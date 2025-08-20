English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video Viral: పతంగి టోల్ ప్లాజా వద్ద షాకింగ్ ఘటన.. స్కూటీ ఢీకొట్టడంతో గాల్లో ఎగిరి కిందపడ్డ కానిస్టేబుల్.. వీడియో వైరల్..

Scooter rider hits traffic cop at patangi tool plaza: టోల్ గేట్ దగ్గర వాహనాల్ని పోలీసులు చెక్ చేస్తున్నారు. ఇంతలో ఒక స్కూటీ మీద వచ్చి కానిస్టేబుల్ ను బలంగా ఢీకొట్టాడు. దీంతో ఆయన గాల్లో ఎగిరి కింద పడ్డాడు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 20, 2025, 06:46 PM IST
  • ట్రాఫిక్ పోలీసులను ఢీకొన్న స్కూటీ..
  • కోమాలోకి వెళ్లిన పోలీసు..

Trending Photos

Employees DA: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్?..18 నెలల డీఏలు రిలీజ్‌పై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన!
6
Employees DA
Employees DA: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్?..18 నెలల డీఏలు రిలీజ్‌పై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన!
Old Rs 2 Note: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
6
Old 2 Rs Note
Old Rs 2 Note: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
EPS 95 Minimum Pension Hike: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు సర్‌ప్రైజ్ బొనంజా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మాదిరే పెన్షన్..!
5
EPFO Pension
EPS 95 Minimum Pension Hike: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు సర్‌ప్రైజ్ బొనంజా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మాదిరే పెన్షన్..!
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు డబుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. ఊహించని రీతిలో పెరగనున్న జీతాలు, డీఏ
6
Salary Hike
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు డబుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. ఊహించని రీతిలో పెరగనున్న జీతాలు, డీఏ
Video Viral: పతంగి టోల్ ప్లాజా వద్ద షాకింగ్ ఘటన.. స్కూటీ ఢీకొట్టడంతో గాల్లో ఎగిరి కిందపడ్డ కానిస్టేబుల్.. వీడియో వైరల్..

Scooter rider hits traffic police during vehicle check in yadadri: సాధారణంగా ట్రాఫిక్ పోలీసులు తరచుగా రోడ్డుపై లైసెన్స్ లు, ఆర్సీలపై చెక్ చేస్తుంటారు. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ టెస్టులు కూడా నిర్వహిస్తుంటారు. ఇదంతా మనం రోటీన్ గా చూస్తుంటాం. పోలీసులు ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించాలని, కారులో సీటు బెల్టు పెట్టుకొవాలని, ట్రబుల్ రైడ్ చేయోద్దని చెబుతుంటారు. తాగి వాహనాల్ని  నడిపించకూడదని చెబుతారు. అయితే.. చాలా మంది పోలీసుల కళ్లు కప్పి తమ పనుల్ని సీక్రెట్ గా చేస్తుంటారు.

 

ఒక వేళ పోలీసులు వాహనాల్ని చెక్ చేసేటప్పుడు సరైన కాగితాలు లేని వారు పోలీసుల నుంచి తప్పించుకొవడానికి నానా పాట్లు పడుతుంటారు.  అంతే కాకుండా.. కొంత మంది పొలీసులతో వాగ్వాదంకు కూడా దిగుతారు. ఈ క్రమంలో కొన్నిసార్లు అనుకొని ఘటనలు  సంభవిస్తాయి. అచ్చం ఇలాంటి షాకింగ్ ఘటర యాదాద్రి భువన గిరి జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్ మండలం పంతంగి టోల్‌గేట్ వద్ద పెను ప్రమాదం సంభవించింది. టోల్‌గేట్ దగ్గర వాహనాలను ట్రాఫిక్ పోలీసులు చెక్ చేస్తున్నారు. ఇంతలో ఒక స్కూటీ పై వ్యక్తి వేగంగా వచ్చాడు. అతను ఆపేందుకు ప్రయత్నించిన ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ ను బలంగా ఢీకొట్టాడు. దీంతో కానిస్టేబుల్ గాల్లో ఎగిరి కింద పడ్డాడు.  ఈ క్రమంలో ఢీకొట్టిన వ్యక్తికి కూడా స్వల్పంగా గాయాలయ్యాయి.

Read more: Venu Swamy Video: ఇక్కడి నుంచి బైటకు వెళ్లిపో.!.. వేణుస్వామిని కామాఖ్యా ఆలయం నుంచి బైటకు తోసేసిన అర్చకులు.!. వీడియో వైరల్..

కానిస్టేబుల్ కు మాత్రం తీవ్రంగా తలకు గాయాలయ్యాయి. వెంటనే ఆయనను యశోద ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఢీకొట్టిన వ్యక్తిని విశాల్ గా పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు కేసునమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. ఆగి ఉండే మహా అయితే ఫైన్ వేస్తారు.. ఇప్పుడు లేని కేసుల్లో ఇరుక్కొవాల్సి వచ్చిందని స్కూటీ వ్యక్తిపై సీరియస్ గా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Yadadri BhuvanagiriScooty rider hits traffic copVideo ViralTraffic Violation0

Trending News