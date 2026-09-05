/Kamareddy: కామారెడ్డిలో ఘోరం.. రెండు కార్ల మధ్య నలిగిపోయిన స్యూటీ.. తొమ్మది తరగతి బాలుడు దుర్మరణం..

Scooty and two car accident in kamareddy: ఇటీవల రోడ్డు ప్రమాదాలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. కొంత మంది అజాగ్రత్తగా వాహనాలను నడిపిస్తు, ట్రాఫిక్ రూల్స్ లను పాటించక పొవడం వల్ల ఇతరుల ప్రాణాలు డెంజర్ లో పడుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో కామారెడ్డి పట్టణంలోని ఇంటర్నేషనల్ హోటల్ ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. రెండు కార్లు వేగంగా వచ్చి ఎదురెదురుగా ఢీకొన్నాయి. ఈ ఘటనలో ఎలక్ట్రిక్ స్కూటీపై ప్రయాణిస్తున్న ఒక బాలుడు అక్కడికక్కడే దుర్మరణం చెందగా, మరో బాలుడు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు.
సీసీటీవీ ఫుటేజ్
కామారెడ్డిలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం
రెండు కార్ల మధ్య ఇరుక్కున్న స్కూటీ, 9వ తరగతి బాలుడు మృతి
కామారెడ్డి పాత జాతీయ రహదారిపై జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో రెండు కార్ల మధ్య ఇరుక్కున్న స్కూటీ
స్కూటీపై వెళ్తున్న ఇద్దరు 9వ తరగతి చదువుతున్న ప్రాణ స్నేహితుల్లో హేమంత్ అనే బాలుడు… pic.twitter.com/f8RwBMYShn
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) September 5, 2026
స్థానికులు చెప్పిన వివరాల ప్రకారం.. కామారెడ్డి పట్టణంలోని శ్రీరామ్నగర్ కాలనీకి చెందిన హేమంత్ (15), లోకేష్ (16) ఎలక్ట్రిక్ స్కూటీపై వెళ్తున్నారు. అదే సమయంలో రెండు కార్లు ఎదురెదురుగా వచ్చి అదుపు తప్పి ఢీకొన్నాయి. అయితే.. ఆ రెండు కార్ల మధ్యలో స్కూటీ ఇరుక్కుంది. ఈ ఘటనలో హేమంత్ స్పాట్ లోనే చనిపోయాడు.
వెంటనే గాయపడ్డ మరో బాలుడిని స్థానికులు అంబులెన్స్ లో ఆస్పత్రికి తరలించారు. మైనర్ బాలుడు కారు నడిపినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఈ ఘటనలో ఆ మార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. బాధితులు కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకుని ప్రమాదానికి గల కారణాలపై విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటనతో ఆమార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ ఏర్పడింది.
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