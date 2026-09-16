School Holidays 2026: విద్యార్థులు, ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్. వచ్చే నెల ఏకంగా 13 రోజులు వరుస సెలవులు రానున్నాయి. దసరా పండగ కోసం సొంత ఊర్లకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులుకు తెలంగాణ విద్యాశాఖ కీలక సమాచారం తెలిపింది. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను అకడమిక్ క్యాలెండర్ ప్రకారం తెలంగాణలోని పాఠశాలలకు అక్టోబర్ 10 నుంచి అక్టోబర్ 22 వరకు దసరా సెలువు వస్తున్నాయి. దీంతో విద్యార్థులకు మొత్తం 13 రోజులు వరుసగా సెలవులు లభించనున్నాయి. అక్టోబర్ 23న తిరిగి పాఠశాలలు తిరిగి ప్రారంభం కానున్నాయి.
ఈ ఏడాది దసరా అక్టోబర్ 20వ తేదీ మంగళవారం జరగనుంది. దసరాకు ముందు నవరాత్రి వేడుకలు, తెలంగాణలో బతుకమ్మ సంబురాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. పండగకు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సొంత ఊర్లకు వెళ్లాలనుకునే విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు ముందుగానే ప్రయాణ ప్లాన్ రెడీ చేసుకోవడం సాధారణం. ఈ నేపథ్యంలో దసరా సెలవుల తేదీలపై ఇప్పటికే మరింత ఆసక్తి పెరిగింది.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన 2026-27 విద్యా సంవత్సర అకడమిక్ షెడ్యూల్ ప్రకారం స్కూల్లకు అక్టోబర్ 10 నుంచి 22 వరకు దసరా సెలవులను ప్రకటించింది. ఈ లెక్కన విద్యార్థులకు వరుసగా 13 రోజులు సెలవులు వస్తున్నాయి. అంటే అక్టోబర్ 9 చివరి పనిదినం ఉంటుంది. సెలవుల తర్వాత అక్టోబర్ 23న స్కూల్లు తిరిగి ప్రారంభం అవుతాయి. ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్, ప్రైవేట్ స్కూల్లకు అకడమిక్ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఈ షెడ్యూల్ అమలు చేయాల్సి ఉంటుంది.
తెలంగాణ సంస్క్రుతిలో ప్రత్యేక స్థానం బతుకమ్మ పండగకు ఉంటుంది. అక్టోబర్ 11 నుంచి బతుకమ్మ వేడుకలు ప్రారంభం కానున్నాయి. సద్దుల బతుకమ్మ ప్రధాన వేడుక అక్టోబర్ 19వ తేదీన జరుగుతుంది. దసరా సెలవులు వరుసగా 13 రోజులు రావడంతో హైదరాబాద, ఇతర పట్టణాలు, నగరాల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులు తమ స్వగ్రామాలకు వెళ్లేందుకు సమయం లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా దసరా, బతుకమ్మ వేడుకలు ఒకే సెలవుల వ్యవధిలో రావడం.. ఫ్యామిలీతో కలిసి పండగ జరుపుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
అయితే స్కూల్లకు సెలవులు, జూనియర్ కాలేజీలకు సెలవులు ఒకే విధంగా ఉండవు. తెలంగాణ ఇంటర్ అకాడమిక్ క్యాలెండర్ ప్రకారం జూనియర్ కాలేజీలకు దసరా విరామం అక్టోబర్ 10 నుంచి 21 వరకు ఉంటాయి. అక్టోబర్ 22న తరగతులు తిరిగి ప్రారంభం అవుతాయి.
అక్టోబర్ 10.. తెలంగాణ స్కూల్లకు దసరా సెలవులు షురూ.
అక్టోబర్ 11.. బతుకమ్మ ప్రారంభం అవుతుంది.
అక్టోబర్ 19.. సద్దుల బతుకమ్మ ఉంటుంది.
అక్టోబర్ 20.. విజయదశమి.. దసరా
అక్టోబర్ 22.. దసరా సెలవుల చివరి రోజు
అక్టోబర్ 23.. పాఠశాలలు తిరిగి ప్రారంభం
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