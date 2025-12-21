Sarpanch Elections: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సొంత జిల్లాలో సర్పంచ్ ఎన్నికలు దుమారం.. ఎమ్మెల్యేలకు షాక్

Sarpanch Elections: ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలో సర్పంచ్ ఎన్నికలు నేతల మధ్య అగ్గి రాజేస్తున్నాయి.. చాలా నియోజకవర్గాల్లో సొంత పార్టీ నేతలే కోవర్టులుగా మారినట్టు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఎమ్మెల్యేల సొంత ఊర్లలో కాంగ్రెస్ ను ఓడించడంలో కోవర్ట్స్ సక్సెస్ అయ్యారు. ఇందులో జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యేకు మొదట షాక్ తగిలింది. ఆయన సొంతూరు రంగారెడ్డి గూడలో కాంగ్రెస్ మద్దతుదారు ఓడిపోయారు. ఆ తర్వాత.. నారాయణ పేట ఎమ్మెల్యే చిట్టెం పర్నికా రెడ్డి స్వగ్రామంలోనూ కాంగ్రెస్ చిత్తుచిత్తుగా ఓడింది. అటు దేవరకద్ర ఎమ్మెల్యే జి. మధుసూధన్ రెడ్డి సొంతూరులోనూ కాంగ్రెస్ మద్దతుదారు ఓటమి పాలయ్యారు. ఇప్పుడు వనపర్తి ఎమ్మెల్యే సొంతూరులో కాంగ్రెస్ గెలిచినా.. చాలా గ్రామాల్లో కాంగ్రెస్ రెబల్స్ విజయం సాధించారు. అయితే రెబల్స్ పెరగడానికి ప్లానింగ్ కమిషన్ డిప్యూటీ చైర్మన్ చిన్నారెడ్డినే కారణమంటూ ఎమ్మెల్యే మేఘారెడ్డి ఆరోపించడం సంచలనంగా మారింది.
ఇక మూడు విడతల్లో సర్పంచ్ ఎన్నికలు జరిగితే.. వనపర్తి నియోజకవర్గంలో 141 గ్రామ పంచాయతీలకు పోలింగ్ జరిగింది. ఇందులో 85 గ్రామా పంచాయతీల్లో కాంగ్రెస్ మద్దతు దారులు విజయం సాధించారు. అటు బీఆర్ఎస్ పార్టీ 51 గ్రామ పంచాయతీల్లో గెలుపొందింది. ఇందులో 15 నుంచి 20 గ్రామాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపరిచిన అభ్యర్దులు గెలుపొందే అవకాశం ఉంది. కానీ అక్కడ రెబల్స్ ను బరిలో దింపి బీఆర్ఎస్ గెలిచేలా చేశారని మేఘారెడ్డి ఆరోపించారు. చిన్నారెడ్డి వెన్నుపోటు పొడవడంతో జెండా మోసిన కార్యకర్తలను తీరని నష్టం జరిగిందని ఎమ్మెల్యే అంటున్నారు. ఈ విషయమై కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ కు లిఖిత పూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేస్తానని ఎమ్మెల్యే చెప్పడం సంచలనంగా మారింది. కొద్దిరోజులుగా చిన్నారెడ్డి, మేఘారెడ్డి మధ్య పచ్చగడ్డి వేయకున్న భగ్గుమంటోంది. ఇప్పుడు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల రూపంలో మరోసారి ఆధిపత్య పోరు బహిర్గతం అయ్యిందని ప్రచారం సాగుతోంది..
గతంలో ఎంపీ మల్లురవి తోనూ ఇదే పంచాయితీ ఉండేదని మేఘారెడ్డి అంటున్నారు. అయితే నాగర్ కర్నూల్ ఎంపీ మల్లు రవిపై కోపం ఉంటే మీరుమీరు చూసుకోవాలని కానీ.. వనపర్తిలో కాంగ్రెస్ జెండా మోసిన కార్యకర్తల భుజాలపై విల్లు పెట్టి తమను టార్గెట్ చేయడం ఏంటని ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులమని చెప్పుకుంటూ పార్టీకి ద్రోహం చేసేవాళ్ళతీరును కాంగ్రెస్ పార్టీ మేధావులు, ప్రజలు గమనిస్తున్నారని, సీనియర్ నాయకులు సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉందని ఎమ్మెల్యే మేఘారెడ్డి డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వనపర్తిలో చిన్నారెడ్డి, మేఘారెడ్డి మధ్య రెండేళ్లుగా ఆధిపత్య పోరు నడుస్తోందని కాంగ్రెస్ నేతలు చెబుతున్నారు..
గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ మాజీ మంత్రి చిన్నారెడ్డిని పక్కననెట్టి మేఘారెడ్డికి బీఫామ్ తీసుకున్నారు. ఆ ఎన్నికల్లో మేఘారెడ్డి ఘన విజయం సాధించారు. అప్పటి నుంచి ఇద్దరు నేతల మధ్య పచ్చగడ్డి వేయకున్న భగ్గుమంటోంది. అయితే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మేఘారెడ్డిని ఓడించేందుకు చిన్నారెడ్డి పనిచేశారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత రేవంత్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. సీటు త్యాగం చేసిన చిన్నారెడ్డికి కేబినెట్ హోదాతో రాష్ట్ర ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్ష బాధ్యతలు అప్పగించారు. అప్పటినుంచి చిన్నారెడ్డి వనపర్తిలో అన్నితానై నడిపిస్తున్నారు. అంతటితో ఆగకుండా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలను చిన్నారెడ్డి తెగ ప్రొత్సహిస్తున్నారని ఎమ్మెల్యే వర్గం ఆరోపిస్తోంది. ఇప్పుడు సర్పంచ్ ఎన్నికల్లోనూ బీఆర్ఎస్ నేతలను గెలిపించేందుకు మేఘారెడ్డి వర్గాన్ని వర్గాన్ని ఓడించేందుకు చిన్నారెడ్డి తెగ ఫోన్లు చేశారని ఎమ్మెల్యే ఆరోపించడం సంచలనంగా మారింది.
మొత్తంమీద సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సొంత జిల్లాలోనే నేతల మధ్య వర్గపోరు తారాస్థాయికి చేరడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ హైకమాండ్కే ఎమ్మెల్యే ఫిర్యాదు చేస్తుండటంతో.. చిన్నారెడ్డిపై చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు సైతం చెబుతున్నాయి..
