Hyderabad: సంక్రాంతి పండగ వేళ హైదరాబాద్ లో షాకింగ్.. పోలీసు మెడను కోసేసిన చైనా మాంజా..

China manja cuts asi neck in Hyderabad: దేశ మంతట ఎక్కడ చూసిన కూడా సంక్రాంతి సంబరాలు ప్రారంభమయ్యాయి.ఈ క్రమంలో సంక్రాంతిని మూడు రోజుల పండగ నేపథ్యంలో రేపటి నుంచి భోగి, సంక్రాంతి,కనుమలను జరుపుకుంటారు. చాలా మంది మకర సంక్రాంతి వేళ గాలిపటాలను ఎగుర వేస్తారు. అయితే దీనిలో కొంత మంది చైనా మాంజాలను ఉపయోగిస్తారు. దీనిపై ఇప్పటికే ప్రభుత్వం నిషేధం కూడా విధించింది. హైదరాబాద్ పోలీసులు దీనిపై ప్రత్యేకంగా డ్రైవ్ కూడా చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే చైనా మాంజాలను విక్రయిస్తున్న అనేక మంది అరెస్ట్ చేశారు. అంతేకాకుండా లక్షల సామాగ్రిని కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఇప్పటికే హైదరాబాద్ లో పండగ ప్రారంభం కాక ముందే అనేక మంది చైనా మాంజాల బారిన పడుతున్నారు. కొంత మంది తమ మెడలు, చేతులు, ఇతర భాగాల్లో చైనా మాంజా కోసుకుని పోవడం వల్ల తీవ్ర గాయాలపాలయ్యారు. తాజాగా.. హైదరాబాద్ లో ఒక ఏఎస్ఐ చైనా మాంజా బారిన పడ్డాడు.
హైదరాబాద్ లో ఉప్పల్ నుండి ఎగ్జిబిషన్ డ్యూటీ కోసం ఏఎస్ఐ నాగరాజు వెళ్తున్నాడు. అయితే.. స్వరూప్ నగర్ వద్ద ASI మెడకు చైనా మాంజా చుట్టుకుంది.ఆయన బైక్ మీద స్పీడ్ గా ఉన్నారు. వెంటనే అప్రమత్తమై ఆయన బైక్ ను ఆపారు . కానీ అప్పటికే ఆయన మెడను చైనా మాంజా కోసేసింది. ఆయన మెడలో లోతు వరకు కూడా చైనా మాంజా కోయడంతో చాలా రక్తస్రావం అయింది.
ఆయన షర్ట్ అంతా రక్తంతో తడిసిపోయింది. వెంటనే అక్కడున్న వారు పోలీసును చికిత్స కోసం ఆస్పత్రికి తరలించారు. వెంటనే వైద్యులు ఏఎస్ ఐకు అత్యవసర విభాగంలో ఉంచి చికిత్స అందించారు. ఈ చైనా మాంజా గాయంలో చాలా రక్తం పోయినట్లు వైద్యులు తెలిపారు.
Read more;Bandi Sanjay On Da Hike: డీఏ ఇవ్వడం వెనుక మతలబు అదే.!. రేవంత్ రెడ్డి బండారం బైటపెట్టిన బండి సంజయ్..
ప్రస్తుతం బాధితుడి ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని తెలిపారు. మరోవైపు పండగకు ముందే ఇలా ఉంటే.. ఇంకా మూడు రోజులు నగంలో పరిస్థితి ఏంటని ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు పోలీసులు మాత్రం చైనా మాంజాపై ఉక్కుపాదం మోపుతు తనిఖీలు కొనసాగిస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి