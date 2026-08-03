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సర్కారు బడి పిల్లలకు తెలంగాణ విద్యాశాఖ చక్కటి అవకాశం.. సాలార్‌జంగ్ మ్యూజియం ఫ్రీ ఎంట్రీ..!!

Salar Jung Museum:  సర్కారు బడుల్లో చదువుతున్న విద్యార్థుల కోసం తెలంగాణ విద్యాశాఖ ఒక చక్కటి అవకాశాన్ని తీసుకువచ్చింది.  మన దేశ సంస్కృతి, వారసత్వ సంపద గురించి విద్యార్థులు ప్రత్యక్షంగా చూడాలన్న ఉద్దేశ్యంతో సాలర్ జంగ్ మ్యూజియం ఫ్రీ ఎంట్రీ కల్పిస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్ వెల్లడించారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 03, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 03:52 PM IST
సర్కారు బడి పిల్లలకు తెలంగాణ విద్యాశాఖ చక్కటి అవకాశం.. సాలార్‌జంగ్ మ్యూజియం ఫ్రీ ఎంట్రీ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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సర్కారు బడి పిల్లలకు తెలంగాణ విద్యాశాఖ చక్కటి అవకాశం.. సాలార్‌జంగ్ మ్యూజియం ఫ్రీ ఎంట్రీ..!!
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