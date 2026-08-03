/పుస్తకాలు పట్టాల్సిన చేతులతో చెత్త బుట్టలు.. సంగారెడ్డి బాయ్స్ హై స్కూల్లో దారుణం..!!

Sangareddy Boys High School: విద్యార్థులకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పుతూ.. వారికి భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటలు వేయాల్సిన ఉపాధ్యాయులే దారి తప్పారు. పుస్తకాలు పట్టి పాఠాలు వినాల్సిన చేతులతో చెత్తబుట్టలు ఎత్తించారు. సంగారెడ్డి జిల్లా ఉన్నత పాఠశాలలో వెలుగు చూసిన ఈ షాకింగ్ ఉదంతం స్థానికంగా తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది. దీనిపై ప్రశ్నిస్తే.. మన పని మనం చేసుకుంటే తప్పేంటి అన్నట్లుగా వారు వ్యవహరిస్తున్నారు.
పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్లితో.. సంగారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వ బాలుర ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలో విద్యార్థులతో గంపల్లో మట్టిని నింపి వాటిని స్కూల్ ఆవరణలో ఉన్న గుంతలను పూడ్చే పని చేయిస్తున్నారు. అక్కడ ఉండే పీఈటీ దగ్గర ఉండి మరీ విద్యార్థులు వెట్టిచాకిరి చేయించడం పట్ల పలువురు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గతంలో కూడా ఇదే స్కూల్ కు చెందిన పీఈటీ విద్యార్థులతో ఈవిధంగానే పనులు చేయించారు. ఇదేంటని ప్రశ్నిస్తే.. కొందరు మన పని మనం చేసుకుంటే తప్పేంటని నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం చెప్పారంటూ విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులు, స్థానికులు చెబుతున్నారు. పాఠాలు చెప్పడం పక్కన పెట్టి విద్యార్థులతో తట్టా, బుట్టా, మట్టిని మోసే పనులు చేయిస్తున్నారని.. బడికి వచ్చి ఉజ్వల భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుకోవాల్సిన పిల్లలను ఉపాధ్యాయులు, హెడ్మాస్టర్ కలిసి స్వీపర్లుగా మార్చేస్తున్నారు. తరగతి గదుల్లో చదువుకోవాల్సిన సమయంలో విద్యార్థుల చేత పాఠశాల ఆవరణలోని చెత్తను, పిచ్చి మొక్కలను శుభ్రం చేయించారు. చేతిలో పుస్తకాలకు బదులు పారలు, చెత్త గంపలు పట్టుకుని పనిచేస్తున్న విద్యార్థుల దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారడంతో విమర్శలు వెల్లువెత్తున్నాయి.
పిల్లలను బడికి పంపేది చెత్త ఎత్తించడానికా అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయ సంఘాలు.. ఈ ఘటనకు బాధ్యులైన హెడ్మాస్టర్, పాఠశాల సిబ్బందిపై విద్యాశాఖ అధికారులు తక్షణమే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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