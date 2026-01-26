Rs Praveen Kumar: రేవంత్ ఏంచేప్తే.. కవిత అదే మాట్లాడుతుంది.!. షాకింగ్ నిజాలు బైటపెట్టిన ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్..

Rs Praveen kumar sensational comments on kalvakuntla Kavitha: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కల్వకుంట్ల కవిత అంశం రాజకీయంగా దుమారంగా మారింది. ముఖ్యంగా కవిత ఇటీవల బీఆర్ఎస్ ను హరీష్ రావును, కేటీఆర్ ను ఏకీపారేసింది. ఏకంగా మండలిలో ఏడుస్తు తన గొడును అందరికి చెప్పుకుంది. తనది ఆస్తుల పంచాయతీ కాదని, ఆత్మాభిమానం పంచాయతీ అని కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. తనను కావాలని వేధించి పార్టీలో నుంచి బైటకు వెళ్లేలా చేశారని కవిత సీరియస్ గా మాట్లాడింది. ఇక ఎక్కడ చాన్స్ లు దొరికిని కూడా కేటీఆర్,హరీష్ రావులపై తరచుగా కవిత నిప్పులు చెరగడం మనకు తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో కవిత అంశం మాత్రం బీఆర్ఎస్ ను తలనొప్పిగా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు.
ఇప్పటికే తమపై కల్వకుంట్ల కవితను ఉసిగొల్పారని బీఆర్ఎస్ ఆరోపణలు చేస్తుంది.మరోవైపు కవిత కాంగ్రెస్ లోకి వస్తానంటూ తాను వద్దన్నట్లు పీసీసీచీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ చెప్పారు. మొత్తంగా తెలంగాణలో కవిత అంశంలో ట్విస్ట్ ల మీద ట్విస్ట్ లు బైటపడుతున్నారు.ఈ నేథ్యంలో బీఆర్ఎస్ నేత ఆర్ ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఇటీవల ఒక మీడియాలో మాట్లాడుతూ కవితపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
కల్వకుంట్ల కవిత కన్న తండ్రి కేసీఆర్ మాటలు వినడంలేదని, ఆమెను కంట్రోల్ నుంచి వెళ్లిపోయిందన్నారు. అంతే కాకుండా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆడిస్తున్నట్లు కవిత ఆడుతుందన్నారు. కవిత మాట్లాడే ప్రతి ఒక్క మాట గాంధీ భవన్ నుంచి వస్తుందన్నారు. మొత్తంగా రేవంత్ ఆడిస్తున్నట్లు కవిత ఆడుతుందని ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఇప్పటికే ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ సీపీ సజ్జనార్ పై ఏడు కేసులు ఉన్నాయని వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీనిపై పెద్ద వివాదం రాజుకుంది. ఆ తర్వాత సజ్జనార్ దీనిపై ప్రూఫ్లు ఇవ్వాలని లీగల్ నోటీసులు సైతం ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ కవితపై చేసిన వ్యాఖ్యలు పెనుదుమారంగా మారాయని చెప్పుకొవచ్చు.
