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Rythu Bharosa 2026: జూన్ 30న రైతు భరోసా విడుదల.. రూ.15 వేలు వస్తాయా.. రూ.12 వేలా?

Rythu Bharosa 2026 Funds Release On June 30:  జూన్ 30వ తేదీన రాష్ట్రంలోని రైతులందరికీ రైతు భరోసా నిధుల పంపిణీ పై ఒక ఉత్కంఠ నెలకొంది.. ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో అందించిన 15000 సాయాన్ని అందిస్తారా? లేక ఇప్పట్లాగే రూ.12,000 సాయాన్ని అందిస్తారా? అనే అంశంపై ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా రైతులు వివిధ రకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 21, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 02:41 PM IST
Rythu Bharosa 2026: జూన్ 30న రైతు భరోసా విడుదల.. రూ.15 వేలు వస్తాయా.. రూ.12 వేలా?
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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జూన్ 30న రైతు భరోసా విడుదల.. రూ.15 వేలు వస్తాయా.. రూ.12 వేలా?
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