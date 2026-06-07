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School Holidays: టీచర్ల సంఘం తీవ్ర ఆగ్రహం.. స్కూళ్ల సెలవుల పొడగింపుపై దుమారం

School Summer Holidays Extend Teachers Association Objection Here Full Details: వేసవికాలం సందర్భంగా పాఠశాలలకు ఇచ్చిన సెలవులపై తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది. సెలవులు 12వ తేదీతో ముగుస్తుండగా.. తెలంగాణలో మూడు రోజులు పొడిగించారు. ఎలాంటి సమాచారం లేకుండా పొడిగించడాన్ని తీవ్రంగా తప్పుబడుతున్నారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 07, 2026, 11:24 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:24 PM IST
School Holidays: టీచర్ల సంఘం తీవ్ర ఆగ్రహం.. స్కూళ్ల సెలవుల పొడగింపుపై దుమారం
Image Credit: Telangana School Summer Holidays

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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School Holidays: టీచర్ల సంఘం తీవ్ర ఆగ్రహం.. స్కూళ్ల సెలవుల పొడగింపుపై దుమారం
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