Sammakka Saramma Jatara 2026: సమ్మక్క సారక్క జాతర ఎపుడు.. దాని చరిత్ర.. ఆసక్తికర విషయాలు ఇవే..!

Sammakka Saramma Jatara 2026: నారీశక్తికి ప్రతీక... ప్రకృతి ఒడిలో వనదేవతలను ఆరాధించే పర్వదినం... గిరిజనుల జనజాతర తెలంగాణకే ప్రత్యేకం. సామంతరాజుపై సామ్రాజ్యాధినేత సమరం... కోయ గిరిజనుల్లో విప్లవభావాలు... వీరనారి తెగువకు సామ్రాజ్యాధినేత దాసోహం... ఇదీ గిరిజన దేవత ఆరాధనకు ఆంతర్యం. మేడారం గడ్డపై సాంస్కృతిక వైభవం. వనదేవతలను ఎందుకు ఆరాధిస్తారు? ఏంటి ఈ జాతర ప్రత్యేకత? సమ్మక్క-సారలమ్మ ఎవరు? జీ తెలుగు న్యూస్ స్పెషల్ ..  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 31, 2025, 07:03 AM IST

చుట్టూ పరచుకున్న పచ్చదనం... ప్రకృతి ఒడిలో ఆనందపరవశందో ఆనందానుభూతితో వనదేవతలను ఆరాధించే అద్భుతఘట్టమే మేడారం జాతర. ప్రతి రెండేళ్లకోసారి నిర్వహించుకునే గిరిజన పండుగ. కాలక్రమంలో రాష్ట్రపండుగగా రూపుదిద్దుకుంది. మేడారం జాతరగా ప్రాచుర్యం పొంది.. భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఇది మేడారం ప్రాంతం... ములుగు ప్రాంతానికి 44 కిలోమీటర్ల దూరంలో తాడ్వాయి మండలంలోని మారుమూల అటవీ ప్రాంతం. మాఘమాసం  శుద్ధ పౌర్ణమి రోజున వనదేవతలు సమ్మక్క-సారలమ్మలను భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధించి పర్వదినం మేడారం జాతరగా భాసిల్లుతోంది. గిరిజనులతో పాటు తారతమ్యాలు ఎరుగక వివిధ రాష్ట్రాల ప్రజలు అమ్మవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకునే సాంప్రదాయం ఆనవాయితీగా వస్తోంది.
 
జగిత్యాల జిల్లా ప్రాంతంలోని పొలవాసను గిరిజన దొర మేడరాజు పాలిస్తూ ఉండేవాడు. దట్టమైన అటవీప్రాంతంలో కోయదొరలు వేటకోసం వెళ్లిన సమయంలో పెద్దపులుల కాపలా మధ్య పసిబిడ్డ కనబడుతుంది. వన్యమృగాల మధ్యలోంచి బిడ్డను గిరిజన గూడేనికి తీసుకొస్తారు. పండువెన్నెల్లో గూడెనికి ఆడబిడ్డ రావడంతో  గిరిజనుల్లో ఆనందానికి అవధలుండవు. బిడ్డ వచ్చినప్పటినుంచి గిరిజనుల్లో సంతోషం, అన్నీ శుభాలే జరుగుతుండటంతో వనదేవత వరంగా భావిస్తారు. మాఘ మాసంలో పౌర్ణమినాడు ఆ బిడ్డకు సమ్మక్కగా నామకరణం చేశారు. ఆ గూడెం పరిసరాలను పర్యవేక్షించే కోయరాజు పేరు మేడరాజు... ఆయనే బిడ్డసంరక్షణ బాధ్యతలను చూసుకుంటాడు.
 
రాజ్యపాలనలో మేడరాజుకు చేదోడు వాడోడుగా ఉండే మేనల్లుడు పడిగిద్దరాజు. సమ్మక్కను పెంచి పెద్దచేసిన తర్వాత పడిగిద్దరాజుకిచ్చి వివాహం చేస్తాడు. సమ్మక్క-పడిగిద్దరాజు దంపతులకు సారలమ్మ, నాగులమ్మ, జంపన్న ముగ్గురు సంతానం కలుగుతారు. కాకతీయుల సామంతుడు పడిగిద్దరాజు మేడారం ప్రాంతాన్ని పాలనా బాధ్యతలు చేపడుతాడు. కొన్నాళ్ల తర్వాత కరువు కాటకాలతో పరిస్థితులు ఇబ్బంది కరంగా మారుతాయి. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడి ప్రజలకు శిస్తు కట్టేపరిస్థితి లేకుండా పోయింది.  కాకతీయులకు శిస్తు కట్టకపోవడంతో సామ్రాజ్యాధినేత ప్రతాపరుద్రుడు ఆగ్రహం వ్యక్తంచేస్తాడు. ఈ నేపథ్యంలోనే మామ మేడరాజుకు ఆశ్రయం కల్పించడం. శిస్తు కట్టడంలేదనే భావనతో సామ్రాజ్యాధినేత ప్రతాపరుద్రుడు పడిగిద్దరాజుపై యుద్ధం ప్రకటిస్తాడు. సామంతరాజు పడిగిద్దరాజును కాపాడుకునేందుకు గిరిజనులు ప్రతాపరుద్రుడిపై తిరగబడుతారు. 

కాకతీయ సేనలు మేడారం పడిగిద్దరాజుపైకి  దండెత్తాయి. ములుగు జిల్లా లక్నవరం సరస్సు ప్రాంతంలో కాకతీయులు గిరిజనులపై విరుచుకుపడుతారు. సాంప్రదాయ ఆయుధాలతో పగిడిద్ద రాజుతోపాటు ఆయన అల్లుడు గోవిందరాజులు,  కూతుళ్లు సారలమ్మ, నాగులమ్మ, జంపన్న పోరాడుతారు. కాకతీయ సేనల యుద్ధంలో మేడరాజు, పగిడిద్దరాజు, సారలమ్మ, నాగులమ్మ, గోవింద రాజులు యుద్ధంలో తనువుచాలిస్తారు.  కుటుంబ సభ్యుల్ని కోల్పోయిన దుఃఖంతో జంపన్న ఆవేదనకు లోనే అక్కడి సమీపంలోని సంపెంగ వాగులో దూకి బలవన్మరణానికి పాల్పడుతాడు. ఆ సంపెంగెవాగు ...ఇపుడు జంపన్న వాగుగా  ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది.
 
కుటుంబం సభ్యులందరూ యుద్ధంలో నేలకొరిగారని తెలుసుకున్న సమ్మక్క ఆగ్రహావేశంలో రుద్రురాలవుతుంది. యుద్ధరంగంలో కాకతీయులపై విరుచుకుపడుతుంది. సమ్మక్క ఆవేదన, ఆగ్రహంతో సాగించిన పోరాట పటమను చూసి ప్రతాపరుద్రుడు ఆశ్చర్యపోతాడు. కాకతీయ సైనికుడు బల్లెంతో గాయపరచడంతో ఆమె మేడారం ఈశాన్యప్రాంతంలో చిలకలగుట్టవద్ద కనుమరుగైపోతుంది. అక్కడ చెట్టు సమీపంలో కుంకుమ భరిణ కనిపించిందని ప్రచారంలో ఉంది. పడిగిద్ద రాజు కుటుంబపై జాలితో మనస్తాపానికి గురైన ప్రతాపరుద్రుడు కాలక్రమంలో సమ్మక్క భక్తుడిగా మారిపోయాడు.
 
కోయరాజుల శిస్తును రద్దుచేసి, సమ్మక్క భక్తుడిగా మారిన ప్రతాపరుద్రుడు కానుకలు సమర్పించినట్లు చరిత్రకారులు చెబుతారు. సమ్మక్కను వనదేవతగా భావించి ఆరాధించాలనే ఆజ్ఞ జారీ చేశారు. అప్పటినుంచి మాఘమాసం శుద్ధ పౌర్ణమిరోజున సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతరతో పూజించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది.
 
కొంతకాలానికి ప్రతాపరుద్రుడు కోయరాజులు కట్టాల్సిన కప్పాన్ని రద్దుచేసి, సమ్మక్క భక్తుడై కానుకలు సమర్పించాడు. రెండేళ్లకోసారి జాతర నిర్వహించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశాడు. ఈ సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర అలా మొదలయ్యిందనే కథ విస్తృతంగా ప్రచారంలో ఉంది. కుంకుమ భరిణెలనే సమ్మక్కగా భావించి అప్పటి నుంచి రెండేళ్లకు ఒకసారి మాఘ శుద్ధ పౌర్ణమి రోజున తల్లీకూతుళ్ల పోరాట పటిమ, అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడిన సమ్మక్క-సారలమ్మ త్యాగాన్ని స్మరించుకుంటారు. మేడారంలో సమ్మక్క-సారలమ్మలను ఆరాధిస్తూ జాతరను భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకొనే సాంప్రదాయం వచ్చింది.
 
ప్రతి రెండేళ్లకోసారి నాలుగురోజుల పాటు మేడారం జాతరను నిర్వహిస్తారు. గిరిజనులు సాంప్రదాయాలతో  ఆరాధించే ఈ పండుగను రాష్ట్రప్రభుత్వం గిరిజన పర్వదినంగా గుర్తించింది. సమ్మక్క-సారలమ్మల ను దర్శించుకోవడం, అమ్మవార్లకు నైవేద్యంగా బెల్లం ముద్దలను బంగారంగా భావించి తులాభారంతో  సమర్పిస్తారు. 
 
మేడారం జాతరలో తొలిరోజు కన్నెపల్లి అటవీ ప్రాంతంలో సారలమ్మను గద్దెపైకి తీసుకొస్తారు. రెండో రోజున భరిణె రూపంలో సమ్మక్కను చిలుకల గుట్టవద్ద గద్దెపై ప్రతిష్టిస్తారు. వనదేవతలు ఆవాహనానికి సంకేతంగా భక్తులు పూనకాలతో ఊగిపోతారు. మేడారం జాతరలో మూడోరోజు ప్రత్యేక గద్దెలపై కొలువు దీర్చుతారు. నాలుగో రోజున సాయంత్రం ఆవాహనం పలికి దేవతలిద్దనినీ యుద్ధ స్థావరానికి తరలిస్తారు. గిరిజన కుటుంబీకులే వంశ పారంపర్యంగా పూజారులుగా వ్యవహరించి పూజలు నిర్వహించడం ఇక్కడి ప్రత్యేకత. నాలుగు రోజుల్లో వనదేవతలను ఒక కోటిమంది భక్తులు దర్శించుకుని బెల్లంను నిలువెత్తు తులాభారంతో సమర్పిస్తారు. ఆతర్వాత భక్తులు జంపన్నవాగులో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించడం ఆనవాయితీగా పాటిస్తున్నారు. ఇలాంటి గిరిజనుల పండుగ ప్రపంచంలోనే ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది.కుంభమేళా తర్వాత  అతిపెద్ద జాతరగా పేరు గడించింది. 

(రచయత.. మునిరాజ్ జీన్యూస్ డెస్క్)

