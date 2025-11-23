Several Politicians and media officials WhatsApp groups hacked in Telangana: సైబర్ నేరగాళ్లు మరోసారి పేట్రేగిపోయారు. ఇప్పటికే ఐబొమ్మ రవిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి విచారిస్తున్న విషయం తెలసిందే. మరోవైపు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పలువురు తెలంగాణ మంత్రులు, మీడియా ప్రతినిధుల అధికారిక వాట్సాప్ గ్రూప్ లను సైబర్ నేరగాళ్లు హ్యక్ చేశారు. అంతేకాకుండా.. వారి కాంటాక్ట్ లిస్ట్ లలో ఉన్న నంబర్లకు మెస్సెజ్ లను పంపుతు అర్జంట్ గా డబ్బులు కావాలని రెండు గంటల్లో ఇస్తామంటూ మెస్సెజ్ లు చేస్తున్నారు.
మొత్తంగా దీనితో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మంత్రులు, మీడియా యాజమాన్యాలు కొన్ని గంటల నుంచి టెన్షన్ కు గురౌతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం హ్యకర్లు పోలీసులకే సవాల్ అన్నట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో కొంత మంది ఫోన్ లను హ్యాక్ చేసి వారి కాంటక్ట్స్ లో ఉన్న రెగ్యులర్ గా కాల్స్ చేసే వారికి, కాంటాక్ట్ లో ఉండే వారికి మెస్సెజ్ లను పంపుతున్నారు. మరికొన్ని చోట్ల ఆధార్ కార్డు అప్ డేట్ అంటూ, ఎస్పీఐ మెస్జెజ్ ల పేరుతో మెస్సెజ్ లు చేస్తున్నారు. అయితే. . ఇలాంటి మెస్సెజ్ లకు స్పందించవద్దని బాధితులు చెబుతున్నారు.
తెలియని నంబర్లు లేదా ప్రస్తుతం ఉన్న సిట్యువేషన్ లో ఎలాంటి APk ఫైల్స్ ఓపగన్ చేయొద్దు అంటున్న సైబర్ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దీంతో హ్యక్ కు గురైన వారంతా సైబర్ పోలీసుల్ని ఆశ్రయిస్తున్నారు. మొత్తంగా సైబర్ నేరగాళ్లు ఆదివారం పూట పోలీసులకు నిద్రలేకుండా సవాల్ విసిరారని చెప్పుకొవచ్చు.
మరోవైపు కొన్ని రోజుల క్రితమే ఏకంగా తెలంగాణ హైకోర్ట్ వెబ్ సైట్ హ్యక్ కు గురైన విషయం తెలిసిందే. కోర్ట్ కాపీలు ఆర్డర్ డౌన్ లోడ్ చేస్తుండగా గేమింగ్ సైట్ లు కన్పించాయి. దీంతో రిజిస్ట్రార్ తెలంగాణ డీజీపీకి ఫిర్యాదు చేసిన విషయం తెలిసిందే.
