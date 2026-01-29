English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • School Holiday: రేపు శుక్రవారం అన్నీ స్కూళ్లకు సెలవు..ఆదేశాలు జారీ చేసిన జిల్లా యంత్రాంగం..విద్యార్థులకు పండగే!

School Holiday: రేపు శుక్రవారం అన్నీ స్కూళ్లకు సెలవు..ఆదేశాలు జారీ చేసిన జిల్లా యంత్రాంగం..విద్యార్థులకు పండగే!

Medaram School Holidays 2026: మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ మహా జాతర సందర్భంగా తెలంగాణలో విద్యాసంస్థల సెలవులపై నెలకొన్న గందరగోళానికి తెరపడింది. ఈ విషయంలో ములుగు జిల్లా యంత్రాంగం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 29, 2026, 03:06 PM IST

Trending Photos

Pink Railway Stations: పింక్ రైల్వే స్టేషన్లు అంటే ఏంటి? భారత రైల్వేలో ఈ కొత్త మార్పు ఎందుకు గేమ్ ఛేంజర్ అయ్యింది?
6
Pink Railway Stations India
Pink Railway Stations: పింక్ రైల్వే స్టేషన్లు అంటే ఏంటి? భారత రైల్వేలో ఈ కొత్త మార్పు ఎందుకు గేమ్ ఛేంజర్ అయ్యింది?
Vijay Rashmika Marriage First Photo: సీక్రెట్ గా విజయ్ దేవరకొండతో రష్మిక పెళ్లి.. మొదటి ఫోటో వచ్చేసిందోచ్..!
5
Vijay Deverakonda rashmika marriage
Vijay Rashmika Marriage First Photo: సీక్రెట్ గా విజయ్ దేవరకొండతో రష్మిక పెళ్లి.. మొదటి ఫోటో వచ్చేసిందోచ్..!
Raai Lakshmi: హిందీలో లక్ష్మీ రాయ్ ‘జనతా బార్’.. హిట్ అందుకుంటుందా..?
5
Raai Lakshmi
Raai Lakshmi: హిందీలో లక్ష్మీ రాయ్ ‘జనతా బార్’.. హిట్ అందుకుంటుందా..?
Rashmika Marriage With Vijay Devarakonda: విజయ్ దేవరకొండతో పెళ్లి వల్ల ఐటమ్ సాంగ్ రిజెక్ట్ చేసిన రష్మిక..!
5
Rashmika Mandanna
Rashmika Marriage With Vijay Devarakonda: విజయ్ దేవరకొండతో పెళ్లి వల్ల ఐటమ్ సాంగ్ రిజెక్ట్ చేసిన రష్మిక..!
School Holiday: రేపు శుక్రవారం అన్నీ స్కూళ్లకు సెలవు..ఆదేశాలు జారీ చేసిన జిల్లా యంత్రాంగం..విద్యార్థులకు పండగే!

Medaram School Holidays 2026: మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ మహా జాతర సందర్భంగా తెలంగాణలో విద్యాసంస్థల సెలవులపై నెలకొన్న గందరగోళానికి తెరపడింది. ఈ విషయంలో ములుగు జిల్లా యంత్రాంగం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గిరిజన పండుగగా పేరుగాంచిన మేడారం జాతర ఉత్సవాలు ప్రస్తుతం పతాక స్థాయికి చేరుకున్నాయి. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించింది.

ములుగు జిల్లాకు స్థానిక సెలవు..
జనవరి 30, 2026 (శుక్రవారం) నాడు ములుగు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, పాఠశాలలు, కళాశాలలకు జిల్లా కలెక్టర్ స్థానిక సెలవు (Local Holiday) ప్రకటించారు. మేడారంలో అమ్మవార్లు గద్దెలపైకి చేరుకునే ప్రధాన ఘట్టం దృష్ట్యా భక్తుల సౌకర్యార్థం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

రీప్లేస్‌మెంట్ వర్కింగ్ డే..
ఈ సెలవును భర్తీ చేయడానికి, ఫిబ్రవరి 14, 2026 (రెండో శనివారం) నాడు ములుగు జిల్లాలో విద్యాసంస్థలు, కార్యాలయాలు యథావిధిగా పనిచేస్తాయని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

రాష్ట్రవ్యాప్త సెలవుపై స్పష్టత..
ప్రస్తుతం మేడారం జాతరను రాష్ట్ర పండుగగా జరుపుకుంటున్నప్పటికీ, ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్త సెలవును ప్రకటించలేదు. కేవలం ములుగు జిల్లాకు మాత్రమే ప్రస్తుతానికి అధికారికంగా సెలవు ఉంది. పాత వరంగల్ జిల్లాలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో (హన్మకొండ, వరంగల్ వంటివి) స్థానిక పరిస్థితులను బట్టి సెలవులు ఉండవచ్చని సమాచారం.

విద్యార్థులు తమ పాఠశాలలు లేదా కళాశాలల యాజమాన్యాన్ని సంప్రదించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోవాలని సూచించడమైనది.

జాతర విశేషాలు
జనవరి 28న ప్రారంభమైన ఈ మహా జాతర జనవరి 31 వరకు కొనసాగుతుంది. తెలంగాణతో పాటు పొరుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్‌గఢ్ నుండి కోట్లాది మంది భక్తులు తరలివస్తున్నారు. రద్దీని నియంత్రించేందుకు పోలీసు, రవాణా శాఖలు భారీ ఏర్పాట్లు చేశాయి.

ముఖ్య గమనిక: ఈ సెలవు కేవలం ములుగు జిల్లా పరిధిలో మాత్రమే వర్తిస్తుంది. మిగిలిన జిల్లాల్లో విద్యాసంస్థలు సాధారణం గానే పనిచేస్తాయి.

Also Read: EPFO Wage Ceiling: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్..కనీస జీతం రూ.25,000కి పెంపు? బడ్జెట్‌లో భారీ ప్రయోజనం!

ALso REad: Gold Price Collapse: బంగారం ప్రియులకు డేంజర్ బెల్..అమాంతం పడిపోయే అవకాశం ఉందా? ఇన్వెస్టర్లు జాగ్రత్త!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

School HolidaySchools Holiday Tomorrowtelangana newsMedaram Jatara 2026 HolidaysTelangana school closed news

Trending News