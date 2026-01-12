CM Revanth reddy : సంక్రాంతి వేళ సీఎం రేవంత్ మరో శుభవార్త.. వారిని పెళ్లి చేసుకుంటే 2 లక్షలు..

Congress govt announces marriage incentive award 2 lakhs for disabled couples: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంక్రాంతి పండగవేళ భారీ శుభవార్తలు చెపుడుతున్నారు. ఇప్పటికే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎన్నోరోజుల నుంచి ఎదురు చూస్తున్న డీఏ పెంపుదలపై కీలక ప్రకటన చేశారు. అంతే కాకుండా తమ ప్రభుత్వం అన్నివర్గాల ప్రజలకు అండగా ఉంటుందన్నారు. దివ్యాంగులకు కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మరో శుభవార్త చెప్పింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇక మీదట దివ్యాంగులను దివ్యాంగులు లేదా దివ్యాంగులను ఇతరులు పెళ్లి చేసుకుంటే వారికి రూ. 2 లక్షల ప్రొత్సాహకంను ఇస్తామని ప్రకటించారు. అదే విధంగా దివ్యాంగులను కూడా సమాజంలో గౌరవంగా చూడాలన్నారు.
ప్రజా భవన్ లో దివ్యాంగులకు రెట్రోఫిట్టెడ్ మోటరైజ్డ్ వాహనాలు, బ్యాటరీతో నడిచే ట్రైసైకిళ్లు, బ్యాటరీ వీల్ చైర్లు, ల్యాప్టాప్లు, వినికిడి యంత్రాలు, మొబైల్ ఫోన్లు, ఇతర అత్యాధునిక పరికరాల ఉచిత పంపిణీని ప్రారంభించిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఈ మేరకు ప్రకటన చేశారు. దీనిలో పాటు గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా రూ. 50 కోట్లను కేటాయించారు.
దివ్యాంగుల సహకార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో పంపిణీ కార్యక్రమంను చేపట్టారు. ట్రాన్స్ జెండర్ల విషయలో కూడా ప్రభుత్వం వారికి అండగా నిలిచింది. రాబోయే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో కో ఆప్షన్ మెంబర్ గా ఒక ట్రాన్స్ జెండర్ ని కార్పొరేటర్ గా నామినేట్ చేయాలని సూచించారు. దీనితో వారి సమస్యలను మాట్లాడుకొవడానికి అవకాశం ఉంటుందన్నారు.
Read more: Youtuber Naa anvesh: ట్రావెలింగ్ ఆపేస్తున్న.. గరికపాటితో వివాదం వేళ నా అన్వేష్ సంచలన ప్రకటన..
దీనిమీద వచ్చే కెబినెట్ లో నిర్ణయం తీసుకుంటామన్నారు. అదే విధంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు వారి తల్లిదండ్రులపట్ల నెగ్లీజెన్సీగా ప్రవర్తిస్తే వారిజీతాల్లో 15 నుంచి 20శాతం వరకు కొతలు విధిస్తామన్నారు. దీనిపైన కూడా కెబినెట్ లో నిర్ణయం తీసుకుంటామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి