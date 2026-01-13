English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Hyderabad: సంక్రాంతి పండగ వేళ హైదరాబాద్ లో షాకింగ్.. పోలీసు మెడను కోసేసిన చైనా మాంజా..

Hyderabad: సంక్రాంతి పండగ వేళ హైదరాబాద్ లో షాకింగ్.. పోలీసు మెడను కోసేసిన చైనా మాంజా..

Asi injured in china manja tragedy in hyderabad: విధుల్లో భాగంగా పోలీసు అధికారి తన బైక్ పైన వెళ్తున్నాడు. ఇంతలో ఆయన మెడకు చైనా మాంజా చుట్టుకుంది. ఆయన ఆగేలోపు మెడ అంతా రక్తంతో నిండిపోయింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 13, 2026, 12:40 PM IST
  • మాంజా తాకి గాయాలపాలైన పోలీసు..
  • ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న ప్రజలు..

Hyderabad: హైదరాబాద్ లో షాకింగ్.. పోలీసు మెడను కోసేసిన చైనా మాంజా..

China manja cuts asi neck in Hyderabad: దేశ మంతట ఎక్కడ చూసిన కూడా సంక్రాంతి సంబరాలు ప్రారంభమయ్యాయి.ఈ క్రమంలో సంక్రాంతిని మూడు రోజుల పండగ నేపథ్యంలో రేపటి నుంచి భోగి, సంక్రాంతి,కనుమలను జరుపుకుంటారు. చాలా మంది మకర సంక్రాంతి వేళ గాలిపటాలను ఎగుర వేస్తారు. అయితే దీనిలో కొంత మంది చైనా మాంజాలను ఉపయోగిస్తారు. దీనిపై ఇప్పటికే ప్రభుత్వం నిషేధం కూడా విధించింది. హైదరాబాద్ పోలీసులు దీనిపై ప్రత్యేకంగా డ్రైవ్ కూడా చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే చైనా మాంజాలను విక్రయిస్తున్న అనేక మంది అరెస్ట్ చేశారు. అంతేకాకుండా  లక్షల సామాగ్రిని కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

ఇప్పటికే హైదరాబాద్ లో పండగ ప్రారంభం కాక ముందే అనేక మంది చైనా మాంజాల బారిన పడుతున్నారు. కొంత మంది తమ మెడలు, చేతులు, ఇతర భాగాల్లో చైనా మాంజా కోసుకుని పోవడం వల్ల తీవ్ర గాయాలపాలయ్యారు. తాజాగా.. హైదరాబాద్ లో ఒక ఏఎస్ఐ చైనా మాంజా బారిన పడ్డాడు.

 హైదరాబాద్ లో ఉప్పల్ నుండి ఎగ్జిబిషన్ డ్యూటీ కోసం  ఏఎస్ఐ నాగరాజు వెళ్తున్నాడు. అయితే..  స్వరూప్ నగర్ వద్ద ASI మెడకు  చైనా మాంజా చుట్టుకుంది.ఆయన బైక్ మీద స్పీడ్ గా ఉన్నారు. వెంటనే అప్రమత్తమై ఆయన బైక్ ను ఆపారు . కానీ అప్పటికే ఆయన మెడను చైనా మాంజా కోసేసింది. ఆయన మెడలో లోతు వరకు కూడా చైనా మాంజా కోయడంతో చాలా రక్తస్రావం అయింది.

ఆయన షర్ట్ అంతా రక్తంతో తడిసిపోయింది. వెంటనే అక్కడున్న వారు పోలీసును చికిత్స కోసం ఆస్పత్రికి తరలించారు.  వెంటనే వైద్యులు ఏఎస్ ఐకు అత్యవసర విభాగంలో ఉంచి చికిత్స అందించారు. ఈ చైనా మాంజా గాయంలో చాలా రక్తం పోయినట్లు వైద్యులు తెలిపారు.

Read more;Bandi Sanjay On Da Hike: డీఏ ఇవ్వడం వెనుక మతలబు అదే.!. రేవంత్ రెడ్డి బండారం బైటపెట్టిన బండి సంజయ్..

ప్రస్తుతం బాధితుడి ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని తెలిపారు. మరోవైపు పండగకు ముందే ఇలా ఉంటే.. ఇంకా మూడు రోజులు నగంలో పరిస్థితి ఏంటని ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు పోలీసులు మాత్రం చైనా మాంజాపై ఉక్కుపాదం మోపుతు తనిఖీలు కొనసాగిస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

