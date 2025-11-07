School Holidays: విద్యార్థులకు బంగారం లాంటి వార్త.. నవంబర్ 11వ తేదీ వరకు స్కూల్స్ బంద్.. అధికారికంగా ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..

School Holidays Till November 11 Telugu News: నవంబర్ నెలలో విద్యార్థులకు సెలవుల పరంగా కలిసి వచ్చింది. ఎందుకంటే ఈ నెలలో గత నెలలో కంటే ఎక్కువగా సెలవులు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని రాష్ట్రాల్లోని విద్యార్థులకు వరసగా ఆకస్మికంగా సెలవులు వస్తున్నాయి. ఇటీవల కొన్ని రాష్ట్రాల్లో గురునానక్ జయంతి సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రత్యేకమైన సెలవును ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే కొన్ని రాష్ట్ర విద్యార్థులకు వరుసగా నవంబర్ ఆరవ తేదీ నుంచి కూడా ప్రత్యేకమైన సెలవులను ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఇందులో భాగంగా నవంబర్ 11వ తేదీ వరకు పాఠశాలలు బంద్ బంద్ ఉంటాయి. ఏ రాష్ట్ర విద్యార్థులకు వరుసగా ఆరు రోజులు సెలవు ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.
తమిళనాడు ప్రభుత్వం విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్ తెలిపింది. భారీ వర్షపాతం కారణంగా నవంబర్ ఆరవ తేదీ నుంచి పాఠశాలలకు ప్రత్యేకమైన సెలవులు ప్రకటించింది. రాష్ట్రంలోని కొన్ని జిల్లాలకు దాదాపు ఆరు రోజులపాటు సెలవులు ప్రకటించింది. భారీ వర్షపాతం నమోదు అయ్యే అవకాశాలు ఉండడం వల్ల కొన్ని జిల్లా లోని పాఠశాల లలను నవంబర్ 11వ తేదీ వరకు మూసేయాలని అధికారికంగా తెలిపింది. దీని కారణంగా ఆయా ప్రదేశాల్లోని పాఠశాలలు దాదాపు ఆరు రోజులపాటు బంద్ ఉంటాయి.
తమిళనాడులోని దక్షిణం వైపు వర్షాపాతం ఎక్కువ నమోదు ఏ అవకాశాలు ఉండడం వల్ల ఈ ప్రదేశాల్లోనే ఆరు రోజులపాటు పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించింది. ముఖ్యంగా రాబోయే ఒకటి లేదా రెండు రోజుల్లో రామనాథపురం, శివగంగ తో పాటు విరుదునగర్, మధురై, తేని, దిండిగల్ జిల్లాల్లో ఊహించని స్థాయిలో వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయట. ఇప్పటికే ఈ జిల్లాల్లో భారీ వర్షం కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఐఎండీ తెలిపింది. దీని కారణంగా ఈ జిల్లాలో ని ఎక్కువగా వర్షపాతం నమోదయ్యే వాటికి ఈ రోజు నుంచి నవంబర్ 11వ తేదీ వరకు సెలవులను ప్రకటించింది. ముఖ్యంగా చెన్నై లాంటి మహానగరాల్లో కూడా అతి త్వరలోనే తేలికపాటి నుంచి సార్ వర్షం కురిసే అవకాశాలున్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడికి ప్రజల్ని కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరింది..
Also Read: Public Holiday: ఉద్యోగులకి పండగే.. రేపు అన్ని ఆఫీసులకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
డిసెంబర్, జనవరి నెలలో హాలిడేస్..
ఇప్పటికే అన్ని రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు సెలవులకు క్యాలెండర్ ను ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్యాలెండర్ ప్రకారం డిసెంబర్ 25వ తేదీన గురువారం క్రిస్మస్.. ఈరోజు కూడా ప్రభుత్వం నుంచి ప్రత్యేకమైన హాలిడే ఉంటుంది. అలాగే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో క్రిస్మస్ సందర్భంగా దాదాపు రెండు రోజులపాటు సెలవులు ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇక జనవరి నెలలో జనవరి 1న ఆంగ్ల దినోత్సవం కాబట్టి ఈరోజు కూడా సెలవు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత జనవరి 4 ప్రత్యేకమైన సెలవు లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా ఈ నెలలో మరెన్నో ప్రత్యేకమైన సెలవు దినాలన్నాయి.
Also Read: Public Holiday: ఉద్యోగులకి పండగే.. రేపు అన్ని ఆఫీసులకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook