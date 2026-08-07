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విద్యార్థులకు పండగే పండగ.. రేపటి నుంచి వరుసగా 3 రోజులు పాఠశాలలకు సెలవులు.. కారణం ఏంటంటే?

School Holidays on August 8, 9, 10:  విద్యార్థులుకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్. రేపటి నుంచి వరుసగా 3 రోజులపాటు సెలవులు వస్తున్నాయి. ఆగస్టు 8వ తేదీ రెండవ శనివారం, ఆగస్టు 9వ తేదీ ఆదివారం, ఆగస్టు 10వ తేదీ సికింద్రాబాద్ లో బోనాలు కావడంతో వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు వస్తున్నాయి.

Written ByBhoomi
Published: Aug 07, 2026, 08:05 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 08:05 AM IST
విద్యార్థులకు పండగే పండగ.. రేపటి నుంచి వరుసగా 3 రోజులు పాఠశాలలకు సెలవులు.. కారణం ఏంటంటే?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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విద్యార్థులకు పండగే పండగ.. రేపటి నుంచి వరుసగా 3 రోజులు పాఠశాలలకు సెలవులు.. కారణం ఏంటంటే?
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