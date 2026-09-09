Thursday Schools closed September 10: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగ సంఘాలు, ఉపాధ్యాయులు తమ పెండింగ్ డిమాండ్ల సాధనకై పోరాటానికి సిద్ధమయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలోనే రేపు సెప్టెంబర్ 10వ తేదీన చలో హైదరాబాద్ మహాధర్నా పిలుపుతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వాతావరణం ఒక్కసారిగా వేడెక్కింది. ఈ క్రమంలోనే స్కూల్ విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రుల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది. రేపు ప్రభుత్వ స్కూల్లకు సెలవు ఉంటుందా లేదా అనే సందేహం ఉంటుంది.
ఉపాధ్యాయ సంఘాల పిలుపు మేరకు రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల నుంచి వేలాది మంది టీచర్లు హైదరాబాద్ లో జరిగే నిరసన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేందుకు తరలిరానున్నారు. చాలా జిల్లాల్లోని ప్రభుత్వ బడుల్లో పనిచేసే ఉపాధ్యాయులు ఈ ధర్నాలో భాగస్వాములు అవుతుండటంతో.. స్కూళ్లలో బోధన ప్రక్రియ స్తంభించే అవకాశం ఉంటుంది. ఉపాధ్యాయులు అందుబాటులో లేని పక్షంలో తరగతులు నిర్వహించడం కష్టంగా మారుతుందన్న ఉద్దేశ్యంతోనే కొన్ని ప్రాంతాల్లో స్థానిక స్థాయిలో విద్యాబోధనకు తీవ్ర అంతరాయం కలుగుతుంది.
సాధారణంగా ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నిర్వహించే ధర్నాలు, ఆందోళనలకు విద్యాశాఖ గానీ, ప్రభుత్వం గానీ ఎలాంటి అనుమతులు మంజూరు చేయదు. ఉపాధ్యాయులు సామూహికంగా నిరసనకు దిగుతున్నందున, ప్రభుత్వం నుంచి ప్రత్యేకంగా పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటిస్తూ ఎలాంటి జీవోలు లేదా అధికారిక ఉత్తర్వులు వెలువడవు. అయితే, టీచర్ల గైర్హాజరీ వల్ల విద్యార్థులు బడులకు వచ్చి ఇబ్బంది పడకూడదనే ఉద్దేశంతో కొన్ని ప్రాంతాల్లో హెడ్మాస్టర్లు లేదా స్థానిక విద్యాశాఖ అధికారులు అనధికారికంగా విద్యార్థులకు సమాచారం ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
ప్రభుత్వం వైపు నుంచి అధికారిక సెలవు ప్రకటన రాకపోయినప్పటికీ...ఉపాధ్యాయులు పెద్దెత్తున ధర్నాకు తరలివెళ్తుండటంతో కొన్ని పాఠశాలలు నడిచే పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి రేపు ఉదయాన్నే పిల్లలను స్కూళ్లకు పంపే ముందు సంబంధిత ఉపాధ్యాయులు లేదా పాఠశాల యాజమాన్యాన్ని సంప్రదించి, అక్కడ పరిస్థితులను బట్టి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. అయితే ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు.. కాబట్టి ప్రైవేట్ స్కూల్లు యాథావిధిగా నడుస్తాయి. ప్రభుత్వ పాఠశాలలకే కొన్ని చోట్ల బంద్ ఉండే అవకాశం ఉంది.
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