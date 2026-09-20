Car Lock Death: ఎమ్మెల్యే నిర్వహించిన సమావేశానికి వెళ్లిన సర్పంచ్.. ఆలోపు ఇంటి వద్ద నిలిపిన కారులో చిక్కుకుని అతడి కుమార్తె చనిపోయింది. లాక్ వేసిన కారులో చిక్కుకుని ఊపిరాడక ఆ బాలిక కన్నుమూసింది. అయితే తమ పాప ఎంతకీ కనిపించకపోవడంతో ఆలస్యంగా గుర్తించిన కుటుంబసభ్యులు కారులో చూస్తే పాప అచేతనంగా పడిపోయి ఉంది. కారు తెరచి చూడగా అప్పటికే బాలిక చనిపోయి ఉండడంతో ఆ కుటుంబసభ్యులకు కడుపు కోత మిగిలింది. ఈ తీవ్ర విషాద సంఘటన తెలంగాణలో చోటుచేసుకుంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని జూలూరుపాడు మండలం వినోభానగర్ గ్రామ సర్పంచ్ నవీన్. నవీన్- ఐశ్వర్య దంపతులకు ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉండగా.. పెద్ద కూతురు తన్విత (5). ఆదివారం సెలవు దినం కావడంతో తన్విత ఆడుకుంటూ కారులో కూర్చుంది. అయితే ఇంటి ముందు నిలిపిన కారు డోర్ లాక్ పడిపోయింది. ఇది తెలియని బాలిక అందులోని ఉండిపోయింది. కొద్దిసేపటికి కారులో ఊపిరాడక తల్లడిల్లిపోయింది. అనంతరం తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయి కారులోనే తన్విత కుప్పకూలిపోయింది.
అయితే ఎంతసేపటికి పాప కనిపించకపోవడంతో తల్లిదండ్రులు, బంధువులు చుట్టుపక్కల గాలించారు. ఎక్కడా ఆచూకీ లభించకపోవడంతో ఇంటి ముందు నిలిపి ఉన్న కారులో చూడగా తన్విత అచేతనంగా పడి ఉండడాన్ని గుర్తించారు. వెంటనే కారు డోర్ తీసి బాలికను గమనించగా స్పృహలో లేకపోవడంతో హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే అప్పటికే తన్విత మృతి చెందిందని వైద్యులు నిర్ధారించడంతో ఆ కుటుంబసభ్యులు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఏర్పాటుచేసిన సర్పంచ్ల సమావేశం నిర్వహించగా.. ఆ సమావేశానికి వెళ్లిన తండ్రి నవీన్ వెంటనే విషయం తెలుసుకుని ఇంటికి వచ్చాడు. తన గారాలపట్టీ కారులో చిక్కుకుపోయి మరణించడంతో తల్లడిల్లేలా రోదించాడు. తమ కళ్ల ముందే పాప ప్రాణం పోతున్నా పట్టించుకోలేకపోయామని.. కాపాడుకోలేకపోయామని ఆ తల్లిదండ్రులు గుండెలవిసేలా ఏడ్చారు. కూతురు తన్విత మృతదేహంపై పడి వారిద్దరూ విలపించడం చూసి గ్రామస్తులు కూడా కన్నీరు పెట్టుకున్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులకు సమాచారం చేరిందని తెలుస్తోంది.