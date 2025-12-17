English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Telangana Panchayat Elections: తెలంగాణలో మొదలైన మూడో విడత సర్పంచ్ పోలింగ్.. ఫైనల్ ఫైట్ ఫలితాలపై నేతల్లో నరాలు తెగె ఉత్కంఠ..

Third phase panchayat elections 2025: తెలంగాణలో మూడో దశ ఎన్నికలు మొత్తంగా ప్రారంభం అయ్యాయి. దీనిపై ప్రస్తుతం అన్ని రాజకీయ పార్టీల్లో సైతం నరాలు తెగె ఉత్కంఠ నెలకొంది.  ముఖ్యంగా స్థానిక ఎన్నికల్ని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 17, 2025, 08:09 AM IST
  • తెలంగాణలో మొదలైన మూడో దశ పోలింగ్..
  • నేతల్లో హైటెన్షన్..

Telangana Panchayat Elections: తెలంగాణలో మొదలైన మూడో విడత సర్పంచ్ పోలింగ్.. ఫైనల్ ఫైట్ ఫలితాలపై నేతల్లో నరాలు తెగె ఉత్కంఠ..

Third phase Panchayat elections 2025 began in telangana: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం మూడో విడుత సర్పంచ్ ఎన్నికలు ప్రారంభం అయ్యాయి. తెలంగాణలో స్థానిక సమరం ఒకవైపు చల్లని చలిలో మంటలు పుట్టించేదిగా మారింది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్ని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. ఇప్పటికే తెలంగాణలో మూడోవిడత పోలింగ్ ప్రశాంతంగా ప్రారంభమైంది.  ఇప్పటికే ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరక్కుండా, పోలీసులు, ఎన్నికల సిబ్బంది పకట్బంది చర్యలు చేపట్టారు. మొత్తంగా మధ్యాహ్నం  2 తర్వాత వచ్చే ఫైనల్ ఫైట్ రిజల్ట్ పై తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నరాలు తెగె ఉత్కంఠ నెలకొంంది. 

మూడో దశలో.. 3,752 సర్పంచ్ , 28,410 వార్డు సభ్యుల పదవులకు  ఎన్నికల జరగనుంది. మొత్తంగా 26,01,861 పురుషులు, 27,04,394 మహిళలు 140 ఇతరులు కలిసి మొత్తంగా 53,06,395  36, 452  పోలింగ్ సెంటర్లలో తమ ఓటు హక్కును వినియోంచుకొనున్నారు.  ఇప్పటి వరకు.. మూడో విడతలో ఇప్పటికే 165 సర్పంచ్ స్థానాల్లో 19 సర్పంచ్ లు , 1620  వార్డు స్థానాలకు 490 వార్డు ఏకగ్రీవాలు అయ్యాయి. 146 సర్పంచ్ స్థానాలకు, 562 మంది బరిలో ఉన్నారు. వార్డు 1,130, లకు గాను 3,382 బరిలొ నిలిచారు. అదే విధంగా.. 

ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 వరకు పోలింగ్‌ జరగనుంది.  మధ్యాహ్నం 2 గంటల తర్వాత ఎన్నికల అధికారులు ఫలితాను ప్రకటించనున్నాయి. అయితే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు పార్టీల మధ్య మినీ రణరంగంగా మారిందని చెప్పుకొచ్చు. అన్ని పార్టీలు కూడా తాము  బలపర్చిన అభ్యర్థులు గెలిచేలా చూస్తున్నారు. దీంతో ఇటీవల మొదటి, రెండో విడత సర్పంచ్ లో గెల్చిన వారిపై కొంత మంది వారిపై పోటీకి దిగిన వారు దాడులుచేసి ఘటనలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

మరోవైపు బీఆర్ఎస్ లు, బీజేపీలు బలపర్చిన అభ్యర్థులపై కాంగ్రెస్ కు చెందిన వారు దాడులు చేస్తున్నారని బీఆర్ ఎస్ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. అదేవిధంగా కొంత మంది గెల్చిన వారు అనూహ్యంగా కాంగ్రెస్ కండువ కప్పుకున్న ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఇటీవల బీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో బరిలో ఉన్న వారిపై దాడుల్నిఖండించింది.

Read more: Ktr on Kamareddy incident: సర్పంచ్ అభ్యర్థిపై ట్రాక్టర్ ఎక్కించి హత్యయత్నం.. కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

ఎక్కడికక్కడ లీగల్ సెల్ ను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. దీంతో ఈ రోజు మధ్యాహ్నం తర్వాత వెలువడనున్న ఫైనల్ ఫైట్ రిజల్ట్ పై సర్వాత్ర ఉత్కంఠ నెలకొందని చెప్పుకొవచ్చు. ఈ సర్పంచ్ ఎన్నికలను తెలంగాణలోని పార్టీలు రాబోయే ఎన్నికలపై ఇవి కీలక ప్రభావం చూపిస్తాయని కూడా భావిస్తున్నారు. మొత్తంగా మూడో విడత సర్పంచ్ ఎన్నికలపై మాత్రం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉత్కంఠ నెలకొందని చెప్పుకొవచ్చు.

 

