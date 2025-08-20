Video Viral: పతంగి టోల్ ప్లాజా వద్ద షాకింగ్ ఘటన.. స్కూటీ ఢీకొట్టడంతో గాల్లో ఎగిరి కిందపడ్డ కానిస్టేబుల్.. వీడియో వైరల్..

Scooter rider hits traffic police during vehicle check in yadadri: సాధారణంగా ట్రాఫిక్ పోలీసులు తరచుగా రోడ్డుపై లైసెన్స్ లు, ఆర్సీలపై చెక్ చేస్తుంటారు. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ టెస్టులు కూడా నిర్వహిస్తుంటారు. ఇదంతా మనం రోటీన్ గా చూస్తుంటాం. పోలీసులు ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించాలని, కారులో సీటు బెల్టు పెట్టుకొవాలని, ట్రబుల్ రైడ్ చేయోద్దని చెబుతుంటారు. తాగి వాహనాల్ని నడిపించకూడదని చెబుతారు. అయితే.. చాలా మంది పోలీసుల కళ్లు కప్పి తమ పనుల్ని సీక్రెట్ గా చేస్తుంటారు.
టోల్గేట్ దగ్గర వాహనాలను చెక్ చేస్తున్న ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ను స్కూటీతో ఢీకొట్టిన వాహనదారుడు
యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్ మండలం పంతంగి టోల్గేట్ వద్ద ప్రమాదం
డ్యూటీలో ఉన్న ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ ఆసిఫ్కు మూడు చోట్ల తీవ్ర గాయాలు.. యశోద ఆసుపత్రికి తరలింపు
ఢీకొట్టిన… pic.twitter.com/7RB0rb9sPM
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) August 20, 2025
ఒక వేళ పోలీసులు వాహనాల్ని చెక్ చేసేటప్పుడు సరైన కాగితాలు లేని వారు పోలీసుల నుంచి తప్పించుకొవడానికి నానా పాట్లు పడుతుంటారు. అంతే కాకుండా.. కొంత మంది పొలీసులతో వాగ్వాదంకు కూడా దిగుతారు. ఈ క్రమంలో కొన్నిసార్లు అనుకొని ఘటనలు సంభవిస్తాయి. అచ్చం ఇలాంటి షాకింగ్ ఘటర యాదాద్రి భువన గిరి జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్ మండలం పంతంగి టోల్గేట్ వద్ద పెను ప్రమాదం సంభవించింది. టోల్గేట్ దగ్గర వాహనాలను ట్రాఫిక్ పోలీసులు చెక్ చేస్తున్నారు. ఇంతలో ఒక స్కూటీ పై వ్యక్తి వేగంగా వచ్చాడు. అతను ఆపేందుకు ప్రయత్నించిన ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ ను బలంగా ఢీకొట్టాడు. దీంతో కానిస్టేబుల్ గాల్లో ఎగిరి కింద పడ్డాడు. ఈ క్రమంలో ఢీకొట్టిన వ్యక్తికి కూడా స్వల్పంగా గాయాలయ్యాయి.
Read more: Venu Swamy Video: ఇక్కడి నుంచి బైటకు వెళ్లిపో.!.. వేణుస్వామిని కామాఖ్యా ఆలయం నుంచి బైటకు తోసేసిన అర్చకులు.!. వీడియో వైరల్..
కానిస్టేబుల్ కు మాత్రం తీవ్రంగా తలకు గాయాలయ్యాయి. వెంటనే ఆయనను యశోద ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఢీకొట్టిన వ్యక్తిని విశాల్ గా పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు కేసునమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. ఆగి ఉండే మహా అయితే ఫైన్ వేస్తారు.. ఇప్పుడు లేని కేసుల్లో ఇరుక్కొవాల్సి వచ్చిందని స్కూటీ వ్యక్తిపై సీరియస్ గా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి