/రేపు రాష్ట్రంలో అన్ని ప్రైవేట్ పాఠశాలలు బంద్.. కారణం ఏంటంటే..?

School Holiday: నల్లగొండ జిల్లాలో ప్రైవేట్ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ రూపారెడ్డి దారుణ హత్యకు గురైన సంగతి తెలిసిందే. ఇందుకు నిరసనగా రేపు అనగా ఆగస్టు 21వ తేదీ శుక్రవారం తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రైవేట్ స్కూళ్ల బంద్ కు తెలంగాణ రికగ్నైజ్డ్ స్కూల్స్ మేనేజ్ మెంట్ పిలుపునిచ్చింది. ఉపాధ్యాయ సమాజాన్ని తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురించి చేసిన ఈ ఘటన తో అసోసియేషన్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.
నిరసనలో భాగంగా రేపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రైవేట్ పాఠశాలలు మూసివేస్తున్నట్లు అసోసియేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు యాదగిరి ప్రకటించారు. రూపారెడ్డిని కిరాతకంగా హత్య చేసిన నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలంటూ డిమాండ్ చేశారు. భవిష్యత్తులో ఉపాధ్యాయులకు పాఠశాలల యాజమాన్యాలకు భద్రత కల్పించాలని.. ఇలాంటి దారుణ సంఘటనలు పునరావ్రుతం కాకుండా ప్రభుత్వం తక్షణమే పటిష్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.
ఇక ఒక వైపు రేపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రైవేట్ పాఠశాలల యాజమాన్యాలు బంద్ కు పిలుపు నివ్వగా.. రేపు పవిత్రమైన వరలక్ష్మీ వ్రతం పండగను పురస్కరించుకుని స్కూల్స్ ఇప్పటికే ఆప్షనల్ హాలీడే ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.
కొండమల్లెపల్లి మండల కేంద్రంలోని నాగార్జున పబ్లిక్ స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ కె. రూపారెడ్డి ఈ నెల 11వ తేదీన తన ఇంట్లోనే దారుణంగా హత్యకు గురయ్యారు. మొదట్లో, నిందితుడిపై పోలీసులకు పలువురు అనుమానితులు ఉన్నారు. ఈ కేసును ఛేదించేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. పోలీసుల దర్యాప్తు ప్రకారం, విలాసాలకు అలవాటుపడిన ఇద్దరు మైనర్ విద్యార్థులు, రూపారెడ్డి ఇంట్లో డబ్బు ఉంటుందని భావించారు. స్కూల్ ఫీజులు కట్టిన తర్వాత నగదు ఉంటుందని భావించి, ఘటనకు ఐదు రోజుల ముందే దోపిడీకి పథకం వేశారు. ఇంటి చుట్టూ ఉన్న సీసీటీవీ కెమెరాలను గమనించి, సరైన సమయం చూసి వారు తమ పథకాన్ని అమలు చేశారు. స్కూల్ ముగిసిన తర్వాత, ముసుగు, హుడీ ధరించిన వ్యక్తులలో ఒకడు రూపారెడ్డి ఇంట్లోకి ప్రవేశించాడు. అయితే, అతను లోపలికి వస్తుండగా ముసుగు తొలగిపోవడంతో, రూపారెడ్డి అతడిని గుర్తుపట్టారు. అతను తనను "బాబు" అని పిలిచినట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. తన గుర్తింపు బయటపడటంతో, నిందితుడు తనతో తెచ్చుకున్న కత్తితో ఆమెపై దాడి చేశాడు. తీవ్ర గాయాల కారణంగా రూపారెడ్డి అక్కడికక్కడే మరణించింది.
రూపారెడ్డి హత్య కేసు దర్యాప్తులో, ఆమె చివరి ఫోన్ కాల్లో ఉపయోగించిన 'బాబు' అనే పదం కీలకమైంది. పాఠశాల విద్యార్థుల చర్యలపై దృష్టి సారిస్తూ పోలీసులు ఈ కేసును పలు కోణాల్లో దర్యాప్తు చేశారు. వారు సుమారు 70 సీసీటీవీ కెమెరాల ఫుటేజీని పరిశీలించి నిందితులను గుర్తించారు. హత్య జరిగిన తర్వాత, పాఠశాలను కొన్ని రోజుల పాటు మూసివేశారు. పాఠశాల తిరిగి తెరిచినప్పుడు, పోలీసులు గైర్హాజరైన విద్యార్థుల వివరాలను సేకరించారు, ముఖ్యంగా కొంతమంది పదవ తరగతి విద్యార్థులపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. ఇద్దరు విద్యార్థులు అనుమానాస్పదంగా ఖర్చు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించి, వారిని విచారణ నిమిత్తం అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఒక విద్యార్థి వద్ద పెద్ద మొత్తంలో నగదు లభించింది. ఆ డబ్బుపై ఉన్న మరకలను ఫోరెన్సిక్ పరీక్షకు పంపగా, అవి మానవ రక్తమని తేలింది. ఇది కేసులో కీలకమైన సాక్ష్యంగా నిలిచింది. ఆ తర్వాత, దర్యాప్తు సమయంలో విద్యార్థులు తమ నేరాన్ని అంగీకరించారని పోలీసులు తెలిపారు.
నిందితులలో ఒకరికి రూపారెడ్డితో గతంలోనే విభేదాలు ఉన్నట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. విద్యార్థి హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు, అతని బ్యాగ్లో డబ్బు, సెల్ఫోన్ దొరకడంతో రూపారెడ్డి, ఇతర ఉపాధ్యాయులు అతని తల్లిదండ్రుల ముందే తిట్టారని పోలీసులు తెలిపారు. ఆ తర్వాత, అతను డే స్కాలర్గా నియమించబడ్డాడని తెలిసింది. ఈ ఘటనపై విద్యార్థి ప్రిన్సిపాల్పై మనస్పర్థలతో ఉన్నాడని విచారణలో వెల్లడైంది. అతనికి బైక్లు, మద్యం వంటి ఖరీదైన వస్తువులంటే పిచ్చి అని కూడా పోలీసులు వెల్లడించారు. అతను గతంలో గోవాకు కూడా వెళ్లాడని తెలిసింది. అతనికి డబ్బు అవసరం కావడంతో, ఇంట్లో నగదు ఉందని భావించి రూపారెడ్డి, మరో విద్యార్థి కలిసి ఇంట్లో దొంగతనం చేయడానికి పథకం వేశారు.
ఇంట్లోకి ప్రవేశించిన విద్యార్థిని రూపారెడ్డి గుర్తించడంతో పరిస్థితి తీవ్రమైందని పోలీసులు తెలిపారు. విషయం బయటపడుతుందనే భయంతో, నిందితుడు కత్తితో దాడి చేసి, 27 సార్లు పొడిచి చంపాడని నల్గొండ జిల్లా సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ శరత్చంద్ర పవార్ తెలిపారు. హత్య అనంతరం నిందితులు నగదుతో ఇంట్లోంచి పారిపోయారు. పోలీసులు రూపారెడ్డి మొబైల్ ఫోన్తో పాటు సుమారు 1.5 లక్షల రూపాయల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితులిద్దరూ మైనర్లు కావడంతో వారిని జువెనైల్ జస్టిస్ బోర్డు ముందు హాజరుపరుస్తామని పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ (ఎస్పీ) తెలిపారు. పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ ఇంటిపై విద్యార్థులు దాడి చేశారన్న ఆరోపణలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి. ఉపాధ్యాయుల భద్రతపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని ప్రైవేట్ పాఠశాలల యాజమాన్యాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
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