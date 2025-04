Smita Sabharwal reacts on Gachibowli police notice: కంచ గచ్చిబౌలీ భూముల వివాదం ప్రస్తుతం తెలంగాణలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇప్పటికే దీనిపై సుప్రీంకోర్టు సుమోటోగా తీసుకుని మరీ విచారణ జరుపుతుంది. అయితే.. ఈ వివాదంపై గతంలో ఫెక్ ఏఐ ఫోటోలు , వీడియోలు షేర్ చేశారనే ఆరోపణలపై పలువులు సెలబ్రీటీలు, ఫెమస్ పర్సనాలీటీస్ కు రేవంత్ సర్కారు షాక్ ఇచ్చింది.

ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల తెలంగాణ పర్యాటక శాఖ కార్యదర్శి స్మిత సబర్వాల్ కంచ భూముల వివాదంపై.. ఇటీవల హాయ్ హైదరాబాద్ ట్విటర్ హ్యాండీల్ నుంచి వచ్చిన ఒక ట్విట్ ను.. రీట్విట్ చేశారు. అయితే.. గచ్చి బౌలీ పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేశారు. ప్రస్తుతం దీనిపై సీనియర్ అధికారిణి శనివారం పోలీసుల ఎదుట విచారణకు హజరయ్యారు.

Have fully cooperated with Gachibowli police authorities, and given my detailed statement today as a law abiding citizen under BNSS Act.

The post was reshared by 2000 individuals on this platform.

I sought clarification on whether same action is initiated for all!

If not,…

