  Secunderabad Railway Station: సికింద్రాబాద్ వెళ్లే ప్రయాణికులకు బిగ్ అలెర్ట్.. ఎందుకంటే..?

Secunderabad Railway Station: సికింద్రాబాద్ వెళ్లే ప్రయాణికులకు బిగ్ అలెర్ట్.. ఎందుకంటే..?

Railway Station: సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్‌కు వెళ్లే ప్రయాణికులకు బిగ్ అలర్ట్.  సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్‌లో ప్లాట్ ఫామ్ నెంబర్-1 వద్ద ప్రయాణికుల కోసం ఉద్దేశించిన పార్కింగ్ సౌకర్యాన్ని తాత్కాలికంగా మూసేశారు. తక్కువ సమయంలో వాహన రాకపోకలను అనగా పికప్, డ్రాప్ మాత్రమే అనుమతిస్తున్నారు. కొత్త పార్కింగ్ సదుపాయాన్ని ప్లాట్ ఫామ్ నెంబర్-10 వద్ద అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Jan 23, 2026, 09:46 AM IST

Secunderabad Railway Station: సికింద్రాబాద్ వెళ్లే ప్రయాణికులకు బిగ్ అలెర్ట్.. ఎందుకంటే..?

Secunderabad Railway Station: సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్‌కు వెళ్లే ప్రయాణికులకు బిగ్ అలర్ట్. సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్‌లో ప్లాట్ ఫామ్ నెంబర్-1 వద్ద ప్రయాణికుల కోసం ఉద్దేశించిన పార్కింగ్ సౌకర్యాన్ని తాత్కాలికంగా క్లోజ్ చేశారు. తక్కువ సమయంలో వాహన రాకపోకలను అనగా పికప్, డ్రాప్ మాత్రమే అనుమతిస్తున్నారు. కొత్త పార్కింగ్ సదుపాయాన్ని ప్లాట్ ఫామ్ నెంబర్-10 వద్ద అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు.

సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్‌ను దాదాపు రూ. 714.73 కోట్లతో పునరాభివృద్ధి చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం 50 శాతం పునరాభివృద్ధి పనులు పూర్తయ్యాయి. మిగిలిన పనులు కూడా శర వేగంగా జరుగుతున్నాయి. మొత్తం ప్రాజెక్టును డిసెంబర్ 2026 నాటికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. పునరాభివృద్ధి చెందిన స్టేషన్లో ప్రయాణీకులకు ప్రపంచ స్థాయి సౌకర్యాలు, సదుపాయాలు కల్పించనున్నారు. స్టేషన్ పునరాభివృద్ధి పనుల దృష్ట్యా వాహనాల పార్కింగ్‌ను ప్లాట్‌ఫామ్ నంబర్ -10 వద్ద అందుబాటులో ఉంచారు.

సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్‌లో పార్కింగ్ ఫీజుల వివరాలు..
* ఫోర్ వీలర్ వాహనం పార్కింగ్ కోసం మొదటి రెండు గంటలకు రూ. 40, ఆ తరువాత గంటకు రూ. 20 చొప్పున వసూలు చేస్తారు.
* మోటార్ సైకిల్, స్కూటర్, బైక్‌కి మొదటి రెండు గంటలకు రూ. 25, తదుపరి గంటకు రూ. 10 చొప్పున చెల్లించాలి.
* సైకిల్‌కు మొదటి 2 గంటలకు రూ. 5 తదుపరి గంటకు రూ. 2 చెల్లించాలి.

సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ వద్ద అనధికార పార్కింగ్, వాహనాల అడ్డంకులను నివారించడానికి యాక్సెస్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అమలు చేస్తున్నారు. ఈ జోన్లోకి ప్రవేశించే ప్రయాణీకులకు 15 నిమిషాల వరకు ఉచిత పికప్, డ్రాప్ సౌకర్యం అధికారులు కల్పించారు. ఆ తరువాత అధీకృత పార్కింగ్ స్థలంలో పార్క్ చేయని వాహనాలపై అదనపు రుసుములు విధించనున్నారు.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Secunderabad railway stationSecunderabadRailway StationSecunderabad Railway Station Redevelopment

