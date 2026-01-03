Rythu Bharosa for Genuine Farmers: సంక్రాంతి పండుగ నాటికి అన్నదాతల ఖాతాల్లో రైతు భరోసా (Rythu Bharoa) నిధులు మంజూరు అవుతాయని తెలంగాణ ఫ్యాక్ట్ చెక్ తెలిపింది. అయి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న అసత్య ప్రచారాలను మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నమ్మకూడదు అని తెలిపింది. అయితే శాటిలైట్ మ్యాపింగ్ ద్వారా వ్యవసాయేతర భూములను ఏరివేసే పనుల్లో సర్కారు ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో అర్హులైన రైతులకు మాత్రమే ఎకరానికి రూ.6000 చొప్పున సంక్రాంతి పండుగ నాటికి రైతుల ఖాతాలో జమ చేయనున్నారు. 4 లక్షల ఎకరాలు కమర్షియల్ ల్యాండ్ గా గుర్తించినట్లు కూడా సమాచారం. ఇక అసలైన అన్నదాతలకు మాత్రమే ఈ రైతు భరోసా నిధులు మంజూరు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
ఇక బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం హయాం నుంచి కొండలు, కమర్షియల్ ప్లాట్లు ఉన్నవారికి సాయం అందుతుందని తెలిసింది. వారికి చెక్ పెట్టేలా శాటిలైట్ మ్యాపింగ్ నిర్వహిస్తోంది. సింథటిక్ ఎపర్చార్ ఆర్డర్ ఏజెన్సీ సహాయంతో అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో సర్వే నిర్వహించి అనర్హులైన రైతులను గుర్తించనున్నారు. కాగా సంక్రాంతి నాటికి అర్హులైన రైతులకు మాత్రమే రైతు భరోసా నిధులు విడుదల చేయనున్నట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో 65 లక్షల మంది అర్హులు ఉన్నట్లు కూడా తెలుస్తోంది. ఇక కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం హయాంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచే ఈ కసరత్తు ప్రారంభించింది.
ప్రధానంగా కొంత మంది రైతులు తమ భూములను కౌలుకు ఇచ్చి.. కౌలు డబ్బులు పొందుతున్నారు. అలాగే ప్రభుత్వం నుంచి కూడా రైతు భరోసా పథకం ద్వారా లబ్ది పొందుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో చిన్నా సన్నకారు రైతులు నష్టపోతున్నారు. కేవలం పంటలు పండిస్తున్న అన్నదాతలకు మాత్రమే సాయం అందించేలా చర్యలు చేపడుతున్నారు. సాగు చేసే రైతులకు మాత్రమే రైతు భరోసా నిధులు అందించనున్నారు. బీడు భూములను కూడా ఈ పథకం నుంచి తొలగిస్తారు. సాగులో లేని భూములకు సాయం అందించేది లేదని గతంలో సీఎం కూడా ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.
అయితే సంక్రాంతి నాటికి 65 లక్షల మందికి అన్నదాతలకు రైతు భరోసా నిధులు మంజూరు చేయనుంది. ఎకరాకు రూ. 6000 చొప్పున అన్నదాతలకు ఈ నిధులు మంజూరు అవుతాయి. అయితే అసలైన రైతులకు మాత్రమే నిధులు మంజూరు చేయాలని ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. శాటిలైట్ మ్యాపింగ్ అంటే అర్హులు కానీ రైతులను ఆ జాబితా నుంచి తొలగించి గుర్తించడానికి ఉపయోగించే ఒక శాటిలైట్ మ్యాప్. ప్రధానంగా ప్రొఫెసర్ కొత్తపల్లి జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం జర్మన్ టెక్నాలజీ సాయంతో ఇది నిర్వహిస్తున్నారు . ఈ ప్రక్రియ వేగవంతంగా కొనసాగుతుంది రబీ సీజన్ శాటిలైట్ మ్యాపింగ్ డేటా ఆధారంగానే విడుదల చేయనున్నారు. దీంతో అనర్హులైన రైతులను ఈ జాబితా నుండి తొలగించి అర్హులైన వారికి మాత్రమే నిధులు దక్కనున్నాయి.
