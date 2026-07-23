/డ్యూటీ చేయరు.. సంతకాలు మాత్రం ముందే.. సంగారెడ్డి ఆసుపత్రిలో అక్రమాల పుట్ట..

Sangareddy GGH Scandal: పేద ప్రజలకు నాణ్యమైన ఉచిత వైద్యం అందించాల్సిన సంగారెడ్డి గవర్నమెంట్ జనరల్ ఆస్పత్రి (GGH) అక్రమాలకు, నిర్లక్ష్యానికి నిలయంగా మారింది. ఆసుపత్రి పాలనా యంత్రాంగం నిద్రమత్తులో ఉన్నట్లు వ్యవహరించడంతో కొందరు వైద్యులు తమ ఇష్టారాజ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు.. విధులకు రాకుండానే హాజరు పట్టికలో సంతకాలు చేయిస్తూ.. సర్కారు జీతాలు గుంజుతూ పేద రోగుల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్నారు.
డ్యూటీకి డుమ్మా..
సంగారెడ్డి జిల్లా ఆస్పత్రిలో అంతా గోల్ మాల్ వ్యవహారం నడుస్తోంది. ముఖ్యంగా గుండె సంబంధిత సమస్యలతో వచ్చే రోగులకు వైద్యం అందించాల్సిన కీలకమైన కార్డియాలజిస్ట్ (Cardiologist) ఆసుపత్రి ముఖమే చూడటం లేదనే విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. రోజువారీ విధులకు హాజరుకాకుండానే.. ఆసుపత్రిలోని కొందరు సిబ్బందితో మాట్లాడి హాజరు రిజిస్టర్లో ముందస్తుగానే, వివిధ తేదీల్లో దొంగ సంతకాలు పెట్టిస్తున్నట్లు చర్చ జరుగుతోంది. రోగులకు అందుబాటులో ఉండాల్సిన సమయంలో సదరు వైద్యుడు సొంత ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్లో లేదా ఇతర పనుల్లో నిమగ్నమవుతున్నారనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.
జిల్లా నలుమూలల నుంచి నిత్యం వందలాది మంది పేద రోగులు గుండె జబ్బుల చికిత్స కోసం ఈ ఆసుపత్రిపైనే ఆధారపడతారు. గంటల తరబడి క్యూ లైన్లలో నిలబడి ఎదురుచూసినా డాక్టర్ దర్శనం కాకపోవడంతో రోగులు, వారి బంధువులు తీవ్ర అల్లాడుతున్నారు. అత్యవసర పరిస్థితిల్లో వచ్చిన రోగులు చేసేదేమీ లేక.. అప్పులు చేసి మరీ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు పరుగులు తీస్తున్నారు. సర్కారు ఉచిత వైద్యం అందిస్తుందని వస్తే.. ఇక్కడ వైద్యులు లేకపోవడంతో జేబులు ఖాళీ చేసుకుంటున్నారు.
అధికారుల అలసత్వం..
వైద్యులు, సిబ్బంది సమయపాలన పాటించేలా చూడటంలోనూ.. విధులను క్రమబద్ధీకరించడంలోనూ ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్, ఆర్ఎంఓ (RMO) పూర్తిగా విఫలమయ్యారనే విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. వైద్యులు ఏ సమయంలో వస్తున్నారు? ఎవరు విధుల్లో ఉంటున్నారు? అనే ప్రాథమిక విషయాలపై ఆర్ఎంఓ పర్యవేక్షణ అసలే లేకపోవడంతో అక్రమార్కులకు ఆసరాగా మారింది. కార్డియాలజిస్ట్ దొంగ సంతకాల వ్యవహారం రచ్చకెక్కినా.. ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ కఠిన చర్యలు తీసుకోకుండా పట్టనట్లు వ్యవహరించడం పలు అనుమానాలకు తావిస్తోంది.
కఠిన చర్యలకు డిమాండ్..
పేదల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్న ఇలాంటి బాధ్యతారాహిత్య వైద్యులపై, వారికి సహకరిస్తున్న సిబ్బందిపై జిల్లా కలెక్టర్, ఉన్నతాధికారులు తక్షణమే.. స్పందించి విచారణ జరిపించాలని సంగారెడ్డి ప్రజలు, ప్రజాసంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వహించే అధికారులను సస్పెండ్ చేసి.. పేదలకు మెరుగైన వైద్యం అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు.
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