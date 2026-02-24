Rythu Bharosa: రైతు భరోసా కోసం ఎదరుచూపులు.. క్లారిటీ ఇవ్వని ప్రభుత్వం..

Rythu Bharosa Money: మున్సిపల్ ఎన్నికల తర్వాత నిధులు జమ చేస్తామని CM రేవంత్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చినా తాజా సమావేశంలో దాని ఊసే ఎత్తకపోవడం గమనార్హం. సాగు పనులు ఊపందుకున్న నేపథ్యంలో పెట్టుబడి సాయం కోసం రైతులు ఎదురుచూస్తున్నారు. మరోవైపు పరిషత్ ఎన్నికల నిర్వహణపై కూడా క్లారిటీ రాలేదు.
గతంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల ముందే రైతు భరోసా వేస్తారని అంతా భావించినా..పంట సాగు లెక్కలు తేలలేదని..సర్వే ద్వారా గుర్తించి పంట సాగు చేసిన పంటలకు రైతు భరోసా నిధులు విడుదల చేస్తామని ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. సర్వే లేటవడంతో..మున్సిపల్ ఎన్నికలు ముగియగానే రైతు భరోసా వేస్తామని సీఎం రేవంత్రెడ్డే చెప్పారు. దీంతో ఎన్నికలు ముగిశాక నిధులు విడుదల చేస్తారనుకున్న రైతులకు..రైతు భరోసాపై ఇంకా క్లారిటీ ఇవ్వలేదు.
నిన్న జరిగిన కేబినెట్లో రైతు భరోసాపై ప్రధానంగా చర్చించి నిధులు విడుదలపై ప్రకటన చేస్తారనుకున్నారు. కానీ ప్రభుత్వం ఎలాంటి ప్రకటన చేయకపోవడంతో రైతులు నిరాశ చెందుతున్నారు.మరోవైపు భద్రాచలంలో గ్రీన్ఫీల్డ్ మినీ స్టేడియం నిర్మాణానికి 5 ఎకరాల భూమిని రాష్ట్ర క్యాబినెట్ ఈ భేటిలో కేటాయించడం జరిగింది.
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) ఆధ్వర్యంలో శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దివ్య క్షేత్రం నిర్మాణానికి ఖమ్మం అర్బన్ మండలం ధంసలాపురం గ్రామంలో 20 ఎకరాలు కేటాయించారు. కరీంనగర్ జిల్లా చిగురుమామిడి మండల కేంద్రంలో పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం నిర్మాణానికి 3 ఎకరాల 12 గుంటలను దేవాదాయ శాఖకు కేటాయిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
HMDA పరిధిలోని నియోపోలీస్ పరిసర ప్రాంతాల్లో నీటి సరఫరాకు సంబంధించి మౌలిక వసతుల కల్పనకు గండిపేట మండలం కోకాపేటలో శారద పీఠానికి చెందిన స్థలాన్ని హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ సప్లయ్ అండ్ సీవరేజీ బోర్డుకు కేటాయించడంతో పాటు శారద పీఠానికి ప్రత్యామ్నాయ స్థలం కేటాయింపునకు క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. ఇందిరమ్మ ఇండ్ల నిర్మాణానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వీలైనన్ని ఎక్కువ నిధులను రాబట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించాలని చర్చించింది. క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ ఎనర్జీ పాలసీలో భాగంగా 300 మెగావాట్ల విద్యుత్తు వినియోగించే డేటా సెంటర్లకు రెన్యుబుల్ ఎనర్జీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైసెన్స్ ఇచ్చేందుకు కేబినేట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ తీసింది.
