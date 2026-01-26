English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Rs Praveen Kumar: రేవంత్ ఏంచేప్తే.. కవిత అదే మాట్లాడుతుంది.!. షాకింగ్ నిజాలు బైటపెట్టిన ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్..

Rs Praveen kumar on kalvakuntla Kavitha: కల్వకుంట్ల కవిత మాట్లాడుతున్న ప్రతిమాట గాంధీ భవన్ లోనే స్ప్రిప్ట్ ప్రిపేర్ అవుతుందని ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ మాట్లాడారు. ఇటీవల ఒక ఛానెల్ డిబెట్ లో మాట్లాడిన మాటలు ప్రస్తుతం వైరల్గా మారాయి.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 26, 2026, 05:34 PM IST
  • కవితపై ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ కీలక వ్యాఖ్యలు..
  • రేవంత్ వెనుకుండి నడ్పిస్తున్నాడని రచ్చ..

Rs Praveen kumar sensational comments on kalvakuntla Kavitha: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కల్వకుంట్ల కవిత అంశం రాజకీయంగా దుమారంగా మారింది. ముఖ్యంగా కవిత ఇటీవల బీఆర్ఎస్ ను హరీష్ రావును, కేటీఆర్ ను ఏకీపారేసింది. ఏకంగా మండలిలో ఏడుస్తు తన గొడును అందరికి చెప్పుకుంది. తనది ఆస్తుల పంచాయతీ కాదని, ఆత్మాభిమానం పంచాయతీ అని కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. తనను కావాలని వేధించి పార్టీలో నుంచి బైటకు వెళ్లేలా చేశారని కవిత సీరియస్ గా మాట్లాడింది. ఇక ఎక్కడ చాన్స్ లు దొరికిని కూడా కేటీఆర్,హరీష్ రావులపై తరచుగా కవిత నిప్పులు చెరగడం మనకు తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో కవిత అంశం మాత్రం బీఆర్ఎస్ ను తలనొప్పిగా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు.

ఇప్పటికే తమపై కల్వకుంట్ల కవితను ఉసిగొల్పారని  బీఆర్ఎస్ ఆరోపణలు చేస్తుంది.మరోవైపు కవిత  కాంగ్రెస్ లోకి వస్తానంటూ తాను వద్దన్నట్లు పీసీసీచీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ చెప్పారు. మొత్తంగా తెలంగాణలో కవిత అంశంలో ట్విస్ట్ ల మీద ట్విస్ట్ లు బైటపడుతున్నారు.ఈ నేథ్యంలో బీఆర్ఎస్ నేత ఆర్ ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఇటీవల ఒక మీడియాలో మాట్లాడుతూ కవితపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.  

కల్వకుంట్ల కవిత కన్న తండ్రి కేసీఆర్ మాటలు వినడంలేదని, ఆమెను కంట్రోల్ నుంచి వెళ్లిపోయిందన్నారు. అంతే కాకుండా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆడిస్తున్నట్లు కవిత ఆడుతుందన్నారు. కవిత మాట్లాడే ప్రతి ఒక్క మాట గాంధీ భవన్ నుంచి వస్తుందన్నారు.  మొత్తంగా రేవంత్ ఆడిస్తున్నట్లు కవిత ఆడుతుందని ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Read more: Ktr: నెతిబీరకాయలో నెయ్యి ఎంత ఉందో... రిపబ్లిక్ డే రోజు కూడా రేవంత్‌‌ను వదలని కేటీఆర్.. ఏమన్నారంటే..?

ఇప్పటికే ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ సీపీ సజ్జనార్ పై ఏడు కేసులు ఉన్నాయని వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీనిపై పెద్ద వివాదం రాజుకుంది. ఆ తర్వాత సజ్జనార్ దీనిపై ప్రూఫ్లు ఇవ్వాలని లీగల్ నోటీసులు సైతం ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ కవితపై చేసిన వ్యాఖ్యలు పెనుదుమారంగా మారాయని చెప్పుకొవచ్చు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

RS Praveen kumarKalvakuntla KavithaCM Revanth ReddyTelangana PoliticsCongress govt

