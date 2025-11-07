English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
School Holidays: విద్యార్థులకు బంగారం లాంటి వార్త.. నవంబర్ 11వ తేదీ వరకు స్కూల్స్ బంద్.. అధికారికంగా ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..

School Holidays Till November 11: అధిక వర్షపాతం కారణంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే ప్రభుత్వం ప్రత్యేకమైన సెలవులను ప్రకటించింది. ఈ సెలవుల్లో భాగంగా నవంబర్ ఆరవ తేదీ నుంచి 11వ తేదీ వరకు పాఠశాలలకు ప్రత్యేకమైన బంధును ప్రకటించింది. అయితే ఈ బందులో భాగంగా మీ విద్యార్థులకు పూల సెలవులు ఉన్నాయా?

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 7, 2025, 09:00 AM IST

School Holidays: విద్యార్థులకు బంగారం లాంటి వార్త.. నవంబర్ 11వ తేదీ వరకు స్కూల్స్ బంద్.. అధికారికంగా ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..

School Holidays Till November 11 Telugu News: నవంబర్ నెలలో విద్యార్థులకు సెలవుల పరంగా కలిసి వచ్చింది. ఎందుకంటే ఈ నెలలో గత నెలలో కంటే ఎక్కువగా సెలవులు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని రాష్ట్రాల్లోని విద్యార్థులకు వరసగా ఆకస్మికంగా సెలవులు వస్తున్నాయి. ఇటీవల కొన్ని రాష్ట్రాల్లో గురునానక్ జయంతి సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రత్యేకమైన సెలవును ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే కొన్ని రాష్ట్ర విద్యార్థులకు వరుసగా నవంబర్ ఆరవ తేదీ నుంచి కూడా ప్రత్యేకమైన సెలవులను ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఇందులో భాగంగా నవంబర్ 11వ తేదీ వరకు పాఠశాలలు బంద్ బంద్ ఉంటాయి. ఏ రాష్ట్ర విద్యార్థులకు వరుసగా ఆరు రోజులు సెలవు ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

తమిళనాడు ప్రభుత్వం విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్ తెలిపింది. భారీ వర్షపాతం కారణంగా నవంబర్ ఆరవ తేదీ నుంచి పాఠశాలలకు ప్రత్యేకమైన సెలవులు ప్రకటించింది. రాష్ట్రంలోని కొన్ని జిల్లాలకు దాదాపు ఆరు రోజులపాటు సెలవులు ప్రకటించింది. భారీ వర్షపాతం నమోదు అయ్యే అవకాశాలు ఉండడం వల్ల కొన్ని జిల్లా లోని పాఠశాల లలను నవంబర్ 11వ తేదీ వరకు మూసేయాలని అధికారికంగా తెలిపింది. దీని కారణంగా ఆయా ప్రదేశాల్లోని పాఠశాలలు దాదాపు ఆరు రోజులపాటు బంద్ ఉంటాయి.

తమిళనాడులోని దక్షిణం వైపు వర్షాపాతం ఎక్కువ నమోదు ఏ అవకాశాలు ఉండడం వల్ల ఈ ప్రదేశాల్లోనే ఆరు రోజులపాటు పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించింది. ముఖ్యంగా రాబోయే ఒకటి లేదా రెండు రోజుల్లో రామనాథపురం, శివగంగ తో పాటు విరుదునగర్, మధురై, తేని, దిండిగల్ జిల్లాల్లో ఊహించని స్థాయిలో వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయట. ఇప్పటికే ఈ జిల్లాల్లో భారీ వర్షం కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఐఎండీ తెలిపింది. దీని కారణంగా ఈ జిల్లాలో ని ఎక్కువగా వర్షపాతం నమోదయ్యే వాటికి ఈ రోజు నుంచి నవంబర్ 11వ తేదీ వరకు సెలవులను ప్రకటించింది. ముఖ్యంగా చెన్నై లాంటి మహానగరాల్లో కూడా అతి త్వరలోనే తేలికపాటి నుంచి సార్ వర్షం కురిసే అవకాశాలున్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడికి ప్రజల్ని కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరింది..

డిసెంబర్, జనవరి నెలలో హాలిడేస్..

ఇప్పటికే అన్ని రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు సెలవులకు క్యాలెండర్ ను ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్యాలెండర్ ప్రకారం డిసెంబర్ 25వ తేదీన గురువారం క్రిస్మస్.. ఈరోజు కూడా ప్రభుత్వం నుంచి ప్రత్యేకమైన హాలిడే ఉంటుంది. అలాగే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో క్రిస్మస్ సందర్భంగా దాదాపు రెండు రోజులపాటు సెలవులు ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇక జనవరి నెలలో జనవరి 1న ఆంగ్ల దినోత్సవం కాబట్టి ఈరోజు కూడా సెలవు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత జనవరి 4 ప్రత్యేకమైన సెలవు లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా ఈ నెలలో మరెన్నో ప్రత్యేకమైన సెలవు దినాలన్నాయి.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

School HolidayNovember School HolidaySchool Holiday tomorrowSchool Holiday TodayChennai School Holiday

