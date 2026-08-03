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పుస్తకాలు పట్టాల్సిన చేతులతో చెత్త బుట్టలు.. సంగారెడ్డి బాయ్స్ హై స్కూల్లో దారుణం..!!

Sangareddy Boys High School: పిల్లలకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పించాల్సిన ఉపాధ్యాయులే వారితో దగ్గరుండి వెట్టిచాకిరి చేయిస్తున్నారు.  పుస్తకాలు పట్టాల్సిన ఆ చేతులు చెత్తబుట్టలు పట్టుకుంటున్నాయి. పాఠశాలకు వచ్చే విద్యార్థులకు విద్య కాదు.. ఆయా పనులు చేయిస్తున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 03, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 02:30 PM IST
పుస్తకాలు పట్టాల్సిన చేతులతో చెత్త బుట్టలు.. సంగారెడ్డి బాయ్స్ హై స్కూల్లో దారుణం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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