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డ్యూటీ చేయరు.. సంతకాలు మాత్రం ముందే.. సంగారెడ్డి ఆసుపత్రిలో అక్రమాల పుట్ట..

Sangareddy GGH Scandal: సంగారెడ్డి గవర్నమెంట్ జనరల్ ఆస్పత్రి (GGH)లో రోజురోజుకు డాక్టర్ల నిర్లక్ష్యం పెరిగిపోతోంది. డ్యూటికీ రాకపోయిన సంతకాలతో మ్యానెజ్‌ చేస్తున్నారు. రోజు ఆసుపత్రికి వచ్చే రోగులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 23, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:16 PM IST
డ్యూటీ చేయరు.. సంతకాలు మాత్రం ముందే.. సంగారెడ్డి ఆసుపత్రిలో అక్రమాల పుట్ట..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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డ్యూటీ చేయరు.. సంతకాలు మాత్రం ముందే.. సంగారెడ్డి ఆసుపత్రిలో అక్రమాల పుట్ట..
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