Karimnagar Latest News: కరీంనగర్లోని శాతవాహన విశ్వవిద్యాలయం మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారింది.. విద్యాలయాల్లో విద్యా బోధన కంటే మావోయిస్టు భావజాల వ్యాప్తి ఎక్కువ జరుగుతుందని తద్వారా యూనివర్సిటీలో ప్రశాంతత వాతావరణం దెబ్బతింటుందని పరిశోధక విద్యార్థి నైతం మహేష్ తీవ్ర ఆరోపణ చేశారు.. ఈ మేరకు ఆదివారం ఆయన కేంద్ర హోమ్ శాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ను కలిసి వినతి పత్రం అందజేశారు.
విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రొఫెసర్ సుజాతతో విద్యార్థి కరికి మహేష్ కలిసి విద్యార్థులను మావోయిస్టుల వైపు మళ్లించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. వారు విద్యార్థులను తప్పుదోవ పట్టిస్తూ.. యూనివర్సిటీ వాతావరణాన్ని అశాంతిమయం చేస్తున్నారని మహేష్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గతంలో కూడా వీరిపై పాలు వివాదాలతో పాటు అభియోగాలు ఉన్నాయని.. అయినప్పటికీ వారి ధోరణలో మార్పు రాలేదని బండి సంజయ్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.
సదర్ ప్రొఫెసర్, విద్యార్థి వల్ల తనకు ప్రాణహాని ఉందని నైతం మహేష్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. వర్సిటీలో జరుగుతున్న అక్రమాలను ప్రశ్నించినందుకు తనను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారని.. భవిష్యత్తులో తనకు ఏదైనా జరిగితే వారే బాధ్యత వహించాలని స్పష్టం చేశారు. విద్యార్థులు చదువుకోవాల్సిన చోట ఇలాంటి దేశ వ్యతిరేక భావాజాలం నూరి పోయడం వల్ల యువత భవిష్యత్తు నాశనమవుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
విద్యార్థి ఫిర్యాదు పై కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ సానుకూలంగా స్పందించారు. విద్యాసంస్థలను అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు వేదికగా మార్చుకోవాలని చూస్తే సహించేది లేదని హెచ్చరించారు.. ఈ వ్యవహారంపై సమగ్ర విచారణ జరిపి.. బాధ్యులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. విద్యార్థులు భయం లేకుండా చదువుకునే వాతావరణాన్ని కల్పిస్తామని బండి సంజయ్ భరోసా ఇచ్చారు. ఈ ఫిర్యాదుతో శాతవాహన విశ్వవిద్యాలయంలో ఒక్కసారిగా అనేక మార్పులు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. విద్యార్థి సంఘాల నేతలు ఈ అంశంపై భిన్నభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తక్షణమే ఉన్నత అధికారులు స్పందించి వర్సిటీలో నెలకొన్న అనిచ్చితిని తొలగించాలని విద్యార్థులు కూడా కోరుతున్నారు.
