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Kamareddy: కామారెడ్డి జిల్లాలో ఆర్టీసీ బ‌స్సు బోల్తా.. స్పాట్‌లో డ్రైవర్ మృతి.. కారణం ఏమిటంటే..?..

Rtc bus accident in kamareddy: హైదరాబాద్ నుంచి బిచ్కుందకు వెళ్తుండగా జుక్కల్ చౌరస్తా సమీపంలో ఆర్టీసీ బస్సుకు ఘోర ప్రమాదంకు గురైంది. ఈ ఘటనలో డ్రైవర్ స్పాట్ లోనే చనిపోయాడు.దీంతో ఆ మార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 04, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 03:00 PM IST
Kamareddy: కామారెడ్డి జిల్లాలో ఆర్టీసీ బ‌స్సు బోల్తా.. స్పాట్‌లో డ్రైవర్ మృతి.. కారణం ఏమిటంటే..?..
Image Credit: rtcbusaccidentinkamareddy

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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