/Telangana Govt: మహిళలకు రేవంత్ సర్కార్ బంపర్ న్యూస్.. జూన్‌ 2 నుంచి అమల్లోకి మరో కొత్త పథకం

New Scheme For Rural Women In Telangana: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి మహిళల అభివృద్ధి కోసం రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ అనేక పథకాలను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్రామీణ మహిళల ఆర్థిక సాధికారత కోసం మరో ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. గ్రామాల్లోని మహిళా సంఘాల సభ్యులకు గొర్రెలు, మేకలు, నాటుకోళ్లను సబ్సిడీ కింద అందించనుంది. జూన్ 2వ తేదీ నుంచి ఈ కొత్త పథకాన్ని మహిళల కోసం ప్రభుత్వం ప్రారంభించనుంది. రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి సీతక్క మార్గదర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ ప్రాజెక్టు.. గ్రామీణ మహిళలు సొంతంగా ఉపాధి యూనిట్లను ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు ప్రోత్సహిస్తుంది.
ఇక ఈ పథకాన్ని కేవలం సంప్రదాయ గొర్రెల పెంపకానికే పరిమితం చేయకుండా.. ఆధునిక పద్ధతుల్లో మహిళా సంఘాల సభ్యులకు లాభాలను పొందే విభిన్న యూనిట్లను కూడా అందించనున్నారు. వాటిలో పొట్టేళ్ల పెంపకం, గొర్రెలు, మేకల యూనిట్లు , నాటుకోళ్ల పెంపకం, ప్రత్యేకంగా ఈము పక్షుల యూనిట్లను ఇవ్వనున్నారు. అలాగే వాటి పెంపంకం కోసం సబ్సిడీ కింద ఆర్థిక సాహాయం కూడా అందించనున్నారు.
అయితే ఈ యూనిట్ల నిర్వహణలో లబ్ధిదారులకు మెరుగైన అవగాహన కల్పించేందుకు.. PV నరసింహారావు పశువైద్య విశ్వవిద్యాలయ నిపుణులతో ప్రత్యేక శిక్షణని కూడా ప్రభుత్వం ఇప్పించనుంది. ఈ శిక్షణలో భాగంగా పశువుల ఆరోగ్యం, సరైన మేత నిర్వహణ, వ్యాధి నిరోధక చర్యల గురించి నిపుణులు అవగాహన కల్పిస్తారు. ఈ పథకం కింద ఎంపికైన మహిళా సభ్యురాళ్లకు బ్యాంకులతో అనుసంధానం చేసి తక్కువ వడ్డీకే రుణాలు, రివాల్వింగ్ ఫండ్స్, ప్రభుత్వం నుంచి భారీగా సబ్సిడీల అందజేస్తారు. ఈ మేరకు హైదరాబాద్లోని బీఆర్కే భవన్లో సెర్ప్ సీఈవో దివ్యా దేవరాజన్, పశువైద్య వర్సిటీ రిజిస్ట్రార్ శరత్చంద్ర ఈ అవగాహన ఒప్పందం పై సంతకాలు చేశారు. శిక్షణ పొందిన మహిళలు నాణ్యమైన ఉత్పత్తులను మార్కెట్లోకి తీసుకురావడం ద్వారా మంచి లాభాలు పొందుతారని అధికారులు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి