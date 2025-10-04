Local Body Elections: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఎవరు పోటీ చేయాలి? ఎవరు చేయకూడదు? ఎస్ఈసీ మార్గదర్శకాలు ఇవే..!!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Local Body Elections: రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు షెడ్యూల్ ప్రకటించిన ఎస్ఈసీ తాజాగా అభ్యర్థుల అర్హతల గురించి నిబంధనలను విడుదల చేసింది. ఈ ఎన్నికల్లో ఎవరెవరు పోటీ చేయవచ్చు..ఎవరు పోటీ చేయకూడదో స్పష్టంగా వెల్లడించింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, కాంట్రాక్టర్లు, అంగన్ వాడీలు, గ్రామ సేవకులు, స్థానిక సంస్థల్లో పనిచేసే ఉద్యోగులు, మత సంబంధమైన సంస్థల చైర్మన్లు, సభ్యులు పోటీ చేయడానికి అనర్హులంటూ పేర్కొంది. 

Local Body Elections In Telangana: తెలంగాణలో జరగనున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కోసం రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (ఎస్‌ఈసీ) స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది. నామినేషన్ దాఖలు చేసే రోజున 21 ఏళ్లు నిండినవారే అభ్యర్థులుగా పోటీ చేయడానికి అర్హులని పేర్కొంది. అలాగే, అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా తమ గ్రామం లేదా నియోజకవర్గంలో ఓటరు హక్కు కలిగి ఉండాలని నిబంధనలో పేర్కొంది. జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ, సర్పంచ్, వార్డు సభ్యుల పోటీలకు సంబంధించిన అర్హతలు, అనర్హతలపై సమగ్ర మార్గదర్శకాలు విడుదలయ్యాయి.

ఎవరు పోటీ చేయలేరు?

* ఎన్నికల్లో ఎవరు పోటీ చేయడానికి అర్హులు కాదన్న అంశంపై ఎస్‌ఈసీ స్పష్టతనిచ్చింది.

* అంగన్‌వాడీ సిబ్బంది, గ్రామ సేవకులు, కేంద్ర లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, స్థానిక సంస్థల్లో పని చేసే ఉద్యోగులు పోటీకి అనర్హులు.

* శాసనసభ లేదా పార్లమెంటు చట్టాల ప్రకారం ఏర్పడిన సంస్థల ప్రతినిధులు కూడా ఎన్నికల్లో పోటీ చేయరాదు.

* పూర్తిస్థాయి బధిరులు, మానసిక స్థిరత్వం లేని వారు, మత సంబంధిత సంస్థల ఛైర్మన్లు లేదా సభ్యులు కూడా పోటీ చేయడానికి వీలుండదు.

* సింగరేణి, ఆర్టీసీ వంటి సంస్థల్లో మేనేజింగ్ ఏజెంట్, మేనేజర్ లేదా సెక్రటరీ హోదాలో ఉన్నవారు అర్హులు కారు. అయితే, ఇతర ఉద్యోగులు పోటీ చేయవచ్చు.

* రేషన్ డీలర్లకు మాత్రం ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అర్హత ఉంది.

* క్రిమినల్ కోర్టు కొన్ని నేరాలకు శిక్ష విధిస్తే, ఆ శిక్ష తేదీ నుండి ఐదు సంవత్సరాలపాటు ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అవకాశం ఉండదు. పౌరహక్కుల పరిరక్షణ చట్టం–1955 కింద శిక్ష పడినవారు కూడా అనర్హులుగా పరిగణిస్తారు. 

* పంచాయతీ, మండల పరిషత్ లేదా జిల్లా పరిషత్‌లలో కాంట్రాక్టులు లేదా గుత్తేదారులుగా పనిచేసేవారికి పోటీ హక్కు ఉండదు.

హామీలపై మార్గదర్శకాలు:

* ఎన్నికల ప్రచారం సందర్భంగా రాజకీయ పార్టీలు, అభ్యర్థులు విడుదల చేసే ప్రణాళికల్లో (మ్యానిఫెస్టో) అమలు చేయదగిన, వాస్తవమైన హామీలను మాత్రమే ఇవ్వాలని ఎస్‌ఈసీ స్పష్టం చేసింది.

* హామీలను నెరవేర్చడానికి కావలసిన ఆర్థిక వనరులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో కూడా ప్రణాళికలో వివరించాలి.

* ఓటర్లను ప్రభావితం చేసే విధంగా అసాధ్యమైన వాగ్దానాలను చేయరాదు.

* భారత రాజ్యాంగంలోని విధాన నిర్దేశక సూత్రాల ప్రకారం సంక్షేమ పథకాలకు సంబంధించిన హామీలు ఇవ్వవచ్చు.

* రాజ్యాంగ విలువలకు వ్యతిరేకంగా, ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళిని ఉల్లంఘించే వాగ్దానాలు చేయకూడదని హెచ్చరించింది.

* పోలింగ్ జరిగే రెండు రోజుల ముందు ప్రణాళిక విడుదల చేయడం నిషేధం.

ఏజెంట్ల నియామకంపై నిబంధనలు:

ఎన్నికల సమయంలో పోలింగ్ లేదా కౌంటింగ్ ఏజెంట్లుగా ఎవరు ఉండాలో కూడా ఎస్‌ఈసీ స్పష్టతనిచ్చింది. అధికార, రాజకీయ హోదాలు కలిగినవారిని ఏజెంట్లుగా నియమించరాదని పేర్కొంది. వీరిలో మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, మేయర్లు, డిప్యూటీ మేయర్లు, జిల్లా ప్రజాపరిషత్, మండల ప్రజాపరిషత్ చైర్మన్లు, సహకార సంస్థల అధ్యక్షులు, కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్లు వంటి వారు ఉంటారు.

మొత్తానికి, ఈ మార్గదర్శకాల ఉద్దేశం ఎన్నికల ప్రక్రియను పారదర్శకంగా, న్యాయంగా, శాంతియుతంగా నిర్వహించడమేనని తెలిపింది.  అభ్యర్థులు, పార్టీలు వాస్తవాధారమైన వాగ్దానాలు చేస్తేనే ప్రజాస్వామ్యం బలపడుతుందని ఎస్‌ఈసీ స్పష్టంచేసింది.

 

