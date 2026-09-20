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Car Lock Death: ఎమ్మెల్యే మీటింగ్‌లో తండ్రి.. డోర్ లాక్ కావడంతో కుమార్తె ఊపిరాడక మృతి

Shocking Incident Sarpanch Daughter Died: కారు లాక్ కావడంతో చిన్నారి ఊపిరాడక మృతి చెందింది. ఎంతకీ తమ పాప కనిపించలేదని ఆలస్యంగా గుర్తించిన కుటుంబసభ్యులు తేరుకుని చూసేలోపు బాలిక కన్నుమూయడంతో ఆ కుటుంబం తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయింది. ఈ సంఘటన భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 21, 2026, 12:26 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 12:28 AM IST
Car Lock Death: ఎమ్మెల్యే మీటింగ్‌లో తండ్రి.. డోర్ లాక్ కావడంతో కుమార్తె ఊపిరాడక మృతి
Image Credit: Car Locked Death In Khammam

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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