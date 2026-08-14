School Education: విద్యా బుద్ధులు నేర్పే పాఠశాల విద్యాశాఖ కార్యాలయం అక్రమాలు.. అవినీతి ఆరోపణలకు నిలయంగా మారింది. విద్యాశాఖ డైరెక్టరేట్లో పనిచేస్తున్న కొందరు సిబ్బంది ఉన్నతాధికారుల పేర్లను వాడుకుంటూ సాగిస్తున్న అక్రమ వసూళ్ల వ్యవహారం విద్యాశాఖలో తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. ఉపాధ్యాయుల బదిలీలు, డిప్యుటేషన్లు, చివరికి ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగాల పేరుతో అమాయకుల నుంచి రూ.లక్షల్లో వసూలు చేసి, ఆపై పనులు చేయకపోవడంతో అసలు భాగోతం బయటపడింది. "నేను సార్ పక్కనే ఉంటాను.. ఆయనకు నేను ఎంత చెబితే అంత. కొంత ఖర్చు పెట్టుకుంటే మీ పని నిమిషాల్లో పూర్తవుతుంది" అంటూ డైరెక్టరేట్లోని ఒక ఉద్యోగి పనుల కోసం వచ్చేవారిని బురిడీ కొట్టిస్తున్నట్లు ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. బదిలీలు, పోస్టింగ్ల కోసం సదరు వ్యక్తి ఒక ప్రత్యేక రేట్ కార్డ్నే అమలు చేస్తున్నట్లు విద్యాశాఖ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది.
ఉపాధ్యాయుల బదిలీకి: రూ. 4.50 లక్షలు
డిప్యుటేషన్ ఆర్డర్కు: రూ. 2.00 లక్షలు
ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగానికి: రూ.లక్షల్లో బేరాలు
బాధితులు సదరు ఉద్యోగి మాటలు నమ్మి రూ.లక్షల్లో నగదు చెల్లించారు. అయితే నెలలు గడుస్తున్నా పనులు కాకపోవడం, ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోకపోవడంతో తాము మోసపోయామని గ్రహించారు. దీంతో పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు ఇచ్చిన బాధితులు తమ సొమ్మును తిరిగి ఇవ్వాలంటూ సదరు ఉద్యోగిపై ఒత్తిడి పెంచారు. ఇటీవల కొందరు బాధితులు ఏకంగా విద్యాశాఖ డైరెక్టరేట్ కార్యాలయానికే వచ్చి గొడవకు దిగడంతో వ్యవహారం రచ్చకెక్కింది. బాధితుల ఆగ్రహాన్ని చూసి భయపడిన ఆ ఉద్యోగి, ఆఫీసుకు రావడం పూర్తిగా మానేశాడు. ఫోన్లు ఎత్తకపోగా, బాధితుల నంబర్లను బ్లాక్లిస్ట్లో పెట్టి తప్పించుకుని తిరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
విద్యాశాఖలో పెచ్చుమీరిన అవినీతిపై స్వయంగా అదే శాఖకు చెందిన మరో ఉద్యోగి సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించడం గమనార్హం. రెవెన్యూ శాఖ కంటే అధ్వానంగా విద్యాశాఖ తయారైంది. లంచాలు పుచ్చుకోవడమే ధ్యేయంగా కొందరు పనిచేస్తున్నారు అంటూ వాట్సాప్లో బహిరంగంగా స్టేటస్లు పెట్టడం తీవ్ర కలకలం సృష్టించింది. అయితే, ఈ పోస్టులు వైరల్ అవ్వడంతో స్పందించిన అధికారులు, సదరు ఉద్యోగిపై ఒత్తిడి తెచ్చి ఆ పోస్టులను తొలగింపజేశారని సమాచారం. డైరెక్టరేట్లో కేవలం బదిలీలే కాకుండా, ప్రతి చిన్న పనికి లంచం ముట్టజెప్పాల్సిందేనని ఉపాధ్యాయ సంఘాల నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. ప్రైవేట్ పాఠశాలల అనుమతులు, సీబీఎస్ఈ (CBSE) స్కూళ్లకు నో-అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ (NOC) జారీలో పెద్ద ఎత్తున దందాగా మారింది. మెడికల్ బిల్లులు, పెండింగ్ పే-ఫిక్సేషన్లు, లాంగ్ లీవ్ (సుదీర్ఘ సెలవు) తర్వాత తిరిగి విధుల్లో చేరే ఫైళ్లపై వేధింపులు. జీవో-317 అమలులో కోర్టు ఉత్తర్వుల పేరుతో నచ్చిన వారికి అనుకూలంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ భారీగా లాభపడినట్లు విమర్శలు ఉన్నాయి.
బదిలీ కోసం రూ.4 లక్షలకు పైగా ఇచ్చిన ఒక టీచర్, పని కాకపోవడంతో డబ్బులు నిలదీశారు. కొంతమొత్తం వెనక్కి ఇచ్చిన ఆ ఉద్యోగి, మిగిలిన డబ్బుల కోసం తిప్పుకుంటున్నాడని బాధితుడు వాపోతున్నారు. ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగాల కోసం డబ్బులిచ్చి నిలదీసిన వారిని నేనొక్కడినే తీసుకోలేదు, పైస్థాయి వ్యక్తులకు కూడా ఇచ్చాను అంటూ ఎదురు బెదిరింపులకు దిగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అధికారులను కలవడానికి వచ్చే సామాన్యులను విజిటింగ్ అవర్స్ పేరుతో ఆపి, "ఇప్పుడే కలవాలంటే కాస్త చేతులు తడపాలి" అంటూ బహిరంగంగానే బేరసారాలు సాగిస్తున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఓ ఫైల్ క్లియరెన్స్ కోసం పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులిచ్చి విసిగిపోయిన ఒక బాధితుడు, సదరు ఉద్యోగిపై పోలీసు స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.
గతంలో ఇదే కార్యాలయంలో ఒక ఉద్యోగి లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీ (ACB) కి చిక్కినప్పటికీ, పరిస్థితిలో ఎలాంటి మార్పు రాకపోవడం గమనార్హం. విద్యా వ్యవస్థను భ్రష్టు పట్టిస్తున్న ఇటువంటి వారిపై ఉన్నతాధికారులు తక్షణమే విచారణ జరిపి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు, బాధితులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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