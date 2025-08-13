School Holidays: భయంకర వర్షాలు.. ఐదు రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు..!

School Holidays in Telangana: రాజధాని హైదరాబాద్ తో పాటు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ రోజు నుంచి బంగాళాఖాతంలో అల్ప పీడనం నేపథ్యంలో ఈ నెల వరకు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురవనున్నట్టు హైదరాబాద్ వాతవరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఇప్పటికే ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా మొత్తం జలమయమైంది. ప్రజలు బయటకు రాలేని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఇప్పటికే వరంగల్, హనుమకొండ, జనగామ, మహబూబాబాద్, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాల్లోని పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించింది. ఇక గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలోని పాఠశాలల్లోనూ బుధ, గురువారాల్లో ఒంటిపూట బడులు నిర్వహించాలని పాఠశాల విద్యాశాఖ పేర్కొంది. అటు ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలు కూడా సెలవులు ఇవ్వాలన ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.
భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులు, అధికారులను సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆదేశించారు. హైదరాబాద్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ నుంచి జిల్లా కలెక్టర్లతో సీఎం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్ష నిర్వహించారు. మూడు రోజుల పాటు అన్ని శాఖల ఉద్యోగులకు సెలవులు రద్దు చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు.
ఆకస్మిక వరదలు వస్తే ఎయిర్లిఫ్టింగ్కు హెలికాప్టర్లు సిద్ధంగా ఉండేలా చూడాలని సూచించారు. హైదరాబాద్లో వరదలపై హైడ్రా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ఐటీ ఉద్యోగులు ఇంటి నుంచి పనిచేసేలా అప్రమత్తం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. కానీ ప్రభుత్వ ఆదేశాలను ఇన్ఫోసిస్ సహా పలు బడా ఐటీ కంపెనీలు బేఖాతరు చేస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం చెప్పినా.. తమ ఉద్యోగులకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోం ఇవ్వడం లేదు. దీంతో ఆయా సంస్థల ఉద్యోగులు ముక్కుతూ మూలుగుతూ భారీ వర్షాల్లో భారీ ట్రాఫిక్ లో ఇంటి నుంచి ఆఫీసులకు.. ఆఫీసుల నుంచి ఇంటికి చేరుకుంటున్నారు. హైబ్రిడ్ ఉద్యోగుల పరిస్థితి కూడా ఇలాగే ఉంది. మరోవైపు ప్రైవేటు విద్యాసంస్థలు కూడా ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులను బేఖాతరు చేస్తున్నాయి. ఆయా పాఠశాల, ఐటీ కంపెనీలపై ఆయా శాఖలకు చెందిన అధికారులు దృష్టి సారించాలని కోరుతున్నారు.
