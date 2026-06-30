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Rythu Bharosa: రైతులకు గుడ్ న్యూస్..  నేడే రైతు భరోసా పైసలు జమ! పేమెంట్‌ స్టేటస్‌? అర్హతలు ఇవే!

Telangana Rythu Bharosa Scheme: నేటి నుంచి తెలంగాణ రైతులకు రైతు భరోసా నిధులు జమకానున్నాయి. హైదరాబాద్‌లోని శిల్పకళా వేదికలో సాయంత్రం 4 గంటలకు జరగనున్న 'రైతు ఆశీర్వాద' సభలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఈ నిధులను విడుదల చేయనున్నారు. మొదటి విడతగా రెండు ఎకరాల వరకు భూమి ఉన్న రైతులకు నిధులు అందుతాయి, ఆ తర్వాత ఎక్కువ భూమి ఉన్న రైతులకు జమ చేస్తారు. ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఉండాల్సిన అర్హతలు ఏమిటి? నిధులు మీ ఖాతాలో జమ అయ్యాయో లేదో స్టేటస్ ఎలా చెక్ చేయాలి? అనే పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 30, 2026, 09:35 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:36 AM IST
Rythu Bharosa: రైతులకు గుడ్ న్యూస్..  నేడే రైతు భరోసా పైసలు జమ! పేమెంట్‌ స్టేటస్‌? అర్హతలు ఇవే!
Image Credit: Telangana Rythu Bharosa SchemeSource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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Rythu Bharosa: రైతులకు గుడ్ న్యూస్..  నేడే రైతు భరోసా పైసలు జమ! పేమెంట్‌ స్టేటస్‌? అర్హతలు ఇవే!
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