రేవంత్ రెడ్డి.. తన లక్ష్యం చేరుకునేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరాలని నిర్ణయించుకున్నారు. 2017లో ఢిల్లీలో రాహుల్ గాంధీ సమక్షంలో కాంగ్రెస్ కండువా కప్పుకున్నారు. గ్రూపు రాజకీయాలు, నాయకత్వ లోపంతో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీని గాడిలో పెట్టేందుకు ప్రయత్నించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో తన ప్రవేశాన్ని వ్యతిరేకించిన నాయకుల వద్దకెళ్లారు. పార్టీని ప్రజల్లో నిలబెట్టేందుకు కలిసిరావాలని కోరారు. తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీని ఎందుకు ఆదరించరనే భావనను రేవంత్ రెడ్డి ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లారు. టీఆర్ఎస్ పార్టీ రాజకీయాల్లో తిరుగులేని శక్తిగా ఎదుగుతుంటే.. కనుమరుగైన కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురావాలనే సంకల్పంతో రేవంత్ రెడ్డి నాయకులను ఏకీకృతం చేశారు.
కేసీఆర్కు ధీటైన నేతగా రేవంత్ రెడ్డి..
అధికార పక్షాన్ని విమర్శించడంతో తనదైన శైలితో విరుచుకుపడటంతో రేవంత్ రెడ్డిపై ప్రజల్లోనూ క్రేజు పెరిగింది. తెలంగాణ గడ్డపై ఉద్యమనేత కేసీఆర్ ను విమర్శించే స్థాయి ఎవ్వరికీ లేదనుకునే రోజుల్లో.. కేసీఆర్ కు ధీటైన లీడర్ గా రేవంత్ రెడ్డి గుర్తింపు పొందారు. 2018లో రేవంత్ రెడ్డిని టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా అధిష్ఠానం నియమించింది. 2018లో తీవ్రంగా పోరాడిన కాంగ్రెస్ పార్టీ.. తెలుగు దేశంతో పొత్తు కారణంగా అధికారంలోకి రాలేకపోయింది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓడిపోయినా.. ఆరు నెలల్లోనే దేశంలోనే అతిపెద్దదైన మల్కాజ్ గిరి నుంచి కాంగ్రెస్ టికెట్ పై లోక్ సభకు ఎన్నికయ్యారు. ఆ తర్వాత 12 మంది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు అధికారపార్టీలో చేరారు. దీంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణలో మనుగడకరువైపోయిందని భావించారు. అయితే రేవంత్ రెడ్డి మాత్రం తన పట్టుదల వీడలేదు.
కొద్ది కాలంలో రాహుల్, సోనియాలకు దగ్గర..
రేవంత్ రెడ్డి కొద్దికాలంలోనే అగ్రనేతలు సోనియా, రాహుల్, ప్రియాంకా గాంధీకి విశ్వాసం పొందారు. తెలంగాణలో 21 రోజుల పాటు సాగిన రాహుల్ గాంధీ చేపట్టిన భారత్ జోడోయాత్రను విజయవంతం చేయడంలో రేవంత్ కీలక పాత్ర పోషించారు. భారత్ జోడో యాత్రలో రేవంత్ రెడ్డి వ్యూహాత్మక అడుగులు, తన రాజకీయ ఎదుగుదలకు ఊతమిచ్చాయి. మహబూబ్నగర్ జిల్లాలోని కృష్ణా వద్ద ప్రారంభమైన పాదయాత్ర నిజామాబాద్ జిల్లా మద్నూర్లో ముగిసేవరకు రేవంత్ రెడ్డి బాధ్యతాయుత పాత్రపోషించారు.
2018లో సరూర్ నగర్ స్టేడియం జరిగిన కాంగ్రెస్ సభలో రేవంత్ రెడ్డి ను చూసి కార్యకర్తల జోష్, రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడే తీరు కాంగ్రెస్ అధినేత రాహుల్ గాంధీని ఆకర్షించింది. వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి తర్వాత రేవంత్ రెడ్డిలో మాస్ లీడర్ ఉన్నారన్న విషయాన్ని గుర్తించిన రాహుల్ గాంధీ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ వచ్చారు. అప్పటి నుంచి రేవంత్ ను ప్రోత్సహించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో రేవంత్ రెడ్డి దూకుడు, ఉత్సాహం, పట్టుదల, పోరాట స్ఫూర్తితో అధిష్టానం నుంచి మార్కులు కొట్టేశారు. దీంతో కాంగ్రెస్ పార్టీలో తలపండిన ఉద్ధండులున్నా... రేవంత్ రెడ్డి పార్టీ పగ్గాలు అందించారు. పీసీసీ చీఫ్ గా ప్రకటించే విషయంలో అధిష్టానం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆ నిర్ణయం తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి అంతకంటే ఎక్కువ ప్లస్ అయింది. తెలంగాణలో అధికారంలోకి కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తెస్తామని అధిష్టానానికి మాటిచ్చారు. అక్కడి నుంచి వెనుదిరిగి చూసుకోలేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి అన్నీ తానై వ్యవహరించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి పెద్దదిక్కుగా మారి పాదయాత్ర చేపట్టారు. ప్రజలతో మమేకమయ్యారు. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో దాదాపు కనుమరుగై పోయిందననుకున్న కాంగ్రెస్ పార్టీని వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించి విజయ తీరాలకు చేర్చారు.
2023లో తెలంగాణలో కాంగ్రెస్కు అధికారం..
2023 డిసెంబరులో జరిగిన ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించింది. ఉద్యమపార్టీకి అధికారం దూరం చేయడంలో రేవంత్ రెడ్డి పార్టీకోసం పనిచేశారని భావించిన కాంగ్రెస్ అధిష్టానం ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని అప్పగించింది. 2023 డిసెంబరు 7న తెలంగాణ రెండో ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన నవంబర్ 9న సోనియా గాంధీ పుట్టినరోజు నుంచి మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం పథకాన్ని అమల్లోకి తెచ్చారు. ప్రతిపక్షంలో ఉన్నపుడు ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను కొన్నింటిని అమలుచేస్తూ ప్రజాపాలన అందిస్తున్నారు. పెళ్లైయితే మహిళలకు ఇస్తానన్న తులం బంగారం, ప్రతి మహిళకు రూ. 2500 ఇప్పటికీ అమలుకు నోచుకోలేదు. ఇచ్చిన హామిల్లో చాలా వాటికి తూట్లు పొడిచారని ప్రతిపక్షాలతో పాటు ప్రజలు క్షేత్ర స్థాయిలో రేవంత్ ను దూషిస్తున్న సందర్భాలున్నాయి. ఏది ఉన్నంతలో ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటూ ఎన్నికల హామీలను ప్రజాసంక్షేమ పథకాలను ప్రజలకు చేరువ చేయడంలో చురుగ్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. పాలనా సంస్కరణలతో ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని పరుగులు పెట్టిస్తున్నారు.
కేంద్రంతో సత్సంబంధాలు..
రాజకీయంగా వేర్వేరు పార్టీలైనప్పటికీ… కేంద్ర ప్రభుత్వంతో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి సన్నిహిత సంబంధాలను కొనసాగిస్తున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి నిధుల సాధనలో వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తున్నారు. ఎన్నికల హామీల్లో ఉద్యోగాల కల్పనకు పెద్దపీట వేశారు. ఆరోగ్యశాఖ, పంచాయతిరాజ్, టీచర్ల నియామకాలతోపాటు గ్రూప్ వన్, టూ ఉద్యోగ నియామకాలను చేపట్టారు. అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే కొత్త రేషన్ కార్డుల పంపిణీ, మహలక్ష్మీ పథకం కింది 200 యూనిట్ల పథకం, రేషన్ షాపుల ద్వారా సన్నబియ్యం పంపిణీ, రైతులకు పెట్టుబడిసాయంగా రైతు భరోసా పంపిణీకి చర్యలు చేపట్టారు. ఆర్ధిక ఇబ్బందులున్న తెలంగాణలో అభివృద్ధి పనులు, సంక్షేమ పథకాల అమల్లో రేవంత్ రెడ్డి తనదైన శైలిలో వ్యవహరిస్తున్నారు. ఎన్నికల హామీల్లో భాగంగా రేవంత్ రెడ్డి ఇందిరమ్మ ఇండ్లు, కోటిమంది మహిళలను కోటీశ్వరులుగా తీర్చి దిద్దేందుకు కసరత్తు చేస్తున్నారు. విద్యారంగంలోనూ మార్పులు తీసుకొచ్చారు. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ప్రాథమిక విద్యాబోధనలో మార్పులు తీసుకురావాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ప్రతి నియోజకవర్గంలోనూ యంగ్ ఇండియా, ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లను అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నారు. హైదరాబాద్ కు సమీపంలో ఆధునిక హంగులతో ఫ్యూచర్ సిటీ నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టారు. తెలంగాణలో భూ సమస్యల పరిష్కారానికి భూభారతి పోర్టల్ తెచ్చారు. గ్రామ పాలనా వ్యవస్థలో సరికొత్త రెవెన్యూ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చారు.
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