School Holiday: రేపు శుక్రవారం అన్నీ స్కూళ్లకు సెలవు..ఆదేశాలు జారీ చేసిన జిల్లా యంత్రాంగం..విద్యార్థులకు పండగే!

Medaram School Holidays 2026: మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ మహా జాతర సందర్భంగా తెలంగాణలో విద్యాసంస్థల సెలవులపై నెలకొన్న గందరగోళానికి తెరపడింది. ఈ విషయంలో ములుగు జిల్లా యంత్రాంగం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గిరిజన పండుగగా పేరుగాంచిన మేడారం జాతర ఉత్సవాలు ప్రస్తుతం పతాక స్థాయికి చేరుకున్నాయి. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించింది.
ములుగు జిల్లాకు స్థానిక సెలవు..
జనవరి 30, 2026 (శుక్రవారం) నాడు ములుగు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, పాఠశాలలు, కళాశాలలకు జిల్లా కలెక్టర్ స్థానిక సెలవు (Local Holiday) ప్రకటించారు. మేడారంలో అమ్మవార్లు గద్దెలపైకి చేరుకునే ప్రధాన ఘట్టం దృష్ట్యా భక్తుల సౌకర్యార్థం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
రీప్లేస్మెంట్ వర్కింగ్ డే..
ఈ సెలవును భర్తీ చేయడానికి, ఫిబ్రవరి 14, 2026 (రెండో శనివారం) నాడు ములుగు జిల్లాలో విద్యాసంస్థలు, కార్యాలయాలు యథావిధిగా పనిచేస్తాయని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
రాష్ట్రవ్యాప్త సెలవుపై స్పష్టత..
ప్రస్తుతం మేడారం జాతరను రాష్ట్ర పండుగగా జరుపుకుంటున్నప్పటికీ, ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్త సెలవును ప్రకటించలేదు. కేవలం ములుగు జిల్లాకు మాత్రమే ప్రస్తుతానికి అధికారికంగా సెలవు ఉంది. పాత వరంగల్ జిల్లాలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో (హన్మకొండ, వరంగల్ వంటివి) స్థానిక పరిస్థితులను బట్టి సెలవులు ఉండవచ్చని సమాచారం.
విద్యార్థులు తమ పాఠశాలలు లేదా కళాశాలల యాజమాన్యాన్ని సంప్రదించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోవాలని సూచించడమైనది.
జాతర విశేషాలు
జనవరి 28న ప్రారంభమైన ఈ మహా జాతర జనవరి 31 వరకు కొనసాగుతుంది. తెలంగాణతో పాటు పొరుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్గఢ్ నుండి కోట్లాది మంది భక్తులు తరలివస్తున్నారు. రద్దీని నియంత్రించేందుకు పోలీసు, రవాణా శాఖలు భారీ ఏర్పాట్లు చేశాయి.
ముఖ్య గమనిక: ఈ సెలవు కేవలం ములుగు జిల్లా పరిధిలో మాత్రమే వర్తిస్తుంది. మిగిలిన జిల్లాల్లో విద్యాసంస్థలు సాధారణం గానే పనిచేస్తాయి.
