/రైతులకు శుభవార్త.. మూడో విడత రైతు భరోసా నిధులు విడుదల

Rythu Bharosa Status: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతులకు ఇచ్చిన హామీ మేరకు రైతు భరోసా పథకం కింద మూడో విడతలో 3 నుంచి 4 ఎకరాలకు వరకు సాగుభూమి కలిగిన రైతుల ఖాతాల్లో నేడు రూ.1330.32 కోట్లను నేరుగా జమ చేసినట్లు వ్యవసాయశాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు వెల్లడించారు. ఈ విడతలో 6.39 లక్షల మంది రైతులు, 22.17 లక్షల ఎకరాల సాగుభూమికి సంబంధించిన రైతు భరోసా సాయాన్ని పొందారని మంత్రి తెలిపారు. రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా విడతల వారీగా రైతు భరోసా నిధులను విడుదల చేస్తున్నామన్నారు.
ఇప్పటికే మొదటి రెండు దశలలో 3 ఎకరాల వరకు భూమి కలిగిన రైతులకు నిధులు విడుదల చేయగా.. ఈ రోజు 3 నుంచి 4 ఎకరాల వరకు భూమి కలిగిన రైతు లందరికీ రైతుభరోసా సాయం అందించామన్నారు. ఇప్పటివరకు రైతుభరోసా పథకం కింద మొత్తం 61.35 లక్షల మంది రైతులకు, 90.04 లక్షల ఎకరాల సాగుభూమికి సంబంధించి రూ.5402.37 కోట్ల సహాయాన్ని ప్రభుత్వం విడుదల చేసినట్లు మంత్రి తెలిపారు. రైతు సంక్షేమమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని, అర్హులైన ప్రతి రైతుకు రైతుభరోసా అందేలా ప్రభుత్వం కట్టుబడి పనిచేస్తోందన్నారు.
PIC కమిటీల నియామకం..
రాష్ట్రంలోని 14 ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘాలకు (PACS) ప్రత్యామ్నాయ నాన్-అఫీషియల్ పర్సన్-ఇన్-చార్జ్ (PIC) కమిటీలను నియమిస్తూ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు జారీ చేసినట్లు మంత్రి తుమ్మల తెలిపారు. తెలంగాణ సహకార సంఘాల చట్టం ప్రకారం ఈ కమిటీలను ఆరు నెలలపాటు లేదా ఆయా సంఘాలకు ఎన్నికలు నిర్వహించే వరకు లేదా ప్రభుత్వం తదుపరి ఉత్తర్వులు జారీ చేసే వరకు, ఏది ముందైతే అది వర్తించే విధంగా నియమించామన్నారు.
సహకార సంఘాల ప్రత్యేక కమిషనర్, రిజిస్ట్రార్ ఆయా సహకార సంఘాల పనితీరుపై సమగ్ర పరిశీలన నిర్వహించి ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించింది. సంఘాల్లో రుణాల వసూళ్లలో తీవ్ర జాప్యం, ఎగవేతదారుల (డిఫాల్టర్ల) జాబితా తయారు చేయకపోవడం, బకాయిల వసూళ్ల కోసం చర్యలు చేపట్టకపోవడం, ఆడిట్ అభ్యంతరాలను సరిదిద్దకపోవడం, నిర్వహణ కమిటీ సభ్యులు సమావేశాలకు హాజరుకాకపోవడం, పరిపాలనా లోపాలు, సహకార సంఘాల ప్రధాన లక్ష్యాలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించడం వంటి అంశాలు వెలుగులోకి వచ్చినట్లు నివేదికలో పేర్కొన్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రస్తుత కమిటీలు కొనసాగితే సహకార రుణ వ్యవస్థ లక్ష్యాల అమలు దెబ్బతింటుందని ప్రభుత్వం నిర్ధారణకు వచ్చింది.
ఇదే సమయంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘాల పునర్వ్యవస్థీకరణ (Reorganisation) ప్రక్రియ ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ పరిశీలనలో కొనసాగుతోంది. ఈ ప్రక్రియ పూర్తికాకముందు ఎన్నికలు నిర్వహించడం సాధ్యం కాని పరిస్థితి నెలకొన్నందున, రైతులకు రుణాలు, ఎరువులు, విత్తనాల పంపిణీతో పాటు ఇతర సహకార సేవలు ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా కొనసాగేందుకు ప్రత్యామ్నాయ నాన్-అఫీషియల్ పర్సన్-ఇన్-చార్జ్ కమిటీల నియామకం అవసరమని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
ఈ మేరకు కరీంనగర్ జిల్లాలోని మానకొండూరు PACS, తాడికల్ PACS, మెట్ పల్లి PACS, వరంగల్ జిల్లాలోని అమీనాబాద్ PACS, ఖానాపూర్ PACS, మహ్మదాపూర్ PACS, మందపల్లి PACS, సూరిపల్లి PACS, రెడ్లవాడ PACS, చెన్నరావుపేట PACS, గురిజాల PACS, నర్సంపేట PACS మరియు వికారాబాద్ జిల్లాలో కుల్కచర్ల PACS, పరిగి PACS లకు ప్రత్యామ్నాయ నాన్-అఫీషియల్ పర్సన్-ఇన్-చార్జ్ కమిటీలను నియమిస్తూ, ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ కమిటీలు వెంటనే బాధ్యతలు స్వీకరించి ఆయా సహకార సంఘాల నిర్వహణను పర్యవేక్షించనున్నాయని ఈ సందర్భంగా మంత్రి తెలిపారు. ఉత్తర్వుల అమలుకు అవసరమైన తదుపరి చర్యలు చేపట్టాలని సహకార సంఘాల ప్రత్యేక కమిషనర్ & రిజిస్ట్రార్ను మంత్రి ఆదేశించారు.