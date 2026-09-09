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తెలంగాణలో రేపు స్కూళ్లు బంద్? టీచర్ల ధర్నాతో పాఠశాలల సెలవు పై కీలక అప్‌డేట్..!!

Thursday Schools closed September 10: రేపు సెప్టెంబర్ 10వ తేదీన చలో హైదరాబాద్ మహాధర్నా పిలుపుతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వాతావరణం ఒక్కసారిగా వేడెక్కింది. ఈ క్రమంలోనే స్కూల్ విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రుల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది. రేపు ప్రభుత్వ స్కూల్లకు సెలవు ఉంటుందా  లేదా అనే సందేహం ఉంది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 09, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 08:42 AM IST
తెలంగాణలో రేపు స్కూళ్లు బంద్? టీచర్ల ధర్నాతో పాఠశాలల సెలవు పై కీలక అప్‌డేట్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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