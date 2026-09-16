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విద్యార్థులకు విద్యాశాఖ గుడ్‌న్యూస్..ఏకంగా 13 రోజులు సెలవులు! పూర్తి షెడ్యూల్ ఇదిగో..!!

School Holidays 2026: విద్యార్థులు, ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.  వచ్చే నెల ఏకంగా 13 రోజులు వరుస సెలవులు రానున్నాయి. దసరా పండగ కోసం సొంత ఊర్లకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులుకు తెలంగాణ విద్యాశాఖ కీలక సమాచారం తెలిపింది. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను అకడమిక్ క్యాలెండర్ ప్రకారం తెలంగాణలోని పాఠశాలలకు అక్టోబర్ 10 నుంచి అక్టోబర్ 22 వరకు దసరా సెలువు వస్తున్నాయి. దీంతో విద్యార్థులకు మొత్తం 13 రోజులు వరుసగా సెలవులు లభించనున్నాయి. అక్టోబర్ 23న తిరిగి పాఠశాలలు తిరిగి ప్రారంభం కానున్నాయి.

Written ByBhoomi
Published: Sep 16, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 04:15 PM IST
విద్యార్థులకు విద్యాశాఖ గుడ్‌న్యూస్..ఏకంగా 13 రోజులు సెలవులు! పూర్తి షెడ్యూల్ ఇదిగో..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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