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రైతులకు శుభవార్త.. మూడో విడత రైతు భరోసా నిధులు విడుదల

Rythu Bharosa Status: 3 నుంచి 4 ఎకరాల వరకు భూమి కలిగిన రైతులకు రైతు భరోసా నిధుల విడుదల చేసినట్లు మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు తెలిపారు. మూడో విడతలో 6.39 లక్షల మంది రైతుల ఖాతాలలో 1330.32 కోట్లు జమ చేశామన్నారు. ఇప్పటివరకు మొత్తం 61.35 లక్షల మంది రైతులకు రూ.5402.37 కోట్ల రైతు భరోసా సాయం అందించామన్నారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 02, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:13 PM IST
రైతులకు శుభవార్త.. మూడో విడత రైతు భరోసా నిధులు విడుదల
Image Credit: Rythu Bharosa StatusSource: Bureau

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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రైతులకు శుభవార్త.. మూడో విడత రైతు భరోసా నిధులు విడుదల
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