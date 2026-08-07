/విద్యార్థులకు పండగే పండగ.. రేపటి నుంచి వరుసగా 3 రోజులు పాఠశాలలకు సెలవులు.. కారణం ఏంటంటే?

School Holidays on August 8, 9, 10: చదువుల ఒత్తిడితో అలసిపోయిన విద్యార్థులకు ఇది నిజంగా శుభవార్త. రోజువారీ తరగతులు, హోంవర్క్లతో తీరిక లేకుండా ఉండే పిల్లలకు ఇది ఒక మంచి విరామం అని చెప్పాలి. హైదరాబాద్లోని పాఠశాలలు, కళాశాలలు, ఇతర విద్యాసంస్థలకు ఈ వారాంతంలో వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు వస్తున్నాయి. ఇది విద్యార్థులను, వారి తల్లిదండ్రులను ఎంతగానో సంతోషపరిచే వార్త అవుతుంది. ప్రతిఒక్కరూ ఈ వారాంతం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ వారాంతం వారు ఇప్పటికే తమ పర్యటనల కోసం ప్రణాళికలు వేసుకుంటున్నారు.
ఈ వారం ఆగస్టు 8, 9, 10 తేదీలలో విద్యాసంస్థలకు సెలవు ఉంటుంది. ఆగస్టు 8వ తేదీ రెండవ శనివారం కావడంతో, ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు సాధారణంగా సెలవు ఉంటుంది. ఆ మరుసటి రోజే, ఆగస్టు 9, ఆదివారం, కాబట్టి అది కూడా సెలవే. ఆగస్టు 10వ తేదీ సోమవారం, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక ప్రత్యేక పండుగ అయిన చారిత్రాత్మక బోనాల ఉత్సవం జరగనుంది. ఈ బోనాల కోసం క్యాలెండర్లో ఇప్పటికే సాధారణ సెలవును ప్రకటించారు.
ప్రభుత్వం ఇంకా అధికారిక ప్రకటన చేయనప్పటికీ, ఈ మూడు రోజుల పాటు విద్యాసంస్థలు మూసివేసి ఉంటాయనేది స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. బోనాల ముగింపు వేడుక ఆగస్టు 10న హైదరాబాద్లో అత్యంత వైభవంగా జరగనుంది. జ్యోతిష్యులు, యువతను ఆకట్టుకునే పోతురాజుల నృత్యం, అంబర్నీ అమ్మవారి పండుగ వంటి వాటితో నగరం ఆధ్యాత్మిక వైభవంతో నిండిపోతుంది. పండుగ వాతావరణం, వరుసగా మూడు సెలవులు ఉండటంతో నివాసితులు తమ సొంత ఊళ్లకు బయలుదేరుతున్నారు. వారు తమ కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులతో కలిసి ఆనందించడానికి సమీపంలోని పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించేందుకు ప్రయాణ ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు.
ఈ వారాంతం మాత్రమే కాకుండా, ఆగస్టు నెల మొత్తం విద్యార్థులకు సెలవుల పంట అని చెప్పవచ్చు. ఈ నెలలో రాష్ట్రంలోని అన్ని విద్యాసంస్థలు 11 రోజుల పాటు మూసివేసి ఉంటాయి. ఈ 11 రోజులలో ఐదు ఆదివారాలు. వీటితో పాటు, మూడు ఐచ్ఛిక సెలవులు, మూడు సాధారణ సెలవులు ఉన్నాయి. నెలలో మూడో వంతు సెలవులు ఉండటంతో విద్యార్థులలో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. ఆగస్టులోని ఇతర ముఖ్యమైన సెలవులలో బోనాలా పండుగ కోసం ఆగస్టు 10వ తేదీ కూడా ఉంది. కొన్ని రోజుల తర్వాత, ఆగస్టు 15న, స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా జాతీయ సెలవుదినం ఉంటుంది. ముస్లింల పవిత్ర పండుగ మిలాద్-ఉన్-నబీ కోసం ఆగస్టు 26న ప్రభుత్వం సాధారణ సెలవుదినాన్ని కూడా ప్రకటించింది. ఫలితంగా, విద్యార్థులు ఈ నెలలో పాఠశాలలో కాకుండా తమ సమయాన్ని ఎక్కువగా ఇంట్లోనే గడుపుతారు.
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