  • Saleshwaram: రేపటి నుంచే సలేశ్వరం జాతర.. తెలంగాణ అమరనాథ్‌ యాత్ర ప్రత్యేకత ఏంటో తెలుసా? 

Saleshwaram: రేపటి నుంచే సలేశ్వరం జాతర.. తెలంగాణ అమరనాథ్‌ యాత్ర ప్రత్యేకత ఏంటో తెలుసా? 

What Is Saleshwaram Lingamayya Temple History: తెలంగాణ అమర్‌నాథ్‌గా పేరుగాంచిన సలేశ్వరం జాతర రేపటి నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ప్రకృతి ఒడిలో.. ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని పొందాలనుకునే వారికి ఇది భారీ గుడ్ న్యూస్. నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో ప్రతి ఏడాది నిర్వహించే సలేశ్వరం జాతర 2026 ఏప్రిల్ 1 నుంచి 3 వరకు జరగనుంది. అయితే ఈ ఆలయ ప్రత్యేకత ఏంటో తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 31, 2026, 11:57 AM IST

Trending Photos

Fashion: ఈ 5 స్టైలిష్‌ ఈవిల్‌ ఐ ఇయర్‌ రింగ్స్‌.. వేసవి లుక్‌కు బెస్ట్‌ ఛాయిస్‌!
5
evil eye earrings
Fashion: ఈ 5 స్టైలిష్‌ ఈవిల్‌ ఐ ఇయర్‌ రింగ్స్‌.. వేసవి లుక్‌కు బెస్ట్‌ ఛాయిస్‌!
Mahindra Scorpio: మహీంద్రా స్కార్పియో కొనడానికి మీ జీతం ఎంత ఉండాలి? నెలకు EMI ఎంత కట్టాలి..?
5
Mahindra Scorpio
Mahindra Scorpio: మహీంద్రా స్కార్పియో కొనడానికి మీ జీతం ఎంత ఉండాలి? నెలకు EMI ఎంత కట్టాలి..?
Sun Transit 2026: రేవతి నక్షత్రంలోకి సూర్యుడి రాక.. ఈ 3 రాశుల వారికి ఇక పండగే!
6
Sun Transit
Sun Transit 2026: రేవతి నక్షత్రంలోకి సూర్యుడి రాక.. ఈ 3 రాశుల వారికి ఇక పండగే!
Flipkart Offer: థామ్సన్‌ కూలర్‌పై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అదిరిపోయే ఆఫర్‌.. రూ.13 వేలది.. కేవలం రూ.8 వేలే!
5
Air Cooler Offer
Flipkart Offer: థామ్సన్‌ కూలర్‌పై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అదిరిపోయే ఆఫర్‌.. రూ.13 వేలది.. కేవలం రూ.8 వేలే!
Saleshwaram: రేపటి నుంచే సలేశ్వరం జాతర.. తెలంగాణ అమరనాథ్‌ యాత్ర ప్రత్యేకత ఏంటో తెలుసా? 

What Is Saleshwaram Lingamayya Temple History: సలేశ్వరం జాతర అంటే ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉన్న ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ అమర్‌నాథ్ యాత్ర. ప్రకృతి ఒడిలో ఆ శివయ్య దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తుతారు. వారి ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెట్టి శివ దర్శనం కోసం దట్టమైన అడవుల్లో జలపాతాళ మధ్య కొలువైన శివ దర్శనం కోసం పోటెత్తుతారు. ఇది ఒక అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మిక సాహస యాత్ర అనే ఇది చెప్పవచ్చు. ప్రధానంగా హైదరాబాద్ వాసులు కూడా ఈ జాతరను ఎక్కువగా తిలకిస్తారు. ఎంజీబీఎస్ నుంచి శ్రీశైలం బస్సు ఎక్కితే చాలు. ఆమ్రాబాద్ ఫారెస్ట్ వద్ద దిగితే స్పెషల్ సర్వీసులు కూడా ఇక్కడికి అందుబాటులో ఉంటాయి. 

సలేశ్వరం ఎలా వెళ్లాలంటే?
శ్రీశైలం నుంచి 25 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది సలేశ్వరం. చారిత్రాత్మక ప్రాముఖ్యత కలిగిన ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశం ఆదిమావాస యాత్రాస్థలం అని కూడా చెప్పవచ్చు. సంవత్సరానికి ఒకసారి ఉగాది తర్వాత వచ్చే చైత్ర పౌర్ణమి రోజు ఈ సలేశ్వరం జాతర నిర్వహిస్తారు. అడవుల్లో 25 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణం చేస్తూ ఈశ్వరుని దర్శించుకుంటారు. మొత్తంగా మూడు రోజులపాటు ఏడాదికి ఈ యాత్ర జరుగుతుంది. 

 నిజాంకు వేసవి విడిది...
 ఇక్కడ ప్రకృతి అందమైన అందాలకు ముగ్ధుడైన నిజం కూడా ఇక్కడ తన వేసవి విడిది కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. 1973లో ప్రాజెక్టు టైగర్ అని పులుల సంరక్షణ కేంద్రాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ సలేశ్వరం అనే జలపాతం కూడా అందంగా కనిపిస్తుంది . ఈ సలేశ్వరం జాతరలో ప్రయాణం ఇరుక లోయల్లో జరుగుతుంది. ఒక్కోసారి బెత్తడు దారిలో నడవాల్సిన పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది. ఏమాత్రం ఏమారుపాటుగా ఉన్నా కాలుజారితే ఇక అంతే సంగతులు. ఇక్కడ ఎత్తైన కొండలు, చల్లని వాతావరణం మధ్య లింగమయ్య దర్శనం చేసుకుంటారు. అయితే సలేశ్వరం జాతర జీవితంలో ఒక్కసారైనా తిలకించాలి అంటారు. ఎండాకాలంలో చల్లని అడుగుల మధ్య ఈ యాత్ర కొనసాగుతుంది. 

Also Read: ఇంటర్‌ అకడమిక్‌ క్యాలెండర్‌ 2026-27 విడుదల.. 224 వర్కిండ్‌ డేస్‌, దసరా, సంక్రాంతి సెలవులు ఎన్ని రోజులంటే?  

Also Read: రాత్రివేళ శ్రీరాముని కల్యాణం.. రాజస్థానీ శైలిలో నిర్మాణం, 200 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన సీతారామ్‌ బాగ్‌ ఆలయ విశిష్టత..!

సలేశ్వరం జాతర అనేది ఒక సాహస యాత్ర అని చెప్పవచ్చు. అంత ఆషామాషీ కాదు. మొత్తంగా శ్రీశైలానికి 25 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. అడవిలో నుంచి 25 కిలోమీటర్ల దూరంలో ప్రయాణం చేయాల్సి ఉంటుంది. వాహనాల్లో 20 కిలోమీటర్లు మాత్రమే ప్రయాణం చేయాలి. అక్కడ నుంచి ఎవ్వరైనా సరే ఐదు కిలోమీటర్లు కాలినడక వెళ్లాల్సిందే. అప్పుడు మనకు శంకరుడు దర్శనం ఇస్తాడు.

ఇక్కడ పై గుహలో ప్రధానమైన లింగమయ్య స్వామి లింగం ఉంటుంది. ఇక్కడ స్థానిక చెంచులే పూజారులు. ఇక గుడి ముందు మాత్రం వీరభద్రుడు, గంగమ్మ విగ్రహాలు కూడా ఉంటాయి. ఏప్రిల్ ఒ1 నుంచి 3వ తేదీ వరకు ఈ సలేశ్వరం జాతర నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఆధ్యాత్మికత ప్రకృతి యాత్రను ఆస్వాదించే వారికి ఇది ఎంతో అద్భుతమైన సాహస యాత్ర అనే చెప్పవచ్చు. అందుకే తెలంగాణ అమర్‌నాథ్ యాత్ర అని కూడా దీనికి పేరు.

ఇక్కడ జలపాతాల్లో స్నానం చేస్తే ఏ రోగాలు ఉన్నా నయమైపోతాయని నమ్ముతారు. అర్జునుడికి పాశు పాత్ర అస్త్రాన్ని ఆ శివయ్య ఇక్కడే ప్రసాదించాడని స్థల పురాణం చెబుతోంది. ఇక ఈ ప్రయాణము మొత్తం శివనామస్మరణతో మారుమోగిపోతుంది. కాలినడకన భక్తులు 'వస్తున్నాం.. వస్తున్నాం.. లింగమయ్య' అంటూ వెళ్తూ ఉంటారు. స్వామి దర్శనం కోసం వెళ్లే వారికి మంచినీరు, వైద్య సదుపాయాలతో పాటు ఉచిత అన్నదానం వంటివి కూడా అందజేస్తూ ఉంటారు.

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

