English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
RBL Bank Scam: కరీంనగర్ RBL బ్యాంకులో రూ.137 కోట్ల భారీ స్కామ్.. నిందితులంతా విద్యార్థులే..!

RBL Bank Scam: తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కరీంనగర్ జిల్లాలో భారీ స్కామ్ వెలుగుచూసింది. అయితే ఇక్కడ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే.. ఈ కేసులో నిందితులంతా డిప్లొమా, ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులే. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 28, 2026, 01:30 PM IST

RBL Bank Scam In Karimnagar: తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కరీంనగర్ జిల్లాలో భారీ స్కామ్ వెలుగుచూసింది. అయితే ఇక్కడ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే.. ఈ కేసులో నిందితులంతా డిప్లొమా, ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులే. కరీంనగర్ జిల్లా కిసాన్‌నగర్ ఏరియాలో ఉన్న ఆర్బీఎల్ బ్యాంకులో భారీ కుంభకోణం వెలుగుచూసింది. సుమారు రూ. 137 కోట్ల మేర స్కామ్ జరిగినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

7 మ్యూల్ అకౌంట్స్ ద్వారా ఇంత భారీ మొత్తంలో ఆర్థిక లావాదేవీలు జరిపినట్లు అధికారులు నిర్ధారించారు. బండారి సాయిరామ్ అనే స్థానిక వ్యక్తి.. చైనా వ్యక్తులతో కలిసి ఈ మోసానికి పాల్పడినట్లు వెల్లడించారు. నిందితులు ఫేక్ అకౌంట్లు తెరిచి డబ్బులు మళ్లించి ఇంత భారీ కుంభకోణానికి పాల్పడినట్లు తెలిసింది.

ఈ కుంభకోణంలో ప్రధాన నిందితుడైన సాయిరామ్.. ప్రతి లావాదేవీపై క్రిప్టో కరెన్సీ ద్వారా 2 శాతం కమిషన్ తీసుకున్నట్లు వెలుగులోకి వచ్చింది. మొత్తం 8 కేసుల్లో 13 మంది నిందితులను అరెస్టు చేసినట్లు కరీంనగర్ సీపీ తెలిపారు. 

ఈ స్కామ్‌లో నిందితులకు సుమారు రూ. 2 కోట్ల వరకు కమిషన్ వచ్చిందని.. ఆపరేషన్ క్రాక్‌డౌన్ 1.0లో భాగంగా ఈ మ్యూల్ ఖాతాల నెట్‌వర్క్‌ను ఛేదించామని కరీంనగర్ సీపీ వెల్లడించారు. ఈ కేసులో ముఖ్యంగా డిప్లొమా, డిగ్రీ, ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులే నిందితులుగా ఉన్నారన్నారు. విద్యార్థులు చదుకోవాల్సిన వయస్సులో చెడు వ్యసనాలకు బానిస కావొద్దని సీపీ తెలిపారు. బాగా చదువుకొని ఉన్నత స్థానంలో ఉండాలని, తల్లిదండ్రులకు చెడ్డ పేరు తీసుకురావొద్దని, సమాజంలో దోషులుగా మిగులొద్దని సీపీ సూచించారు. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

RBL Bank ScamRs 100 Crore Massive ScamRBL Bank Scam In KarimnagarRBL BankKarimnagar

Trending News