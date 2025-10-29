English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • School Holidays: మొంథా తుఫాను ఎఫెక్ట్.. తెలంగాణలో ఆ జిల్లాల్లో స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..

School Holidays In Telangana: మొంథా తుఫాన్‌ ప్రభావంతో తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. హైదరాబాద్ లో రాత్రి నుంచి భారీగా వర్షం పడుతోంది. మరోవైపు ఏపీ సరిహద్దు  రాష్ట్రాలైన ఖమ్మం, నల్గొండ సహా పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో పలు జిల్లాల్లో ముందస్తుగా స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించారు. 

Oct 29, 2025, 08:07 AM IST

School Holidays In Telangana: మొంథా తుపాను ఎఫెక్ట్ తో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా  ఈదురు గాలులతో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఈదురు గాలులకు పలు చోట్ల చెట్ల కొమ్మలతో పాటు కరెంట్ స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. దీంతో ప్రభుత్వ యంత్రాంగం యుద్ధ ప్రాతిపదికన చర్యలు చేపడుతోంది. మరోవైపు తెలంగాణపై కూడా మొంథా తుపాను ఎఫెక్ట్ తో పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఏపీ సరిహద్దు జిల్లాలైన ఖమ్మం, నల్గొండ, జిల్లాలతో పాటు ఉమ్మడి వరంగల్, హైదరాబాద్ లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. మరోవైపు నిన్నటి నుంచి కురుస్తోన్న భారీ వర్షాల కారణంగా నల్గొండ జిల్లాలలో ఈ రోజు స్థానికంగా సెలవు ప్రకటించారు జిల్లా కలెక్టర్. 

‘మొంథా’ తుఫానుతో సూర్యాపేట జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో  బుధవారం జిల్లాలోని పాఠశాలలకు స్థానిక సెలవు ప్రకటిస్తున్నట్లు జిల్లా కలెక్టర్ తేజస్ నంద్ లాల్ పవార్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. వర్షాల కారణంగా పాఠశాల విద్యార్థులు ఇబ్బందులు పడకూడదన్న ఉద్దేశంతో స్థానిక సెలవు ఇచ్చినట్టు ప్రకటించారు. అటు సూర్యాపేటలో వర్షాల కారణంగా వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సెలవు ప్రకటించినట్టు తెలిపారు. 

అటు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ను అనుకోని ఉండే ఖమ్మం జిల్లాలతో పాటు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లోని విద్యా సంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించారు. ఖమ్మం జిల్లాలోని ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్, ప్రయివేటు యాజమాన్య విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించారు.   జిల్లాలో నెలకొన్న తుఫాను, భారీ వర్ష  పరిస్థితుల దృష్ట్యా నేడు సెలవు ఇచ్చినట్టు చెప్పుకొచ్చారు. అటు రాజధాని హైదరాబాద్ లో అర్ధరాత్రి నుంచి భారీ వర్షం కురుస్తోంది. ఇప్పటికే పలు లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ఇప్పటికే రోడ్లపై ఫుల్   ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. 

మరోవైపు మొంతా తుపాను ప్రభావంతో మెదక్‌, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్‌, యాదాద్రి జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు పడుతున్నాయి. హైదరాబాద్‌, జగిత్యాల, గద్వాల, కామారెడ్డి, మేడ్చల్‌, మహబూబ్‌నగర్‌, నాగర్‌కర్నూల్‌, వనపర్తి జిల్లాలకు తేలికపాటి వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. 

School holidays in TelanganaTelangana Montha Cyclone Effectrain newsAP Rain Live UpdatesCyclone Montha Live Updates

