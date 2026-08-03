Salar Jung Museum: ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న పిల్లల కోసం తెలంగాణ విద్యాశాఖ ఒక ముఖ్యమైన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. మన దేశ సంస్కృతి, వారసత్వం గురించి విద్యార్థులు ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకునేందుకు వీలుగా, సాలార్ జంగ్ మ్యూజియంలోకి ఉచిత ప్రవేశం కల్పిస్తున్నారు. పాఠశాల విద్యా సంచాలకులు నవీన్ నికోలస్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులు ఈ ప్రత్యేక అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. చిన్న వయస్సులోనే చారిత్రక విషయాలు, కళల పట్ల ఆసక్తిని పెంపొందించడానికి ఈ పర్యటనలు చాలా కీలకమైనవి అని చెప్పాలి. ప్రాథమిక స్థాయి విద్యార్థులకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఈ పర్యటనలను నిర్వహించాలని జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారులకు స్పష్టంగా సూచించారు. ఈ పర్యటనలకు సంబంధించిన మొత్తం ప్రక్రియను ఈ ఏడాది డిసెంబర్ చివరి నాటికి పూర్తి చేయాలని అధికారులు తెలిపారు. ప్రైవేట్, ఎయిడెడ్ పాఠశాలల విద్యార్థులు కూడా ముందుగా మెయిల్ ద్వారా బుకింగ్ చేసుకుని మ్యూజియంను సందర్శించవచ్చు.
సాలార్ జంగ్ మ్యూజియంను సందర్శించాలనుకునే పాఠశాలల ప్రధానోపాధ్యాయులు కనీసం 120 గంటల ముందుగా ఆన్లైన్లో ప్రధానోపాధ్యాయ కార్యాలయాన్ని సంప్రదించాలి. education.salarjungmuseum@gmail.com అనే అధికారిక ఈమెయిల్ ఐడిలో ముందస్తు నమోదు చేసుకోవాలి. ముందస్తు సమాచారం లేకుండా సందర్శిస్తే ప్రవేశ ద్వారం వద్ద ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు. విద్యార్థుల భద్రత, క్రమశిక్షణను నిర్ధారించడానికి విద్యాశాఖ కొన్ని నిబంధనలను అమలు చేస్తోంది. 30 మంది విద్యార్థులున్న ప్రతి బృందంతో పాటు కనీసం ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఉండటం చాలా ముఖ్యం. యాత్రకు బయలుదేరే ముందు ప్రతి విద్యార్థి తల్లిదండ్రుల నుండి లిఖితపూర్వక అనుమతి పత్రాలను పొందాలని పాఠశాల యాజమాన్యాలకు సూచించడమైనది. సరైన పత్రాలు, అవసరమైన జాగ్రత్తలతో ఈ యాత్ర విజయవంతంగా పూర్తి కావాలని విద్యాశాఖ కోరుకుంటోంది.
హైదరాబాద్లోని ప్రపంచ ప్రసిద్ధ సాలార్ జంగ్ మ్యూజియంలో అనేక అరుదైన కళాఖండాలు ఉన్నాయి. ఆసియా, యూరప్, సుదూర ప్రాచ్య దేశాలకు చెందిన వేలాది పురాతన నాణేలు ప్రదర్శనలో ఉన్నాయి. పురాతన ఆయుధాలు, అందమైన తివాచీలు, అరుదైన హస్తకళలు, చారిత్రక చిత్రాలు సందర్శకులను ఆకట్టుకుంటాయి. ప్రతి సంవత్సరం భారతదేశం, విదేశాల నుండి వేలాది మంది ఈ మ్యూజియాన్ని సందర్శిస్తారు. ఇటువంటి చారిత్రక ప్రదేశాలను సందర్శించడం మన రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల పిల్లల జ్ఞానాన్ని పెంపొందిస్తుంది. వారు తమ విద్యతో పాటు చారిత్రక విషయాలపై అవగాహన పొందితే, అది భవిష్యత్తులో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవడానికి వారిని ప్రేరేపిస్తుంది. ప్రతి పాఠశాల ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని విద్యార్థులకు సానుకూల అనుభవాన్ని అందిస్తుందని విద్యాశాఖ ఆశిస్తోంది.
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