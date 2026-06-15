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Schools Re Open: 'ఇయ్యాల అమావాస్య.. మేము బడికి రాలేము సార్..

Schools Re Open: తెలంగాణలో ఈ రోజు నుంచి స్కూల్స్ రీ ఓపెన్ అయ్యాయి. ఈ రోజు అధిక జ్యేష్ఠ మాసం అమావాస్య కావడంతో చాలా మంది తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను స్కూల్స్‌కు పంపలేదు. అంతేకాదు ఉపాధ్యాయలుకు ఇయ్యాల అమావాస్య కాబట్టి పిల్లలను బడికి పంపలేదనే విషయాన్ని ప్రస్తావించారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 15, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:02 PM IST
Schools Re Open: 'ఇయ్యాల అమావాస్య.. మేము బడికి రాలేము సార్..
Image Credit: Schools Re open

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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