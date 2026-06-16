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Rythu Bharosa: రైతన్నలకు శుభవార్త.. ఈ ఖరీఫ్ సీజన్‌లో అకౌంట్లలో రైతు భరోసా పైసలు..

Rythu Bharosa Money: తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఖరీఫ్ సీజన్‌కు సంబంధించిన రైతు భరోసా పంపిణీ చేయడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. ఇప్పటికే వ్యవసాయ శాఖ నుంచి రైతుల వివరాలను సేకరించింది. కొత్తగా పట్టాలు పొందిన వారికి నోటిఫికేషన్ విడుదలైన వారం రోజుల్లోనే ఎకరానికి సాయం జమ చేయాలని ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 16, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:29 AM IST
Rythu Bharosa: రైతన్నలకు శుభవార్త.. ఈ ఖరీఫ్ సీజన్‌లో అకౌంట్లలో రైతు భరోసా పైసలు..
Image Credit: Rythu Bharosa (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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Rythu Bharosa: రైతన్నలకు శుభవార్త.. ఈ ఖరీఫ్ సీజన్‌లో అకౌంట్లలో రైతు భరోసా పైసలు..
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