/School Holidays: టీచర్ల సంఘం తీవ్ర ఆగ్రహం.. స్కూళ్ల సెలవుల పొడగింపుపై దుమారం

Summer School Holidays: విద్యార్థులకు పాఠశాలల సెలవులపై తెలంగాణలో తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది. వేసవికాల సెలవులను ప్రభుత్వం పొడిగించడంపై తీవ్ర నిరసన వ్యక్తమవుతోంది. విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు కూడా సెలవుల పొడిగింపుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తుండగా.. తాజాగా ఉపాధ్యాయ సంఘాలు కూడా మండిపడుతున్నాయి. అకస్మాత్తుగా సెలవులను ఎలా పొడిగిస్తారని నిలదీస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం స్కూళ్లకు సెలవులు పొడగిస్తూ తీసుకున్న నిర్ణయంపై విస్మయం వ్యక్తం చేశారు. సెలవుల పొడగింపు అనవసరమని తెలంగాణ రాష్ట్ర టీచర్స్ ఫెడరేషన్ (టీఆర్టీఎఫ్) ప్రకటించింది.
తెలంగాణలో జూన్ 12వ తేదీన పునఃప్రారంభం కావాల్సి ఉన్న పాఠశాలలకు విద్యాశాఖ అకస్మాత్తుగా సెలవులను మరో మూడు రోజులు పొడిగిస్తూ జారీ చేసిన ఉత్తర్వులు తమకు తీవ్ర విస్మయానికి గురిచేశాయని టీఆర్టీఎఫ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కటకం రమేశ్, ప్రధాన కార్యదర్శి మారెడ్డి అంజి రెడ్డి తెలిపారు. పాఠశాలల సెలవుల పొడగింపుపై స్పందిస్తూ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులోనైనా దానికి కారణమైన వినతిపత్రాల వివరాలు ఉండటం సహజమని, కానీ ఈ ఉత్తర్వులో పేర్కొన్న ‘వివిధ స్టేక్ హోల్డర్స్’ ఎవరు? వారు ఇచ్చిన లేఖల ప్రస్తావన విద్యాశాఖ స్పష్టం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
రాష్ట్రంలో వడగాడ్పుల తీవ్రత తగ్గుముఖం పడుతున్న సమయంలో సెలవులు పొడగించడం అనవసరమని టీఆర్టీఎఫ్ ప్రతినిధులు కటకం రమేశ్, మారెడ్డి అంజి రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. అదనపు సెలవులు పూర్తిగా అనవసరమని ప్రకటించారు. ఇలాంటి అనాలోచిత నిర్ణయాలతో సమాజంలో ‘ఉపాధ్యాయులకు సెలవులే సెలవులు’ అనే ఒక తప్పుడు భావన ఏర్పడే ప్రమాదం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
ఇప్పటికే ఉపాధ్యాయులు తీవ్రమైన ఎండలను కూడా లెక్కచేయకుండా ‘బడిబాట’ వంటి ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటున్నారని టీఆర్టీఎఫ్ ప్రతినిధులు కటకం రమేశ్, మారెడ్డి అంజి రెడ్డి తెలిపారు. జూన్ 12వ తేదీన కూడా టీచర్లు బడుల్లోనే ఉండి విధులను నిర్వహించబోతున్నారని గుర్తుచేశారు. గడిచిన కొద్ది నెలలుగా పదో తరగతి పరీక్షలు, సెన్సెస్ (జనగణన) విధులు, బడిబాట కార్యక్రమాలు, హెల్త్ కార్డు వివరాలు అప్లోడింగ్, సర్వీస్ రిజిస్టర్ల ఆన్లైన్ అప్లోడింగ్ వంటి నిరంతర ఆఫీస్ ఒత్తిళ్లతో టీచర్లు గడిపారని వివరించారు. మే, జూన్ నెలల్లో ఉపాధ్యాయులకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా పోయిందని టీఆర్టీఎఫ్ ప్రతినిధులు కటకం రమేశ్, మారెడ్డి అంజి రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఇంత శ్రమిస్తున్న ఉపాధ్యాయులపై, ఏమాత్రం సంబంధం లేని వేసవి సెలవుల పొడగింపు సర్దుబాటు భారాన్ని మోపుతూ.. జూలై నెలలో ఉన్న ఒక్కగానొక్క ‘రెండో శనివారాన్ని’ పనిదినంగా మార్చడం ఎంతవరకు సమంజసమని టీఆర్టీఎఫ్ ప్రతినిధులు కటకం రమేశ్, మారెడ్డి అంజి రెడ్డి ప్రశ్నించారు. నిర్ణయం వెనుక ఉన్న అసలు కారణాలను బహిర్గతం చేసి విద్యావ్యవస్థలో పారదర్శకతను కాపాడాలని టీఆర్టీఎఫ్ ప్రతినిధులు కటకం రమేశ్, మారెడ్డి అంజి రెడ్డి కోరారు.