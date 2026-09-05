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Kamareddy: కామారెడ్డిలో ఘోరం.. రెండు కార్ల మధ్య నలిగిపోయిన స్యూటీ.. తొమ్మది తరగతి బాలుడు దుర్మరణం..

Two car accident in kamareddy:  కామారెడ్డి పాత జాతీయ రహదారిపై జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో రెండు కార్ల మధ్య స్కూటీ ఇరుక్కుంది . ఈ ఘటనలో స్కూటీపై వెళ్తున్న ఇద్దరు  ప్రాణ స్నేహితుల్లో హేమంత్ అనే బాలుడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. దీంతో ఆ మార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 05, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 01:11 PM IST
Kamareddy: కామారెడ్డిలో ఘోరం.. రెండు కార్ల మధ్య నలిగిపోయిన స్యూటీ.. తొమ్మది తరగతి బాలుడు దుర్మరణం..
Image Credit: kamareddyaccident

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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