Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /రాఖీ పండుగ రోజు పబ్లిక్ హాలిడే ప్రకటించాలి.. ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచుతున్న టీచర్లు, పేరెంట్స్..!!

రాఖీ పండుగ రోజు పబ్లిక్ హాలిడే ప్రకటించాలి.. ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచుతున్న టీచర్లు, పేరెంట్స్..!!

Rakhi holiday demand: రాఖీ పండగకు ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలకు పబ్లిక్ హాలీడే ప్రకటించాలన్న డిమాండ్ మొదలైంది. ఈ మేరకు ఉపాధ్యాయ సంఘాలు, తల్లిదండ్రులు ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకువస్తున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 27, 2026, 08:07 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:07 AM IST
రాఖీ పండుగ రోజు పబ్లిక్ హాలిడే ప్రకటించాలి.. ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచుతున్న టీచర్లు, పేరెంట్స్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
రాఖీ పండుగ రోజు పబ్లిక్ హాలిడే ప్రకటించాలి.. ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచుతున్న టీచర్లు, పేరెంట్స్..!!
2
3
4
5