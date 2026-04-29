Rythu Bharosa: అన్నదాతలకు బంపర్ న్యూస్.. రైతు భరోసా మూడో విడతకు లైన్ క్లియర్.. డబ్బులు అకౌంట్లో పడేది అప్పుడే!

Rythu Bharosa: అన్నదాతలకు అదిరిపోయే శుభవార్త. రైతు భరోసా పథకం కింద ప్రభుత్వం ప్రతీయేటా రెండు విడుతల్లో ఎకరాకు రూ.12 వేల చొప్పున రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ ఏడాది ఇప్పటికే రెండు విడతాల్లో రైతుల ఖాతాల్లో రైతు భరోసా డబ్బులను ప్రభుత్వం జమ చేసింది. తాజాగా మూడో విడతలో  రైతుల ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ చేసేందుకు రేవంత్ సర్కార్ సిద్ధమైంది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 29, 2026, 10:47 AM IST

Rythu Bharosa Third Installment Funds: రైతులకు పంటల సాగు సమయంలో ఆర్థికంగా భరోసాగా నిలిచేందుకు రేవంత్ సర్కార్ రైతు భరోసా పథకాన్ని అమలు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ పథకం కింద ప్రతీయేటా రెండు విడుతల్లో ఎకరాకు రూ.12 వేల చొప్పున ప్రభుత్వం రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేస్తుంది. అయితే, ఈ ఏడాది రబీకి సంబంధించి రెండు విడతల్లో రెండు ఎకరాలు కలిగిన రైతుల ఖాతాల్లో.. రైతు భరోసా డబ్బులను ప్రభుత్వం జమ చేసింది. అయితే, మూడో విడతలో 4 ఎకరాలలోపు రైతుల ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ చేసేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది.

ఈ ఏడాది రబీకి సంబంధించి తొలి విడతలో లబ్దిదారులకు రూ. 3,446 కోట్లు, రెండో విడత కింద రూ. 2,206 కోట్లు జమ చేసింది. తొలి విడతలో 68,89 లక్షల మందికి లబ్ది చేకూరగా.. రెండో విడతలో 45.11 లక్షల మంది బ్యాంక్ అకౌంట్లలో డబ్బులు జమ అయ్యాయి. అయితే, మే నెలలో మూడో విడత నిధులను లబ్ధిదారుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకి విడుదల చేసేందుకు రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ రెడీ అయింది.

ఇప్పటికే మూడో విడత రైతు భరోసా నిధులను జమ చేసేందుకు ప్రభుత్వం ప్రక్రియను మొదలు పెట్టింది. రూ.12 వేల కోట్లు సమీకరించేందుకు బాండ్లను వేలానికి పెట్టాలని రిజర్వ్ బ్యాంక్‌కు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిపాదనలు పంపింది. వేలం ద్వారా వచ్చిన సొమ్మును రాబోయే ఆరు నుంచి 25 ఏళ్లలో చెల్లించనుందని తెలుస్తోంది. ఏడు నుంచి 7.5 శాతం వడ్డీకే వీటిని తీసుకోనుందని సమాచారం.

ఇప్పటికై హైదరాబాద్ మెట్రోను స్వాధీనం చేసుకునేందుకు ప్రభుత్వానికి నిధులు కావాల్సి ఉంది. రూ.15 వేల కోట్లు మెట్రో స్వాధీనానికి అవసరం అవుతాయి. దీంతో రానున్న రెండు నెలల్లో రైతు భరోసా, మెట్రో స్వాధీనం, రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల బకాయిల కోసం రూ. 12 వేల కోట్లు సమీకరించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధం అయింది.

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

