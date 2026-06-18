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Rythu Bharosa: తెలంగాణ రైతులకు గుడ్ న్యూస్.. ఈ నెల 26న అకౌంట్లలోకి ‘రైతు భరోసా’ డబ్బులు, పూర్తి వివరాలు ఇవే!

Rythu Bharosa Funds Release On June 26: తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అందిస్తున్న రైతు భరోసా (Rythu Bharosa) నిధులపై కీలక అప్‌డేట్ వచ్చింది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఈ నెల 26వ తేదీన మధిరలో వానాకాలం సీజన్‌కు సంబంధించిన నిధులను విడుదల చేయనున్నారు. ఆ తర్వాత ఆయన బహిరంగ సభలో ప్రసంగించనున్నారు. ఈ పథకం ద్వారా 73 లక్షల మంది రైతులకు ఎకరానికి రూ.6,000 చొప్పున ఆర్థిక సాయం అందనుంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 18, 2026, 09:09 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:09 AM IST
Rythu Bharosa: తెలంగాణ రైతులకు గుడ్ న్యూస్.. ఈ నెల 26న అకౌంట్లలోకి ‘రైతు భరోసా’ డబ్బులు, పూర్తి వివరాలు ఇవే!
Image Credit: Rythu Bharosa Funds Release On June 26:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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Rythu Bharosa: ఈ నెల 26న అకౌంట్లలోకి ‘రైతు భరోసా’ డబ్బులు, పూర్తి వివరాలు ఇవే!
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