Schools Re Open: 'ఇయ్యాల అమావాస్య.. మేము బడికి రాలేము సార్..

Telangana Schools Re Open: తెలంగాణలో ఈ నెల 12 నుంచి స్కూల్స్ ఓపెన్ కావాలి. కానీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎండల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటంతో ఈ రోజు నుంచి స్కూల్స్ రీ ఓపెన్ అయ్యాయి. అయితే చాలా చోట్ల విద్యార్ధుల హాజరు శాతం తక్కువగా ఉంది. ఈ సోమవారం అమావాస్య కావడంతో విద్యార్ధుల హాజరు శాతం లేనే లేదు. మరోవైపు తెలంగాణ సహా పలు జిల్లాల్లో అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు నేడు తెరుచుకున్నాయి. ఐతే ఈ రోజు అమావాస్య కావడంతో విద్యార్థులు హాజరు కాలేదు. నాగార్జున సాగర్ నియోజకవర్గంలోని అనుముల మండల కేంద్రం లోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల కూడా విద్యార్థులకు స్వాగతం పలికింది.
పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్దుల గైర్హాజరు..
పాఠశాల ప్రారంభమైన తొలి రోజే ఉపాధ్యాయులు పూర్తిస్థాయిలో హాజరై విద్యా కార్యక్రమాలను ప్రారంభించారు.అయితే, అమావాస్య రోజు కావడంతో విద్యార్థుల హాజరు ఆశించిన స్థాయిలో లేదు. సాంప్రదాయ కారణాల వల్ల చాలా మంది విద్యార్థులు పాఠశాలకు రాలేదని టీచర్లు తెలిపారు. మరో ఒకటి, రెండు రోజుల్లో విద్యార్థుల హాజరు పూర్తిస్థాయికి చేరుకుంటుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
చాలా చోట్ల తల్లిదండ్రులు సోమవారం అమావాస్య కావడం.. రేపు మంగళవారం కాబట్టి చాలా మంది వచ్చే అవకాశమే లేదు. ఈ నేపథ్యంలో బుధవారం నుంచి తమ పిల్లలను స్కూల్స్కు పంపించేందుకు పేరేంట్స్ రెడీ అవుతున్నారు. ఇక ఉమ్మడి నల్గొండ వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వం సరఫరా చేసిన పాఠ్యపుస్తకాలు, నోట్బుక్స్ను విద్యార్థులకు పంపిణీ చేస్తున్నామని టీచర్లు తెలిపారు. యూనిఫాంలు మాత్రం ఇంకా అందలేదనన్నారు. అవి ఈ నెలాఖరులోగా అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల అభివృద్ధి కోసం ఉపాధ్యాయులంతా అంకితభావంతో పనిచేస్తున్నారని తెలిపారు. తమ పాఠశాలలో చేరే ప్రతి విద్యార్థికి నాణ్యమైన విద్యతో పాటు మెరుగైన మధ్యాహ్న భోజన సదుపాయం అందిస్తామని పాఠశాల యాజమాన్యం తెలిపింది.
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