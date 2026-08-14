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విద్య నేర్పే చోట వసూళ్ల పర్వం.. బదిలీకి రూ.4.5 లక్షలు.. డిప్యుటేషన్‌కు 2 లక్షలు.. విద్యాశాఖలో అసలు ఏం జరుగుతోంది?

School Education: విద్యా బుద్ధులు నేర్పే పాఠశాల విద్యాశాఖ కార్యాలయం అక్రమాలు.. అవినీతి ఆరోపణలకు నిలయంగా మారింది. విద్యాశాఖ డైరెక్టరేట్‌లో పనిచేస్తున్న కొందరు సిబ్బంది ఉన్నతాధికారుల పేర్లను వాడుకుంటూ సాగిస్తున్న అక్రమ వసూళ్ల వ్యవహారం విద్యాశాఖలో తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. ఉపాధ్యాయుల బదిలీలు, డిప్యుటేషన్లు, చివరికి ఔట్‌సోర్సింగ్‌ ఉద్యోగాల పేరుతో అమాయకుల నుంచి రూ.లక్షల్లో వసూలు చేసి, ఆపై పనులు చేయకపోవడంతో అసలు భాగోతం బయటపడింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 14, 2026, 09:39 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 09:39 AM IST
విద్య నేర్పే చోట వసూళ్ల పర్వం.. బదిలీకి రూ.4.5 లక్షలు.. డిప్యుటేషన్‌కు 2 లక్షలు.. విద్యాశాఖలో అసలు ఏం జరుగుతోంది?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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