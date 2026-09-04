Rtc bus overturns in kamareddy district: ఇటీవల తరచుగా ఆర్టీసీ వాహనాలు, ప్రైవేటు ట్రావెల్ లు ప్రమాదాలకు గురౌతున్నాయి. అసలు బస్సులు ఎక్కాలంటేనే జనాలు భయపడిపోతున్నారు. అంతే కాకుండా ఏ ప్రమాదం ఎక్కడ నుంచి వస్తుందో అని తెగ టెన్షన్ పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కొన్నిచోట్ల బస్సులలో టెక్నికల్ సమస్యలు తలెత్తడం వల్ల ప్రమాదాలు జరిగితే, మరికొన్ని సార్లు డ్రైవర్ ల నెగ్లీజెన్సీ లేదా తప్పతాగి వాహనాలు నడిపించడం వల్ల ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. తాజాగా.. కామారెడ్డి జిల్లా పరిధిలో ఆర్టీసీ బస్సు బోల్తా పడ్డ ఘటన వార్తలలో నిలిచింది.
కామారెడ్డి జిల్లాలో ఆర్టీసీ బస్సు బోల్తా.. డ్రైవర్ మృతి
హైదరాబాద్ నుంచి బిచ్కుందకు వెళ్తుండగా జుక్కల్ చౌరస్తా సమీపంలో ఆర్టీసీ బస్సుకు ఘోర ప్రమాదం
అతివేగంతో వచ్చి రక్షణ గోడను ఢీకొట్టి బోల్తా పడిన బస్సు
ప్రమాదంలో డ్రైవర్ మృతి, పలువురికి గాయాలు
ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 13 మంది… pic.twitter.com/DFcJqiqO3k
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) September 4, 2026
హైదరాబాద్ నుంచి బిచ్కుందకు వెళ్తుండగా ఆర్టీసీ బస్సు ప్రమాదంకు గురైంది. జుక్కల్ చౌరస్తా సమీపంలో ఆర్టీసీ బస్సు అతివేగంతో వచ్చి రక్షణ గోడను ఢీకొట్టి బోల్తా పడింది. దీంతో బస్సు పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. ఈ ప్రమాదంలో డ్రైవర్ మృతిచెందాడు. బస్సులో ఉన్న అనేక మందికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. వారంతా కిటికీల నుంచి బైటకు వచ్చారు.
బాధితుల ఆర్తనాదాలతో ఆ ప్రాంతమంత చాలా భయానకంగా మారిపోయింది. వెంటనే ఆ మార్గంలో వెళ్తున్న ప్రయాణికులు అలర్ట్ అయి అంబులెన్స్ కు సమాచారం అందించారు. పోలీసులు రంగంలోకి దిగి సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.
ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 13 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అంబులెన్స్ లలో క్షతగాత్రులను బిచ్కుంద ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనతో ఆమార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. అయితే.. బస్తు బోల్తా ఘటనకు అతివేగం కారణమని పోలీసులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు. పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
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