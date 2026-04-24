RTC Strike 6 Districts Bandh Today: తెలంగాణ ఆర్టీసీ సమ్మె ఉదృతం అవుతోంది.. ఈరోజు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా బంద్కు ఆర్టీసీ జేఏసీ నేతలు పిలుపునిచ్చారు. నర్సంపేట డిపో డ్రైవర్ శంకర్ గౌడ్ మృతి చెందిన కారణంగా ఈరోజు వరంగల్ ,హనుమకొండ, జనగామ, మహబూబాబాద్, భూపాలపల్లి ,ములుగు జిల్లాలు బంద్ ఉండనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు భారీగా మోహరించారు.
ఇక నిన్న ఆర్టీసీ డ్రైవర్ శంకర్ గౌడ్ నిప్పంటించుకున్న సంగతి తెలిసిందే. రాత్రి వరంగల్ నుంచి మెరుగైన వైద్య సేవల కోసం కంచన్బాగ్ డీఆర్డీఓ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. అక్కడ వైద్యులు ఐసీయూలో మెరుగన్న వైద్యం అందించిన ఆయన ఈరోజు ఉదయం 3 గంటల సమయంలో మృతి చెందారు. ప్రధానంగా ప్రభుత్వం తమ సమస్యలను పట్టించుకోవడం లేదని మనస్తాపంతో ఆయన ఆత్మహత్యాయత్నం చేసినట్టు తోటి సిబ్బంది తెలిపారు.
ఆర్టీసీ బస్సుల సమ్మెతో తాత్కాలికంగా బస్సు సదుపాయాలు కల్పించి నడిపిస్తున్న కాస్త ప్రజలకు ఇబ్బందికరంగానే ఉంది. ప్రభుత్వం తమ డిమాండ్లను నెరవేర్చే వరకు సమ్మె విరమించబోమని ఆర్టీసీ జేఏసీ డిమాండ్ చేస్తుంది. వారి డిమాండ్లలో 32 డిమాండ్లు ఉండగా 29 పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వం సంసిద్ధత వ్యక్తం చేసింది. అయితే మూడిటిపై మాత్రం కమిటీ ద్వారా అధ్యయనం చేస్తామని ఆ తర్వాతే నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పింది. ప్రధానంగా ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయడం, పెరిగిన ఖర్చులను తగ్గట్టుగా వేతనాలు పెంచడం, కార్మిక సంఘాలను పునరుద్ధరించి ఎన్నికలు నిర్వహించడం వీటి విషయాల్లో ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గింది. అయితే కార్మికులు మాత్రం వెనక్కి తగ్గేది లేదని అంటున్నారు.
ముమ్మటికీ ప్రభుత్వ హత్యే: బండి సంజయ్
ఇక ఆర్టీసీ కార్మికులతో నేడు ప్రభుత్వం చర్చలు జరపనుంది. కార్మిక సంఘాల నాయకులతో నేడు చర్చలకు ఆహ్వానించింది. డిప్యూటీ సీఎం బట్టి నేతృత్వంలో ఈ చర్చలు జరగనున్నాయి. ఇందులో తక్షణ పరిష్కారం అయ్యే డిమాండ్లపై దృష్టి పెట్టనుంది. మరోవైపు కార్మికుల తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దని సీఎం రేవంత్ కూడా కోరారు. సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో ఉందని హామీ ఇచ్చారు.. ఇదిలా ఉండగా శంకర్ గౌడ్ హత్య ముంబాటికి ప్రభుత్వ హత్యేనని కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ ఫైర్ అయ్యారు .కార్మికులు ఎన్నో సమస్యలతో అల్లాడుతున్నారు రెండేళ్లుగా ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదని ఆయన ఆవేదం వ్యక్తం చేశారు
శంకర్ గౌడ్ మృతిపై మంత్రి పొన్నం దిగ్భ్రాంతి..
ఆర్టీసీ డ్రైవర్ శంకర్ గౌడ్ మృతిపై మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. నిన్న ఆసుపత్రిలో కూడా శంకర్ను పరామర్శించడానికి వెళ్లారు మంత్రి. శంకర్ గౌడ్ కుటుంబానికి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని, కుటుంబ సభ్యులకు మనోధైర్యాన్ని ప్రసాదించాలని ప్రార్థించారు. ఆర్టీసీ కార్మికులు ఆందోళన చెందవద్దని క్షణికావేశంలో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి