/రాఖీ పండుగ రోజు పబ్లిక్ హాలిడే ప్రకటించాలి.. ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచుతున్న టీచర్లు, పేరెంట్స్..!!

Raksha Bandhan public holiday: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రాఖీ పండగ సందర్భంగా పాఠశాలలకు పబ్లిక్ హాలీడే ప్రకటించాలని విద్యార్థుల పేరెంట్స్, ఉపాధ్యాయ సంఘాలు ప్రభుత్వాలను డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. అత్యంత వైభవంగా జరుపుకునే రాఖీ పండగ రోజు పాఠశాలల నిర్వహిచండం సరికాదంటున్నారు. పిల్లలకు మన సంస్క్రుతి, సంప్రదాయాలు తెలిసే విధంగా సెలవు ప్రకటించాలని వారు కోరుతున్నారు. అయితే రాఖీ పండగ సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం క్యాలెండర్ లో కనీసం ఆప్షనల్ హాలీడేగ పేర్కొన్నారు. కానీ ఏపీలో కనీసం ఆ వెసులుబాటు కూడా ఇవ్వకపోవడంపై పలువురు తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అత్యధిక మంది జరుపుకునే ఈ పెద్ద పండగకు సెలవు ఇవ్వకపోవడం దూర ప్రాంతాల్లో ఉండే తోబుట్టువులకు దగ్గర వెళ్లి రాఖీలు కట్టడం విద్యార్థులకు కష్టంగా మారుతుందంటూ వాపోతున్నారు.
రాఖీ పండగ అంటే కేవలం ఒక పండగ మాత్రమే కాదని.. సోదరభావానికి, కుటుంబ అనుబంధాలకు ప్రతీక అని పలువురు ఉపాధ్యాయులు పేర్కొంటున్నారు. చిన్నప్పటి నుంచే పిల్లలకు మన సంస్క్రుతి సంప్రదాయాల ప్రాముఖ్యత తెలియజేయాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉందన్నారు. పండగ రోజు పాఠశాలల తెరిచినా విద్యార్థుల హాజరు శాతం స్వల్పంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుందన్నారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు తక్షణమే స్పందించి శుక్రవారం అధికారికంగా పబ్లిక్ హాలిడే ప్రకటించాలని విజ్నప్తి చేస్తున్నారు.
అటు రాఖీ పండగను ఆర్టీసీ మహిళ ఉద్యోగులకు దూరం చేస్తుందని మండిపడుతున్నారు. ఈనెల 28న రాఖీ పౌర్ణమి రోజున కూడా విధులకు హాజరవ్వాలని ఉన్నతాధికారులు అన్ని డీపోలకు ప్రత్యేక ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. పండగ ముందు రోజు 36 గంటల డబుల్ డ్యూటీ నిర్వహించాల్సిందేనని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఏదైనా కారణంతో విధులకు హాజర్వకుంటే చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. పండగ రోజు విధులకు హాజరుకావాలని అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేయడంతో మహిళా ఉద్యోగులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. డబుల్ డ్యూటీ పేరుతో వేధింపులకు గురిచేస్తున్నారంటూ ఆర్టీసీ యూనియన్ నాయకులు ఆరోపిస్తూ.. పండగ రోజు మహిళా ఉద్యోగులకు సెలవు ఇవ్వాల్సిందేనని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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