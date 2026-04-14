Sangareddy Manur Police Vehicle Accident: సంగారెడ్డి జిల్లా మానూర్ పోలీస్ స్టేషన్లో రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఏఎస్ఐగా పనిచేస్తున్న గోవింద్ నాయక్ పైకి పోలీస్ వాహనం ఒక్కసారిగా దూసుకెళ్లింది. దీంతో అతడిని వెంటనే సిబ్బంది సమీప ఆసుపత్రికి తరలించి మెరుగైన చికిత్స అందించారు. అయితే గోవింద్ చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు. అయితే డ్రైవర్ అయినా హోంగార్డు రామారావు పరారీలో ఉన్నారు. కక్షపూరితంగానే వాహనంతో ఢీ కొట్టి చంపారని మృతుడు కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు . మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
