Rotten Eggs Sale: రూ.2లకే ఒక్క కోడిగుడ్డు..ఎగబడ్డ జనం..అస్సలు కథ బయటపడ్డాక, ఏం జరిగిందంటే?

Rotten Eggs Sale In Hyderabad: మార్కెట్లో ప్రస్తుతం ఓ కోడిగుడ్డు ధర రూ.6కి విక్రయిస్తున్నారు. అయితే ఓ వ్యక్తి మాత్రం తన వద్ద ఉన్న కోడిగుడ్ల లోడ్ను తీసుకొచ్చి కేవలం రూ.2లకే గుడ్డును అమ్మతున్నట్లు బోర్డ్ పెట్టాడు. ఆఫర్ నచ్చిన ఎంతో మంది జనం తక్కువ ధరకే కోడిగుడ్లను కొనుగోలు చేసి ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడున్న వారంతా కోడిగుడ్లను ఎగబడి కొంటుంటే.. ఓ వ్యక్తి మాత్రం అనుమానంతో కోడిగుడ్డును పగలకొట్టి చూడగా అప్పుడు అస్సలు రహస్యం బయటపడింది. ఈ విచిత్ర ఘటన హైదరాబాద్ పరిధిలోని బొల్లారంలో శనివారం రాత్రి ఈ ఘటన జరిగిందట.
శనివారం అనగా మార్చి 18 రాత్రి బొల్లారం జ్యోతి థియేటర్ దగ్గర ఓ గుర్తుతెలియని వ్యక్తి కోడిగుడ్ల లోడ్తో విక్రయించేందుకు అక్కడికి వచ్చాడు. అయితే మార్కెట్లో కోడిగుడ్డు లభించే ధర రూ.6 ఉండగా.. వాటిని కేవలం ఒక్కోదాన్ని రూ.2 విక్రయించాడు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో డజను కోడిగుడ్ల రూ.70 నుంచి రూ.80లకు అమ్మతుండగా.. ఈ వ్యక్తి దగ్గర కోడిగుడ్ల ధర ఎంతో తక్కువగా లభిస్తుందని జనాలు ఎగబడి కొన్నారు. అప్పటికే ఎందరో వినియోగదారులు కోడిగుడ్లను కొనుగోలు చేసి ఇంటికి కూడా తీసుకెళ్లిపోయారు. అయితే మార్కెట్లో లభించే ధరకు సగం కంటే తక్కువకు ఎలా అమ్మకాలు చేస్తున్నాడని కొందరికి అనుమానం వచ్చింది. అందులో అనుమానం కలిగిన ఓ వ్యక్తి మాత్రం ఓ కోడిగుడ్డును పగలకొట్టి చూశాడు.
ఆ వెంటనే ఆ కోడిగుడ్డు నుంచి నల్లని పదార్థంతో పాటు వింత వాసన రావడం చూసి అక్కడున్న వారంతా ఖంగుతిన్నారు. వెంటనే ఆ అమ్మకాలు చేస్తున్న వ్యక్తిని పట్టుకొని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. వెంటనే ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు ఆ వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకొని పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. పోలీసు ఫిర్యాదు ఇవ్వడంతో అప్పటి వరకు గుడ్లను కొనుగోలు చేసిన వారికి సదరు ఆగంతకుడు వారి డబ్బులు తిరిగి చెల్లించేశాడు.
ఒకవేళ ఈ విషయం బయటకు రాకపోయే ప్రజలు మోసపోయి ఉండే వాళ్లని..జనం దగ్గర డబ్బుతో ఆ మోసగాడు సొమ్ముచేసుకోని వెళ్లేవాడని స్థానికులు చెబుతున్నారు. అయితే హైదరాబాద్ సిటీ వ్యాప్తంగా ఇలాంటి చౌకబారు సంఘటనలు చాలానే జరుగుతున్నాయి. కొన్ని ప్రజల దృష్టిలో పడుతుండగా.. మరికొన్ని గుట్టు చప్పుడు కాకుండా జరిగిపోతున్నాయి.
ఏది ఏమైనా ప్రజలు ముఖ్యంగా గ్రహించాల్సిన కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. మార్కెట్లో లభించే ధర కంటే ఏదైనా తక్కువ ధరకే లభిస్తే.. అది నకిలీది లేదా కల్తీకి గురైందనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒకవేళ కొనాలని అనుకుంటే తప్పనిసరిగా వాటి పరిశీలించి అంతా బాగుంటే మాత్రమే కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇలాంటి ఘటనల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని.. తక్కువ ధరతో ఉండే ఆఫర్లతో మోసపోవద్దని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. అయితే ఆ వింత కోడిగుడ్లను ఎక్కడి నుంచి తెచ్చాడు? ఎందుకు అలాంటి వాటిని విక్రయిస్తున్నాడనే దానిపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
