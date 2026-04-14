English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Sangareddy: ఏఎస్‌ఐపైకి దూసుకెళ్లిన పోలీసు కారు.. చికిత్స పొందుతూ మృతి! పరారీలో హోంగార్డు..

Sangareddy: ఏఎస్‌ఐపైకి దూసుకెళ్లిన పోలీసు కారు.. చికిత్స పొందుతూ మృతి! పరారీలో హోంగార్డు..

Sangareddy Manur Police Vehicle Accident: సంగారెడ్డి నారాయణఖేడ్‌లో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. మానూర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ASI గా పనిచేస్తున్న గోవింద్‌పైకి పోలీస్ వాహనం ఎక్కడంతో తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వెంటనే సమీప ఆసుపత్రికి చికిత్స అందిస్తున్న సమయంలో ఆయన మృతి చెందారు. అయితే పోలీస్ వాహనం వదిలి డ్రైవర్ కూడా పరారయ్యారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 14, 2026, 09:16 AM IST

Trending Photos

Sangareddy: ఏఎస్‌ఐపైకి దూసుకెళ్లిన పోలీసు కారు.. చికిత్స పొందుతూ మృతి! పరారీలో హోంగార్డు..

Sangareddy Manur Police Vehicle Accident: సంగారెడ్డి జిల్లా మానూర్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఏఎస్‌ఐగా పనిచేస్తున్న గోవింద్‌ నాయక్ పైకి పోలీస్ వాహనం ఒక్కసారిగా దూసుకెళ్లింది. దీంతో అతడిని వెంటనే సిబ్బంది సమీప ఆసుపత్రికి తరలించి మెరుగైన చికిత్స అందించారు. అయితే గోవింద్ చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు. అయితే డ్రైవర్ అయినా హోంగార్డు రామారావు పరారీలో ఉన్నారు. కక్షపూరితంగానే వాహనంతో ఢీ కొట్టి చంపారని మృతుడు కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు . మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

Add Zee News as a Preferred Source

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

...Read More

Trending News