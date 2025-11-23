English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • WhatsApp groups hacked: రెచ్చిపోయిన సైబర్ నేరగాళ్లు.. తెలంగాణ మంత్రులు, మీడియా వాట్సాప్ గ్రూప్‌లు హ్యాక్..

WhatsApp groups hacked: రెచ్చిపోయిన సైబర్ నేరగాళ్లు.. తెలంగాణ మంత్రులు, మీడియా వాట్సాప్ గ్రూప్‌లు హ్యాక్..

Cyber attack on media and Politicians WhatsApp groups: తెలంగాణ మంత్రులు, మీడియా అధికారిక వాట్సాప్ గ్రూప్ లను సైబర్ నేరగాళ్లు హ్యాక్ చేశారు. దీంతో   ఒక్కసారిగా అందరు గందర గోళంకు గురౌతున్నారు.  హ్యాక్ అయిన వారి వాట్సాప్ నంబర్ల నుంచి హ్యకర్లు డబ్బుల్ని అడుగుతూ మెస్సెజ్ లు చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 23, 2025, 01:43 PM IST
  • రెచ్చిపోయిన సైబర్ నేరగాళ్లు..
  • ప్రజా ప్రతినిధులు, మీడియా సంస్థల వాట్సాప్ గ్రూప్ లు హ్యక్..

Trending Photos

Best Insurance Scheme: ఇది కదా సూపర్ స్కీమ్ అంటే.. కేవలం 20 రూపాయలకే బీమా..!
5
PM Bima Suraksha Yojana
Best Insurance Scheme: ఇది కదా సూపర్ స్కీమ్ అంటే.. కేవలం 20 రూపాయలకే బీమా..!
Oats Upma Recipe: 15 నిమిషాల్లో నోరూరించే ఓట్స్ ఉప్మా..ఎంత తిన్నా అస్సలు పొట్టరాదు గ్యారెంటీ!
6
Oats Upma Recipe
Oats Upma Recipe: 15 నిమిషాల్లో నోరూరించే ఓట్స్ ఉప్మా..ఎంత తిన్నా అస్సలు పొట్టరాదు గ్యారెంటీ!
WPL 2026 Mega Auction: ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ మెగా వేలానికి కౌంట్‌డౌన్ షురూ.. ఎప్పుడు..? ఎక్కడంటే..?
5
WPL 2026
WPL 2026 Mega Auction: ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ మెగా వేలానికి కౌంట్‌డౌన్ షురూ.. ఎప్పుడు..? ఎక్కడంటే..?
Business Ideas: మాజీ మంత్రి ఇలాకాలో పండిస్తున్న ఈ పంటకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు.. అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేస్తూ లక్షల్లో ఆదాయం పొందుతున్న రైతులు..!!
6
Siddipet saffron cultivation
Business Ideas: మాజీ మంత్రి ఇలాకాలో పండిస్తున్న ఈ పంటకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు.. అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేస్తూ లక్షల్లో ఆదాయం పొందుతున్న రైతులు..!!
WhatsApp groups hacked: రెచ్చిపోయిన సైబర్ నేరగాళ్లు.. తెలంగాణ మంత్రులు, మీడియా వాట్సాప్ గ్రూప్‌లు హ్యాక్..

Several Politicians and media officials WhatsApp groups hacked in Telangana: సైబర్ నేరగాళ్లు మరోసారి పేట్రేగిపోయారు. ఇప్పటికే ఐబొమ్మ రవిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి విచారిస్తున్న విషయం తెలసిందే. మరోవైపు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పలువురు తెలంగాణ మంత్రులు, మీడియా ప్రతినిధుల అధికారిక వాట్సాప్ గ్రూప్ లను సైబర్ నేరగాళ్లు హ్యక్ చేశారు. అంతేకాకుండా.. వారి కాంటాక్ట్ లిస్ట్ లలో ఉన్న నంబర్లకు మెస్సెజ్ లను పంపుతు అర్జంట్ గా డబ్బులు కావాలని రెండు గంటల్లో ఇస్తామంటూ మెస్సెజ్ లు చేస్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

మొత్తంగా దీనితో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మంత్రులు, మీడియా యాజమాన్యాలు కొన్ని గంటల నుంచి టెన్షన్ కు గురౌతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం హ్యకర్లు పోలీసులకే సవాల్ అన్నట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు.

ఈ క్రమంలో కొంత మంది ఫోన్ లను హ్యాక్ చేసి వారి కాంటక్ట్స్ లో ఉన్న రెగ్యులర్ గా కాల్స్ చేసే వారికి, కాంటాక్ట్ లో ఉండే వారికి మెస్సెజ్ లను పంపుతున్నారు. మరికొన్ని చోట్ల ఆధార్ కార్డు అప్ డేట్ అంటూ,  ఎస్పీఐ మెస్జెజ్ ల పేరుతో మెస్సెజ్ లు చేస్తున్నారు. అయితే. . ఇలాంటి మెస్సెజ్ లకు స్పందించవద్దని బాధితులు చెబుతున్నారు. 

Read more: Teenmar Mallanna Video: నువ్వు మోనగానివైతే ఈ పనిచేయ్.!. సీపీ సజ్జనార్‌పై ఎమ్మెల్సీ తీన్మార్ మల్లన్న సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

తెలియని నంబర్లు లేదా ప్రస్తుతం ఉన్న సిట్యువేషన్ లో ఎలాంటి APk ఫైల్స్ ఓపగన్ చేయొద్దు అంటున్న సైబర్ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దీంతో హ్యక్ కు గురైన వారంతా సైబర్ పోలీసుల్ని ఆశ్రయిస్తున్నారు. మొత్తంగా సైబర్ నేరగాళ్లు ఆదివారం పూట పోలీసులకు నిద్రలేకుండా సవాల్ విసిరారని చెప్పుకొవచ్చు.

మరోవైపు కొన్ని రోజుల క్రితమే ఏకంగా తెలంగాణ హైకోర్ట్ వెబ్ సైట్  హ్యక్ కు గురైన విషయం తెలిసిందే.  కోర్ట్ కాపీలు ఆర్డర్ డౌన్ లోడ్ చేస్తుండగా గేమింగ్ సైట్ లు కన్పించాయి. దీంతో రిజిస్ట్రార్ తెలంగాణ డీజీపీకి ఫిర్యాదు చేసిన విషయం తెలిసిందే.
 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Cyber groupsWhatsApp groups hackedTelangana PoliceCyber fraudHyderabad cyber crime police

Trending News